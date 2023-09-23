Tử vi thứ Bảy ngày 23/9 của 12 con giáp: 3 tuổi có căn phú quý, gặp dữ hóa lành, được quý nhân phù trợ, đồng nghiệp nâng đỡ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 23/9/2023 hôm nay, tuổi Tý thích gặp gỡ, khám phá những con người, đất nước và nền văn hóa mới. Cơ hội được đi du lịch đây đó đã tới rồi. Bản mệnh cũng cảm thấy lạc quan và luôn tìm ra giải pháp cho những vấn đề mình gặp phải.

Thêm vào đó, con giáp này còn được nhắc nhở cần phải quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe . Làm việc quá sức chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt nếu bản mệnh muốn đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc.

Tuy nhiên con giáp này chọn đối tác làm việc không phù hợp. Nên học cách điều chỉnh tâm trạng, tìm kiếm những người đồng hành có chung sở thích để chia sẻ và được hỗ trợ. Đừng để tâm trạng không tốt gây áp lực lên cuộc sống, khiến bản mệnh né tránh mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách năng động, nhiệt tình, ưa khám phá những điều mới mẻ. Bản mệnh vô cùng đa tài, tự chủ và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Người tuổi Mùi sống thực tế, chăm chỉ, tỉ mỉ trong từng việc mình làm. Khả năng giao tiếp và năng lực tốt cũng giúp bản mệnh nhận được cảm tình từ những người xung quanh.

Bước sang thứ Bảy (23/9/2023), người tuổi Mùi luôn được đồng nghiệp và bạn bè giúp đỡ. Khoảng thời gian này, người tuổi Mùi được hưởng trái ngọt là thành quả nỗ lực từ trước đến nay. Bản mệnh có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng tiến nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mặc dù thời gian này có nhiều cơ hội gặt hái tiền bạc nhưng người tuổi Mùi cũng cần cẩn trọng trong từng quyết định. Về mặt tình cảm, Mùi dễ có tin vui như những gì bản mệnh mong cầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần bình tĩnh, phán đoán chuẩn xác các thông tin khi tiếp nhận.

Công việc: Người tuổi Dần là mưu trí, thông minh và sáng suốt trong công việc, luôn có những người bạn tin cậy giúp đỡ.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đã cải tiến hơn, bạn không còn thụ động như trước, biết chia sẻ cùng đối phương nhiều hơn.

Tài lộc: Thời điểm thích hợp tăng mức lương, cố gắng phát huy khả năng bản thân.

Sức khoẻ: Sức khoẻ khá tốt, cải thiện tình dạng dạ dày thường đau nhức.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.