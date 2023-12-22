Tử vi thứ Bảy ngày 23/12/2023 của 12 con giáp: Cặp đôi Dần - Mão không lo túng thiếu, tiền nhiều như nước; Sửu sức khỏe giảm sút

Muốn phát triển bản thân, bạn không thể cứ mãi khăng khăng với ý kiến của mình. Nếu có thời gian rảnh, hãy tự kiểm điểm bản thân xem mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào để có cách sửa đổi hoặc phát huy phù hợp.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 23/12/2023 của 12 con giáp, cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý trở nên kiêu căng tự phụ, thậm chí rơi vào cảnh "ếch ngồi đáy giếng". Bạn nên quan sát và lắng nghe mọi người, mọi việc xung quanh mình nhiều hơn để có cái nhìn đúng đắn về thực tế.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu sa sút đáng kể. Con giáp này nên cẩn trọng trong vấn đề tài chính, có điềm báo hao tài phá của đang đến rất gần. Dù đi đâu hay làm gì cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh những khoản phát sinh ngoài dự kiến do sự bất cẩn của bản thân.

Tuy nhiên tình hình sức khỏe của con giáp này không được tốt, một phần là do thời tiết và một phần là do sức đề kháng. Tuổi Tý nên hạn chế bia rượu, nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ khoa học. Bên cạnh đó nên chăm chỉ tập thể dục thể thao thì sẽ có lợi hơn cho cơ thể mà tinh thần cũng được cải thiện.

Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt thật không dễ dàng chút nào, bản mệnh cần biết quý trọng. Trong ngày ngũ hành tương sinh tương khắc, người tuổi Sửu nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến con giáp này đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình.

Tình hình sức khỏe vì thế mà có dấu hiệu sa sút thấy rõ. Bản mệnh đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ để đảm bảo có thể trạng tốt nhất. Hãy luôn nhớ rằng "có sức khỏe là có tất cả". Cứ vùi đầu vào công việc mà quên chăm sóc bản thân, con giáp này sẽ thấy hối hận về sau.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 23/12/2023 cho biết, tuổi Dần làm nghề tự do được Thực Thần chiếu cố, khiến ngày này là một ngày cực kỳ may mắn của bạn. Bạn có thể tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây là động lực để bạn hướng tới tương lai.

Xem ngày tốt xấu theo trực,thứ Bảy ngày 23/12/2023 là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc, nhưng cần tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Bản mệnh nên căn cứ vào đây để sắp xếp công việc cho hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 23/12/2023 dự đoán, đường tài lộc của tuổi Mão hanh thông rực rỡ, cơ hội đang mở ra trước mắt, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt được. Có đức mặc sức mà ăn, bản mệnh cứ làm đúng theo những gì lương tâm mách bảo thì tiền bạc không lo túng thiếu.

Tuổi Mão hào phóng, rộng rãi với mọi người nhưng điều này không khiến tiền bạc hư hao, trái lại nó còn càng dồi dào, hưng vượng. Bản mệnh có tài nên nhận biết thời cơ rất kịp thời, nắm giữ và mang lại nguồn thu khổng lồ cho bản thân mình. Tiền bạc không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này nữa.

Xem ngày tốt xấu, thứ Bảy ngày 23/12/2023 là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc cho hợp lý để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thìn

Trong thứ Bảy ngày 23/12/2023, tuổi Thìn dễ gặp vấn đề liên quan tới tiền bạc, những kế hoạch trước đây của con giáp này có thể bị phá vỡ vì cách chi tiêu bộc phát. Ngoài ra, có dấu hiệu bản mệnh phải chi tiền cho những khoản nhỏ nhưng khá nhiều và gộp sẽ thành một khoản lớn.

Trong ngày mới này, tuổi Thìn được nhắc nhở nên thận trọng vì có những chuyện không lành có thể xảy ra. Gia đạo lục đục, mâu thuẫn liên tục, bản mệnh không thể dàn xếp được nên càng cảm thấy bất lực. Tình cảm lứa đôi cũng bị rạn nứt, lạnh nhạt vì không ai chịu nhường ai.

Tuổi Tỵ

Công việc hanh thông, thuận lợi vào thứ Bảy ngày 23/12/2023. Tuổi Tỵ nên giao lưu, chia sẻ ý tưởng của mình với người xung quanh nhiều hơn. Đừng ngại hợp tác với người khác, nhất là nếu bạn làm việc rất ăn ý với ai đó.

Tình hình tài chính tươi sáng, con giáp này không lo thiếu hụt tiền bạc. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là hãy linh hoạt lên nhé! Linh hoạt thay đổi mức chi tiêu hàng tháng sao cho hợp lý với giá cả của nhu cầu trong gia đình là điều bạn nên nắm rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào thứ Bảy ngày 23/12/2023. Nếu như quá cả tin hoặc tham lam, bạn có thể rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo, khiến đồng tiền một đi không trở lại. Nếu muốn làm giàu, tốt nhất bạn nên dựa vào sức lao động của mình.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần cẩn thận trong quá trình hợp tác với những đối tác, bạn hàng mới. Bạn cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Có lẽ trong ngày này, bạn nên giữ túi tiền thật chặt thì hơn.

May mắn, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Người ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho bạn, đặc biệt là khi bạn vướng phải khó khăn. Nếu sắp xếp được thời gian, bạn nên tìm cách tạo thêm kỉ niệm cho đôi bên.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 23/12/2023 khuyên người tuổi Mùi không được chuyên quyền, lỗ mãng, coi thường người khác. Khi công việc gặp khó khăn, bản mệnh cần ngồi lại để trao đổi với mọi người chứ đừng chỉ chăm chăm tiến hành mọi việc theo ý kiến chủ quan.

Về tài lộc người tuổi Mùi sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh. Cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình lại còn chút nghiêm khắc, ép buộc người khác. Chỉ một chút sai sót cũng khiến tuổi Mùi trở nên nóng nảy, thậm chí là quát tháo. Điều này sẽ khiến chủ nhân rước họa thi phi, tiểu nhân ghen ghét.

Vận trình tình cảm không lý tưởng như vẻ bên ngoài. Người độc thân tuy vẫn vui cười đó nhưng đôi lúc tâm trạng rối bời. Bản mệnh không tìm được người sẻ chia nỗi niềm nên thấy cô độc, buồn phiền. Ngay cả người có đôi có cặp thì chuyện tình duyên cũng không được như ý nguyện. Những mâu thuẫn, bất đông giữa hai người liên tục nảy sinh. Không khí gia đình lại lâm vào bí bách, ngột ngạt.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 23/12/2023 cho biết, tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Dần Thân Tương Xung. Nếu đã cố gắng mà kết quả đạt được chưa như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là cơ hội để rèn luyện bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho bản thân và bản thân. Hãy có cách cân bằng cuộc sống của mình để tình cảm giữa cả hai không trở nên lạnh nhạt.

Nếu có ý định đi xa thì bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 23/12/2023 của 12 con giáp dự báo, tuổi Dậu không giỏi kiểm soát điều tiết cảm xúc để tránh những xung đột không đáng có. Con giáp này nên tránh nói những gì mà chính bản thân mình không chắc chắn vì điều đó có thể khiến mọi người không còn dám tin bản mệnh.

Bù lại vận trình sự nghiệp của con giáp này tiến triển rất tốt. Bản mệnh gặt hái được những thành quả mới trên đường công danh, tuổi Dậu có tài nên cứ thoải mái sống với những gì mà mình có, chỉ cần cố gắng phát huy tài năng thì không phải lo không có chốn dung thân.

Chuyện tình cảm trong ngày mới của tuổi Dậu cũng có nhiều điều bất lợi xảy ra. Con giáp này có sức hấp dẫn nhưng lại khó tìm được người chân thành mà toàn bị quấy nhiễu bởi những kẻ có ý đồ xấu. Bản mệnh mệt mỏi, chán nản và chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, vì thế mà những đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những cơ hội nhiều triển vọng khác.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang dần trở nên xa cách. Có lẽ hai người đều quá chú tâm đến công việc riêng của mình mà cố tình lờ đi những vết rạn đang xuất hiện. Nếu còn quý trọng đối phương, bạn nên chủ động trò chuyện, tâm sự với người ấy nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi gặp cục diện tương hại, thứ Bảy ngày 23/12/2023 cần phải cẩn trọng khi tiếp xúc với đối thủ cạnh tranh, đề phòng gây hại. Trong công việc không được người khác giúp sức, còn gặp phải kẻ vô ơn cho nên không nhờ cậy được nhiều.

Hãy cẩn thận trong đầu tư kinh doanh nếu không sẽ bị người khác hãm hại. Tuổi Hợi trong ngày không nên tin tưởng quá lớn vào các khoản đầu tư mạo hiểm, nếu không muốn chịu thiệt hại.

Ảnh minh họa: Internet

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