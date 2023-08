Tuổi Sửu

Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Kinh nghiệm tích lũy được từ trước tới nay và bản lĩnh dày dặn giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác để có thể thu được lợi nhuận gấp bội.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất. Tình cảm mới là điều quan trọng nhất với mỗi người.

Tuổi Dần

Thực Thần phù trợ, người tuổi Dần dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt một thời gian dài. Bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Thứ 7 này cũng là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác trong tương lai.

Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tuổi Mão

Tương Hình mang tới những ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Mão, khiến bạn rất dễ gây mất lòng người khác. Đừng biến mình trở thành một kẻ kiêu ngạo và chủ quan, không muốn nghe theo góp ý của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Bên cạnh đó, nếu muốn nhận xét hay phê bình ai, người làm lãnh đạo nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi hơn là những lời trách móc gay gắt hoặc những hình phạt nặng nề.

Bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, nếu có vấn đề gì khó khăn, bạn nên trò chuyện với người ấy để 2 người có thể cùng thảo luận tìm cách giải quyết.

Tuổi Thìn

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bạn chùn bước. Bạn biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải cái bệnh "cả thèm chóng chán" nên khó có thể trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng, để người khác phải thu dọn hậu quả.

Những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia nảy sinh. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên ngày một xa cách vì lối hành xử của bạn.

Tuổi Tỵ

Thiên Tài nâng đỡ, tình hình tài lộc của người tuổi Tỵ có điểm sáng trong ngày hôm nay. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ các công việc làm thêm hoặc dựa vào vận may đáng ngưỡng mộ của mình. Tuy nhiên, bạn không nên nảy sinh tâm lý “há miệng chờ sung” chỉ vì một lần kiếm tiền do may mắn. Muốn phát triển bền vững, bạn cần phải là con giáp ham học hỏi, dựa vào chính công sức của mình, không nên mong chờ đồng tiền từ trên trời rơi xuống.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn, và đây chính là cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân vào tình cảm giữa hai người.

Tuổi Ngọ

Dưới tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy và bốc đồng. Đặc biệt, bạn thường có những hành động bột phát mỗi khi ý kiến, quan điểm của mình không được đồng tình ủng hộ

Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh cần để ý đến những đối tượng vây quanh nịnh nọt mình. Đừng để những lời nịnh nọt khiến mình có quan điểm sai lệch về vấn đề. Hãy tìm hiểu mọi chuyện thật kỹ trước khi quyết định tin theo hay trách phạt người này, người khác.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân từ lúc nào không hay. Do đó, bạn cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng.

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có. Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên.

Trong tình thế hiện nay, bạn có thể tổ chức một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với những rắc rối do cục diện Tương Phá gây ra. Trước khi nghỉ, đừng để tinh thần làm việc thiếu tập trung, uể oải khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ "ném đá giấu tay" xuất hiện. Bạn không nên phụ thuộc vào bất cứ ai mà nên chủ động hơn trong mọi việc.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Bản mệnh chớ nên tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người ngoài bởi có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận để nhân cơ hội lợi dụng bạn. Trong gia đình, bạn cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo. Bạn cần hiểu rằng mình không thể là người luôn luôn đúng và có quyền chi phối tất cả mọi việc.

Thiên Quan cũng khuyên bản mệnh chớ nên nóng nảy, chủ động mâu thuẫn với kẻ tiểu nhân hoặc quan lại xấu trong chính quyền. “Một điều nhịn là chín điều lành”, điều gì có thể cho qua thì nên cho qua vào ngày thứ 7.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn bạn được nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn và trao cho những cơ hội đáng quý. May mắn hơn, bản mệnh còn có thể gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ giúp bạn chọn ra những con đường phù hợp trong tương lai và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng một cách nhanh chóng.

Con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc có đang chồng chất. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần nghỉ ngơi hoặc kịp thời khám chữa ngay.

