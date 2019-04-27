Tử vi thứ Bảy ngày 27/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn có tin vui tiền bạc, tuổi Ngọ gặp chuyện không như ý

Tình cảm và gia đạo bạn cũng nên lưu tâm và cẩn trọng hơn. Quan trọng là hãy biết giữ cảm giác hòa hợp và thấu hiểu nhau.

Kế hoạch công việc của tuổi Tý đang làm gặp khó khăn trong ngày mới. Nhưng bạn hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng nản lòng. Bạn là người hiểu rõ phải làm gì trong tình huống này, và hãy xem đây là lợi thế của bản thân.

Về tình duyên, bạn và nửa kia có chút mâu thuẫn vì cả hai dễ mất kiên nhẫn với nhau. Hãy giữ bình tĩnh nếu không muốn tình cảm rạn nứt.

Tuổi Sửu đừng bị những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng công việc trong ngày mới. Vì những tác động đó hoàn toàn không mang lại cho bạn lợi ích nào. Và hơn hết, đừng để công việc bị chậm trễ.

Tuổi Dần

Vài trục trặc trong công việc khiến tuổi Dần thấy khó chịu trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Vài trục trặc trong công việc khiến tuổi Dần thấy khó chịu trong ngày mới. Bạn nên giữ bình tĩnh để giải quyết tình hình rối ren này.

Tình cảm của bạn trong ngày khá ổn định, giúp bạn cân bằng lại cảm xúc không vui trong công việc.

Tuổi Mão

Một số người vốn không ưa tuổi Mão muốn quấy phá trong ngày mới. Cách tốt nhất để đối phó với họ là bạn phải cẩn thận trong ăn nói.

Về tài chính, bạn có được món tiền nho nhỏ giúp bạn yên tâm hơn trong việc chi tiêu.

Tuổi Thìn

Ngày mới của người tuổi Thìn có điềm báo tiền bạc, không phải vất vả. Có người còn may mắn trúng thưởng được tiền. Dù vậy, chỉ có tiền từ công sức của bạn làm ra mới lâu bền.

Khi đã xong việc, bạn có thời gian bên gia đình hay người ấy, hãy tận hưởng thoải mái nhé!

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có bước tiến mới đáng kể trong sự nghiệp vào ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có bước tiến mới đáng kể trong sự nghiệp vào ngày mới. Tinh thần tích cực của bạn được truyền cho đồng nghiệp và được cấp trên ghi nhận.

Tình duyên không có nhiều biến động, các mối quan hệ gia đình hay bạn bè cũng đều tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Trong ngày mới, người tuổi Ngọ có thể gặp chuyện không như ý. Bạn luôn kiên định với cá tính của mình, nhưng những yếu tố bên ngoài tác động dần khiến bạn mất bình tĩnh. Dù vậy, đừng dính dáng tới thị phi vào hôm nay.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ trong ngày mới là đừng để người khác có cơ hội nịnh bợ để lợi dụng bạn.

Tuổi Mùi

Ngày mới, người tuổi Mùi không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Có thể bạn nhận được lương thưởng, hay được trả nợ.

Dù vậy, bạn có vẻ sẽ buồn phiền khi vẫn chưa tìm được một nửa như ý. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn.

Tuổi Thân

Ngày mới khá tất bật, bận rộn với người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới khá tất bật, bận rộn với người tuổi Thân. Bạn có nhiều việc phải hoàn thành để chuẩn bị cho dịp lễ tới. Công việc có lúc bế tắc, nhưng hãy kiên trì.

Nếu có đi chơi lễ, bạn nên cẩn thận bảo vệ sức khỏe.

Tuổi Dậu

Ngày mới khá thuận lợi với người tuổi Dậu. Đây là thời điểm bạn phát huy bản thân, khẳng định khả năng của mình. Bạn có tiềm lực lớn và đừng từ chối sự giúp đỡ nếu có.

Cuối ngày, hãy dành thời gian bên gia đình và người ấy để tận hưởng phút giây thư giãn.

Tuổi Tuất

Nếu tuổi Tuất có cơ hội kinh doanh trong ngày mới hãy mạnh dạn đầu tư. Công danh sự nghiệp trong ngày cũng khởi sắc, nhờ vào sự lạc quan tích cực của bạn. Dù vậy, đừng đắc tội với người khác, bạn nên tập trung hơn vào công việc của mình.

Tuổi Tuất có vận may trong tình cảm và tiền bạc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thể hiện bản thân trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có cơ hội thể hiện bản thân trong ngày mới. Có những việc người khác đã bỏ cuộc nhưng bạn vẫn đang làm rất tốt. Dù vậy, hãy lưu ý cách cư xử của bản thân, đừng quá kiêu ngạo.

Thời tiết nóng bức, bạn nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.