Tử vi thứ Bảy ngày 25/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tài lộc khởi sắc, Tuổi Hợi gặp nhiều may mắn

Bù lại, tài lộc dồi dào, đường kiếm tiền của bạn rộng mở trong ngày.

Ngày mới, tuổi Tý gặp nhiều chuyện không như ý. Công việc có thể vướng rắc rối. Một phần nguyên nhân là vì tiểu nhân đố kỵ, tìm cách cản trở bạn.

Trong ngày, tuổi Sửu tranh thủ đúng lúc cơ hội kiếm tiền, thu về không ít. Bạn dám nghĩ dám làm, quyết định đúng đắn.

Ngày mới, tuổi Sửu cần cẩn thận hơn với những gì bất ngờ xảy ra. Chuyện tình cảm cần sự kiên nhẫn để cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn, hiểu lầm.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần khởi sắc trong ngày mới. Bạn không phải lo chuyện tiền bạc vì đã có quý nhân chỉ đường dẫn lối, kiếm tiền dễ dàng.

Đây cũng là ngày bạn có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc. Bạn có nhiều tài lẻ để phô trương, khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp đều nể trọng.

Dù vậy, trong tình cảm, bạn cần kiên trì để thấu hiểu, chia sẻ với đối phương nhiều hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cẩn thận tiểu nhân ghen ghét, tìm cách phá hoại. Dù bạn làm gì cũng làm tới cùng, với khát khao lớn nhưng nên cẩn thận thị phi. Và đừng thấy tổn thương khi phát hiện ai đang đợi bạn sai lầm để quấy phá.

Bù lại, tình cảm trong ngày của bạn khá tốt.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên cẩn thận chuyện tiền bạc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên cẩn thận chuyện tiền bạc trong ngày mới. Vận trình có dấu hiệu hao tốn tài lộc.

Bạn cũng nên để tâm đến sức khỏe của mình, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi.

Tuổi Tỵ

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ khá suôn sẻ. Bạn sắp xếp thời gian, công việc rất hợp lý.

Tình cảm cũng tương đối tốt. Những khó khăn đã qua càng khiến cả hai thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Tuổi Ngọ

Vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ khá tươi sáng. Nhân duyên tốt đẹp, tình cảm thắm thiết, không có gì khiến bạn và đối phương buồn phiền.

Với công việc, bạn có nhiều cơ hội hiếm có, dù khó khăn vẫn đáng để bạn thử thách chính mình. Nhờ cố gắng, nỗ lực bạn càng thể hiện tốt bản thân. Đường thăng tiến từ đó sẽ rộng mở hơn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể tìm được một nửa định mệnh của mình trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có thể tìm được một nửa định mệnh của mình trong ngày mới. Gặp đúng người, mọi chuyện sau đó đều sẽ đúng.

Tuy nhiên, bạn nên giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa dù có bận rộn thế nào.

Tuổi Thân

Vận trình công danh của tuổi Thân trong ngày mới không có dấu hiệu khởi sắc. Bạn có vẻ không tập trung vào công việc, làm tiến độ chậm đi.

Điểm sáng trong ngày là chuyện tình cảm. Cảm xúc vui vẻ đến với cả người độc thân hay đã có đôi.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày mới khá vượng. Thu nhập tăng, ai làm kinh doanh có thêm lợi nhuận.

Tình duyên khởi sắc, bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu đã có đôi, bạn nên dành nhiều thời gian, quan tâm đến đối phương.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể gặp chuyện không như ý trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất có thể gặp chuyện không như ý trong ngày mới. Mâu thuẫn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, cần sớm giải quyết, đừng để kéo dài.

Tài lộc khá ảm đạm, từ cảm giác không vui có thể khiến bạn không có tâm trạng kiếm tiền.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong ngày mới. Tâm trạng vui vẻ thoải mái, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Người độc thân sẽ tìm được nửa kia trong hôm nay. Bạn chỉ cần mạnh dạn đến làm quen và mở lòng với họ.

Công việc dù nhiều khó khăn nhưng với lòng đam mê của mình, bạn chắc chắn sẽ đạt điều mong muốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.