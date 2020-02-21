Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ hao tài tốn của, tuổi Ngọ kinh doanh hồng phát

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý không được như mong đợi. Người kinh doanh không có nhiều cơ hội đầu tư hay hợp tác với khách hàng tiềm năng. Chuyện tình cảm của bạn cũng không như mong muốn. Thậm chí còn tệ đến mức đường ai ấy đi, chia tay trong căng thẳng.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những khó khăn hoặc điều tốt đẹp xảy ra trước mắt nên có thể chuẩn bị tinh thần hoàn hảo nhất.

Bạn kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn tiêu xài phung phí, không biết tiết kiệm. Tiền bạc làm bao nhiêu cũng tiêu xài hết bấy nhiêu, không biết giữ lại cho mình. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc được giao.

Sửu có mối quan hệ vô cùng tốt trong ngày thứ Bảy. Mối quan hệ đồng nghiệp gay gắt trước đây đã được hóa giải, cả hai bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn. Thậm chí cả hai còn có thể chia sẻ những nỗi buồn của bản thân. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng thoải mái, vui vẻ.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Mão chuyện tình cảm gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Mão là nên để chuyện tình cảm ngủ yên trong quá khứ, đừng nhớ lại khiến bản thân buồn phiền. Hãy tập trung vào công việc và những mối quan hệ ở hiện tại và tương lai. Bạn có thể giải tỏa những điều khó chịu trong lòng bằng cách tập luyện thể thao, chơi những môn mình yêu thích.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn gặp nhiều chuyện buồn về tình cảm. Công việc của bạn đang phụ trách cũng không diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều tranh chấp mâu thuẫn về tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Tỵ vận trình xuống dốc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tỵ tuột dốc không phanh, hao tài tốn của không đếm xuể. Những người làm ăn kinh doanh thua lỗ đậm, không có cơ hội vực dậy được. Lời khuyên cho bạn là nên cân bằng cảm xúc để không hành xử lỗ mãng, làm ảnh hưởng đến công việc cũng như chữ tín của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ có một ngày làm việc nghỉ ngơi vô cùng thoải mái. Bạn không còn chịu áp lực công việc hay chuyện tình cảm. Những người kinh doanh việc làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt tiền đổ về như nước. Chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng lãng mạn, ngọt ngào. Cả hai có ngày nghỉ ngọt ngào trọn vẹn bên nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Mùi gặp họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp xui xẻo, gặp phải họa thị phi và mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn không nên tụ tập nói chuyện phiếm kẻo nói xấu, tò mò chuyện của người khác. Vì ngày thứ Bảy, bạn sẽ gặp khá nhiều chuyện không hay về tật nhiều chuyện của mình. Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Thân

Thân chăm chỉ làm việc hết mình nên có thể trở thành con giáp giàu có. Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu lớn như mong đợi. Tình hình kinh tế của bạn được cải thiện, thanh toán hết những khoản nợ nần trước đây. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Dậu bị lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Dậu bị mất cắp tiền bạc, lừa gạt về tình cảm. Nói chung ngày thứ Bảy của bạn vô cùng mệt mỏi, đầu tư làm ăn chuyện gì cũng không được như ý. Thậm chí còn bị mất tiền vào những khoản không đáng. Bạn làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không biết tiết kiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Tuất

Tuất cảm thấy mệt mỏi, tinh thần xuống dốc không phanh. Chuyện tình cảm không như ý. Công việc cũng gặp nhiều rắc rối, bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Trong ngày, những lời nói của mọi người cũng khiến bạn tổn thương, mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/2/2020 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp may mắn, nhận được nhiều lộc trời ban. Đặc biệt công việc của bạn vô cùng suôn sẻ, được diễn ra đúng với kế hoạch của mình. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại gặp nhiều rắc rối, xảy ra cãi vã.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm