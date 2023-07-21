Tử vi thứ Bảy ngày 22/7/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tý - Dậu may mắn trăm bề, tài lộc chất đống, Ngọ làm ăn vất vả, vướng nhiều thị phi

Chuyện tình cảm của con giáp không có điều gì đáng lo ngại. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm nồng nàn. Cuộc sống gia đình khiến cho đôi bên trở nên trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân và đối phương.

Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình hanh thông, thoải mái theo đuổi mục tiêu mà mình đã định. Con giáp có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm những người cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để tạo ra nguồn lợi nhuận khả quan. Sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, con giáp được tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách. Tuy vất vả nhưng tài lộc thu về cũng không hề nhỏ.

Một ngày mà người tuổi Sửu không xuất hiện nhiều sóng gió, có bạn bè tương trợ nên kinh tế không gặp xung vận. Chuyện thu nhập không phải lo lắng nhiều, tính tình lạc quan biết mình biết người.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/7/2023 cho thấy, Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Sửu phân biệt rõ thị phi, trắng đen. Cùng với phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn giúp bạn có được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy cho thấy, người tuổi Dần vất vả sẽ phải làm mọi việc một mình mà không được ai giúp sức. Tuy nhiên, dù bạn có cảm thấy cô độc đi nữa, bạn cũng phải chủ động làm việc, chớ tốn thời gian than thân trách phận.

Để tăng hiệu quả công tác, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên lơ đãng hoặc cố tình làm cẩu thả cho xong. Thái độ nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc dễ khiến bạn mắc phải sai sót không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vào thứ Bảy, người tuổi Mão được dư báo sẽ gặp vận tương hại nên chuyện tình cảm gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh em bất hòa, cha mẹ con cái không hiểu ý nhau là điều bạn không hề mong muốn chút nào.

Tuổi Mão luôn đặt ra mục tiêu cho mình và cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Không cần chờ đợi điều kiện thuận lợi, bạn bắt đầu từ chính nơi mình đang đứng, sử dụng những thứ sẵn có trong tay và làm bất cứ điều gì có thể. Với ý chí kiên định này, bạn sẽ giành được những gì mình muốn trong tay.

Tuổi Thìn

Tam hợp nâng đỡ nên tuổi Thìn có một ngày tuyệt vời cho những cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào cho đời sống tình cảm. Hãy đón đợi một làn sóng mới của những điều lãng mạn, thú vị mà ai đó dành cho con giáp này. Hãy dẹp bỏ những nghi ngờ để tận hưởng những niềm vui mà bản mệnh đang có một cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh cũng hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe. Có thể thấy, nhờ chế độ ăn uống phù hợp, có kiểm soát và khoa học hơn nên con giáp này cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trên cơ thể của mình.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ trong thứ Bảy gặp nhiều sóng gió. Tử vi dự báo, những mâu thuẫn tình cảm khó có thể giải quyết. Bởi ai cũng muốn bảo vệ cho cái tôi của mình mà không có sự nhường nhịn, bao dung lẫn nhau.

Công việc của tuổi Tỵ trong thời gian này diễn ra hanh thuận. Con giáp không cần phải tốn nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được vô số thành tựu trong ngày. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói để tránh gây xung đột hay công kích với những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong thứ Bảy ngày 22/7/2023 diễn ra tương đối vất vả. Công việc bận rộn khiến những chú Ngựa cứ phải gọi là bù đầu tóc rối suốt cả ngày. Do không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào nên bản mệnh buộc phải tự mình chinh chiến độc lập.

Vận trình tình cảm mâu thuẫn đỉnh điểm. Tuổi Ngọ không thể kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực, đâm ra dễ có lời qua tiếng lại với các thành viên trong gia đình. Tử vi ngày mới khuyên bản mệnh nên kiệm lời vẫn hơn trong ngày.

Tuổi Mùi

Trong chuyện tình cảm cá nhân, người ấy chẳng những không thấu hiểu cho những vất vả và bận rộn của bạn mà còn liên tục buông lời trách móc, hờn giận, cho rằng bạn chỉ đang kiếm lý do để bao biện cho sự lạnh nhạt thời gian qua. Điều này khiến mệnh chủ mệt mỏi và thất vọng vì mối quan hệ này.

Dù có Thực Thần độ mệnh trong ngày này, song trạng thái tinh thần của bạn đang khá bất ổn, vì thế tốt nhất nên thủ tài thay vì mạo hiểm đầu tư. Lý trí thiếu tỉnh táo có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm và kết cục rất có thể là mất trắng.

Tuổi Thân

Trong thứ Bảy ngày 22/7/2023, người tuổi Thân làm việc nghiêm khắc, có tính kỹ luật rõ ràng. Bởi lẽ vậy mà người tuổi Thân sẽ phải bận rộn nhiều hơn bình thường. Tinh thần làm việc nhờ đó mà cũng nhiệt huyết hơn, sôi sục hơn. Năng suất bạn đạt được là rất cao.

Người này lâm Thoái vận là đã vượt qua một hành trình sinh ra và phát triển trong 12 vòng Trường Sinh. Đây là ngày ngụ ý vận tài lộc bước vào giai đoạn thoái trào, ở bờ bên kia của con dốc của tiền bạc. Cực vượng mà thoái nó yêu cầu mệnh chủ an phận thủ thường, làm tốt công việc mình đang có trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi trong ngày thứ Bảy 22/7/2023 nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới mẻ.

Bản mệnh còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, khắc phục những vướng mắc ở hiện tại và giúp ích cho công việc sau này.

Tuổi Tuất

Tử vi báo hiệu, người tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong công việc. Bạn đã sai và đánh mất thứ muốn giữ cho mình, thất bại này sẽ là bài học quý giá để bạn thức tỉnh khỏi giấc mơ viển vông và quay về với thực tại.

Con giáp gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, những quyết định của bạn hoàn toàn đúng và việc này đã cứu bạn khỏi bàn thua trông thấy. Song song với đó là những cơ hội để bạn tự gây dựng cho mình những điều tốt đẹp hơn.

Tuổi Hợi

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho người tuổi Hợi tháo gỡ được phần nào khó khăn trong hôm nay khi phải liên tục đối mặt với rắc rối. Có thể có người hiểu được tình hình này của bản mệnh và đưa ra những gợi ý phù hợp.

Trong phương diện tình cảm, bạn và nửa kia sau bao mâu thuẫn đã tìm được tiếng nói chung. Sự cảm thông và chân thành là chìa khóa giúp cặp đôi duy trì tình cảm lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm