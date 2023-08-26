Tử vi thứ Bảy ngày 26/8: 3 con giáp giàu có nức tiếng vang danh, khổ gì cũng qua, đại cát đại lộc, gặp dữ hóa lành, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sở hữu khối tài sản khổng lồ trong ngày 26/8, lộc lá bủa vây khắp nhà.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp cần cù, chịu thương chịu khó và vô cùng trách nhiệm. Họ cẩn thận, chu đáo nên hiệu quả công việc cao, được cấp trên hết lòng tin tưởng, cất nhắc. Thời gian trước đây, con giáp này gặp phải quá nhiều vận hạn, khiến cuộc sống của họ khốn đốn trăm bề. Thế nhưng, chỉ cần bước chân vào ngày 26/8, cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới.

Không chỉ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà Sửu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, công thành danh toại. Tình duyên của Sửu cũng hạnh phúc như ý, thoải mái du lịch bên người mình yêu mà không cần phải lo lắng tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/8: 3 con giáp giàu có nức tiếng vang danh, khổ gì cũng qua, đại cát đại lộc, gặp dữ hóa lành, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ai cũng biết rằng người tuổi Mão là những người hiền lành thiện lương. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ cũng là những người nghiêm túc, có trách nhiệm và giỏi biến áp lực cuộc sống thành động lực. Chính vì vậy, dù tiền vận có long đong lận đận thì đến hậu vận, người tuổi này cũng có được cuộc sống sung túc, ấm no.

Trong ngày 26/8, người tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh nên công việc, sự nghiệp phất lên trông thấy. Khi cơ hội đến, bạn cần cố gắng, nỗ lực hết sức để chớp lấy cơ hội. Có vậy thì tiền vốn bạn bỏ ra mới sớm được nhân đôi, chuyện làm ăn ngày càng thuận buồm, xuôi gió.

Người cầm tinh con Mèo trong thời gian tới cũng có cơ hội gặp được quý nhân, có thêm cơ may học hỏi và đầu tư kinh doanh. Điều quan trọng nhất là bạn hãy cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp với bản thân mình. Chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình, người tuổi Mão sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/8: 3 con giáp giàu có nức tiếng vang danh, khổ gì cũng qua, đại cát đại lộc, gặp dữ hóa lành, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự thông minh, khôn khéo và nhạy bén với tiền bạc chính là đặc điểm nổi trội trong con người tuổi Tý. Họ không bao giờ chấp nhận sống bám, càng không dựa hơi người khác mà luôn tự mình lập thân, tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhờ thế, trong ngày 26/8 đã có trong tay nhà cao cửa rộng, tiền trong tài khoản tăng lên cả chục con số.

Ổn định tài chính, vững vàng sự nghiệp, hôn nhân viên mãn chính là những gì Tý nắm chắc trong tay. Đặc biệt, vào thời điểm này, nhờ được sao may mắn chiếu mệnh Tý sẽ giúp cả gia đình mình đổi vận nhanh chóng. Không chỉ phát tài phát lộc, làm ăn khấm khá mà còn muốn gì được nấy, sướng hết phần thiên hạ.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/8: 3 con giáp giàu có nức tiếng vang danh, khổ gì cũng qua, đại cát đại lộc, gặp dữ hóa lành, giàu sang vô đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tay trắng vẫn phát tài, cuộc sống giàu sang ít ai sánh bằng

Tử vi thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tay trắng vẫn phát tài, cuộc sống giàu sang ít ai sánh bằng

Những con giáp này đang nhận được tài lộc từ quý nhân hỗ trợ vào những ngày khó khăn. 

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 26/8 tu vi ngay 27/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.