Tử vi thứ Bảy ngày 23/9: 3 con giáp thay phúc đổi mệnh, hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, làm gì cũng được nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 06:33

Trong ngày mới (23/9), 3 con giáp này có cao nhân dẫn dường chỉ lối nên công việc thuận lợi, vận tài tươi sáng, làm gì cũng có lộc.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay ứng xử thông minh, luôn có góc nhìn chân thật miêu tả đến người khác cùng nhìn nhận. 

Công việc: Người tuổi Thìn công việc bạn đánh giá chân thật, không dối lừa ai, thông minh trong giải quyết vấn đề.   

Tình cảm: Khó quyết đoán trong tình cảm, bạn dễ bị lung lay khi ai đó thuyết phục

Tài lộc: Đầu tư nên cân nhắc, tránh những sai lầm không mong muốn xảy ra. 

Sức khoẻ: Yêu thương bản thân, trân trọng cơ thể.  

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9: 3 con giáp thay phúc đổi mệnh, hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, làm gì cũng được nâng đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ có tính cách thẳng thắn, bộc trực, thích tự do, phóng khoáng. Trong ngày mới (23/9), con giáp này có cao nhân dẫn dường chỉ lối nên công việc thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn. Bản mệnh không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm, đặt ra thêm nhiều mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Thu nhập của tuổi Ngọ trong giai đoạn này cũng tăng lên không ngừng.

Người tuổi Ngọ trước đây gặp một số khúc mắc, khó khăn trong tình cảm cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Khi chuyện tình cảm êm đẹp, không còn gây áp lực lên tuổi Ngọ thì bản mệnh càng có thời gian tập trung cho công việc, lộc lá sẽ tràn vào túi.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9: 3 con giáp thay phúc đổi mệnh, hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, làm gì cũng được nâng đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Sửu có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình một khi đã đặt ra mục tiêu, hãy quyết tâm theo đuổi đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc.

Tuy nhiên trong ngày này bản mệnh rất dễ nóng nảy. Lời khuyên cho con giáp này đó là hãy học cách buông bỏ. Có thể mọi thứ không như mình muốn, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng đừng vì thế mà mất lòng tin.

Sức khỏe của tuổi Sửu lúc này cũng không được tốt. Hơn nữa, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, khiến bản mệnh căng thẳng đầu óc, nên chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9: 3 con giáp thay phúc đổi mệnh, hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, làm gì cũng được nâng đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thời gian này, vận trình công việc - tài lộc của 3 con giáp sau cũng có phần hanh thông, thuận lợi, gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ.

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