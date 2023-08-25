Tử vi thứ Bảy ngày 26/8: 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, vượng tài vượng phúc, bạc vàng đầy két

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người không mưu cầu danh vọng và tiền tài nhưng họ lại có được nhiều hơn thứ họ mong muốn. Đa số người tuổi Sửu không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng nhờ sự chăm chỉ, siêng năng mà họ lại có khả năng tự làm giàu cho bản thân mình. Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, tuổi Sửu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì biết giới hạn và khả năng của mình, nên tuổi Sửu có khả năng ứng biến và vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.

Tử vi học có nói, mặc dù thời gian trước đây Sửu không may mắn nhưng họ đã có bản lĩnh chống chọi với bất trắc. Đặc biệt, trong thời gian tới, vận may của tuổi Sửu sẽ chuyển biến bất ngờ. Cụ thể là trong ngày 26/8, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều quý nhân, họ không những giúp tuổi Sửu gầy dựng sự nghiệp mà còn đem đến tài vận cho cả gia đình. Dự kiến thời điểm này, tuổi Sửu bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp thần may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Ngọ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Trong thời gian trước, người tuổi Ngọ thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhưng họ vẫn lạc quan. Mọi cố gắng của tuổi Ngọ đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, tuổi Ngọ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tránh vấp phải sai lầm, gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường mình đang đi.

Tử vi trong ngày 26/8, công việc của tuổi Ngọ ngày càng phát triển thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ ngày càng phát tài phát lộc. Dự báo, vào thời điểm này, tuổi Ngọ sẽ ăn nên làm ra, vận đỏ hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Cũng chính vì nét tính cách này, bạn làm mất lòng nhiều người. Trong thời gian gần đây, người tuổi Tuất bị hung tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều vấn đề trong công việc, tai ương trong cuộc sống. Bất chấp những khó khăn, con giáp này vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Trong ngày 26/8, tài lộc của người tuổi Tuất rất vượng. Nhờ chăm chỉ làm việc, đào sâu nghiên cứu, con giáp này đạt nhiều thành tựu, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Nhiều dự án, kế hoạch của bạn cũng được thông qua.

Ngoài ra, trong thời điểm này tuổi Tuất có khởi đầu mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một dự án đầu tư, kinh doanh mới mà bạn ấp ủ đã nhiều tháng nay. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng người tuổi Tuất vẫn cần tiết chế trong chi tiêu. Việc tiêu pha quá hoang phí sẽ khiến con giáp này dễ bị rỗng túi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.