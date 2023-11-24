Tử vi thứ Bảy ngày 25/11/2023 của 12 con giáp: Tý - Mão tài lộc sáng chói, phúc khí đầy nhà; Dần vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Vận trình tình cảm an yên. Gia đạo hài hoà, người trong cuộc đã dần tìm được tiếng nói chung sau nhiều mâu thuẫn. Những ai độc thân có thể tìm thấy tình yêu đích thực, vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/11/2023 , đường tài lộc của người tuổi Tý vô cùng vượng sắc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Nguồn thu nhập của con giáp chủ yếu là đến từ công việc chính, tuy nhiên, nghề tay trái của bạn cũng đang có dấu hiệu phát triển. Tý đừng bỏ qua cơ hội nào để làm giàu.

Đường tài lộc không như ý muốn, Con giáp làm ăn thua lỗ nên tiền bạc bị hao tổn nhiều. Trong thời gian này nên chú ý chi tiêu kẻo lâm vào nợ nần, thiếu thốn.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy ngày 25/11/2023 sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc. Những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật liên tiếp xuất hiện gây cản trở việc làm ăn. Tiểu nhân tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Con giáp được khuyên phải thật cẩn thận, đừng vội vàng, hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả.

Tuổi Dần

Trong thứ Bảy ngày 25/11/2023, người tuổi Dần vận trình sa sút, cẩn thận tiền tài. Con giáp luôn nhận quá nhiều công việc và trách nhiệm. Điều này khiến con giáp khó có thể tập trung và hoàn thành tốt mọi thứ được. Sự tham vọng và cầu toàn trở thành con dao 2 lưỡi và vô tình đang khiến sự nghiệp của con giáp đi xuống. Bản mệnh không nên quá ôm đồm nhiều việc vì không có việc gì là tốt nhất và mang lại kết quả như mong muốn. Hãy biết lượng sức mình.

Sức khỏe của bạn trong ngày không được tốt. Bạn nên duy trì thói quen ăn sáng lành mạnh hàng ngày. Bởi muốn giữ cho sự trao đổi chất luôn ở tốc độ tối ưu thì bạn cần ăn sáng đều đặn và không bỏ bữa trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thứ Bảy, vận trình người tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp chưa khi nào lại thuận lợi đến vậy. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tin cậy, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Con giáp đang có những bước tiến mới vô cùng khả quan trong khoảng thời gian này nên hãy cố gắng phát huy mọi ưu điểm của bản thân và phất lên giàu có.

Vận trình tình cảm an vui. Con giáp đã lập gia đình sẽ có một ngày trọn vẹn bên cạnh những người thân yêu của mình. Tình yêu tưới mát tâm hồn của những người trong cuộc và mang tới cho họ niềm tin vào tương lai phía trước.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hội dẫn dắt nên vận trình may mắn cát lành. Công việc không còn nhiều khó khăn như trước. Bản mệnh đã biết cách để nắm bắt được trọng tâm, tập trung vào phát huy điểm mạnh của mình nhằm nâng cao hiệu suất. Đường tài lộc vượng sắc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này hôm nay chủ yếu là đến từ công việc chính.

Đường tình duyên rực sáng. Con giáp hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả.

Tuổi Tỵ

Hung Tinh chi phối vận trình của người tuổi Tỵ trong thứ Bảy. Bạn có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ nhưng đôi khi sự thẳng thắn quá mức của bạn gây tổn thương cho người khác, thậm chí gây thù chuốc oán với mọi người. Hãy suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói hoặc làm bất cứ điều gì.

Chỉ khi cư xử chín chắn, tế nhị, bạn mới xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia vì nhiều chuyện vặt vãnh. Mâu thuẫn không hồi kết có thể là nguyên nhân dẫn đến rạn mức mối quan hệ hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong thứ Bảy, người tuổi Ngọ được ưu ái và ghi nhận ở công sở. Bản mệnh có cơ hội ghi điểm, nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Quý nhân sẽ đưa đường chỉ lối dẫn dắt con giáp này tiến từng bước vững chắc trên nấc thang đi đến thành công. Vận trình tài lộc vượng vận. Thu nhập ổn định giúp bản mệnh không cần lo nghĩ quá nhiều chuyện chi tiêu.

Tam hợp mang lại khoảnh khắc ngọt ngào mà con giáp luôn ao ước, con giáp này và đối phương rất tâm đầu ý hợp, thậm chí con giáp này chưa nói ra mà đối phương đã đoán được ý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy vướng nhiều thị không đáng có. Tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Con giáp cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Phương diện tiền tài trở nên ảm đạm. Bạn có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng trong khoảng thời gian này.

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân có phần tiến triển hơn trước. Những thành quả mà bạn đạt được đã được ghi nhận, chỉ cần bạn tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước thì sẽ chạm tay tới đích đến thành công của mình sẽ chẳng còn xa nữa.

Cơ hội thăng tiến đang đến, bạn chớ nên bỏ qua, hãy thể hiện hết khả năng của bản thân rồi bạn sẽ nhận về được những thành quả xứng đáng. Về phương diện tình cảm, người độc thân hôm nay có cơ hội rất lớn tìm được một nửa ưng ý, hãy gia tăng cơ hội gặp gỡ của mình bằng việc tham gia các buổi tiệc, buổi gặp gỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong thứ Bảy diễn ra tương đối vất vả. Người làm kinh doanh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác. Nguồn hàng hoá cũng không còn đa dạng và phong phú như trước nên đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới hướng đi.

Tài lộc sa sút, các hạng mục đầu tư bắt đầu gặp rắc rối và nặng nề nhất là khiến tài chính điêu đứng. Chuyện tình cảm ảm đạm, nếu có chuyện khúc mắc gì thì nên thẳng thắn chia sẻ để không tồn tại khoảng cách nào giữa hai người.

Tuổi Tuất

Có Tam Hợp độ mệnh, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Bản mệnh còn có cơ hội hợp tác ký kết những hợp đồng quan trọng, đem lại nguồn lợi không hề nhỏ trong tương lai nữa.

Thiên Quan chiếu mệnh là lời cảnh báo con giáp này cần phải hết sức chú ý trong các mối quan hệ với những người quyền cao chức trọng. Chỉ cần một lời nói hay cách hành xử thiếu suy nghĩ cũng đủ khiến bạn mang rắc rối vào mình rồi.

Tuổi Hợi

Tử vi cảnh báo tuổi Hợi có thể phạm sai lầm. Việc lập kế hoạch trở nên rất cần thiết trong thời điểm này. Việc tiến triển chậm là điều không ai muốn nhưng đừng quên rằng khi có một kế hoạch cụ thể, bản mệnh có thể xử trí mọi công việc tốt hơn rất nhiều.

Hợi cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình, thời tiết không thuận lợi và ăn uống, sinh hoạt không điều độ dễ khiến con giáp này cảm thấy ngột ngạt và mất ngủ. Đặc biệt, bản mệnh lưu ý nên tránh tác động lên tim trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm