Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của 12 con giáp: Cặp đôi Tý - Tỵ được Chính Ấn che chở, công việc thăng hoa rực rỡ, Sửu gặp nhiều bất lợi trong ngày

Bước sang thứ Bảy ngày 21/1/2023, người tuổi Tý may mắn được Chính Ấn che chở nên sẽ có sự tập trung cao độ. Nhờ vậy, bạn tạo ra năng suất và chất lượng công việc khá cao, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Sửu

Do phạm Tương Hình nên thứ Bảy ngày 21/1/2023 sẽ là một ngày làm việc nhiều bất lợi cho bạn. Người tuổi Sửu khó mà phân biệt được trắng đen, thị phi, ân oán. Người có ý tốt mà nói thẳng thắn thì bạn lại không nghe, lại nghe theo lời kẻ xu nịnh lấy lòng nên mãi không sửa được cái sai của mình.

Thiên Ấn hành khiển mang theo một ngày tài vận nhiều kế hoạch. Bởi Thiên Ấn đại diện cho tài năng sức sáng tạo và khả năng lên kế hoạch chi tiết. Phàm những người tuổi Sửu đều có khả năng về nghệ thuật nên vận kiếm tiền trong ngày khá ngẫu hứng.

Mặt tình cảm, người tuổi Sửu sống khá hướng nội. Bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương. Cuộc sống bận rộn khiến bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để theo từng niềm vui nỗi buồn của người ấy. Điều này khiến cho quan hệ của cả hai càng ngày càng trở nên xa cách.

Do phạm Tương Hình nên thứ Bảy ngày 21/1/2023 sẽ là một ngày làm việc nhiều bất lợi cho tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Dần

Tam Hợp giúp người tuổi Dần nhận ra điều bạn được trong một cuộc tình đó là đem được đến cho người yêu thương những cảm xúc tích cực nhất. Bạn bất chấp hậu quả và không màng đến lời người khác nói, chỉ muốn vun vén để tình cảm của mình được trọn vẹn.

Tỷ Kiên xuất hiện cảnh báo người tuổi Dần về những nguy cơ hao hụt tiền bạc, tài sản trong. Có thể vì sự chủ quan mà bản mệnh đánh mất khoản tiền không nhỏ. Do đó, bạn nên hành động thận trọng hơn, cẩn tắc vô áy náy, làm gì cũng suy nghĩ tới tính an toàn đầu tiên.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Mão

Thứ Bảy ngày 21/1/2023 là lúc phù hợp để con giáp tuổi Mão hàn gắn một mối quan hệ nào đó với người thân thiết trong gia đình mình và gần gũi hơn với họ, sau những tháng ngày cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Có vẻ như con giáp tuổi Mão đang tập trung quá nhiều vào cách hành xử trong ngày Kiếp Tài ảnh hưởng, thể hiện của người bên cạnh mà quên việc nhìn mọi thứ ở góc độ tổng thể. Không nên xét đoán người nào đó chỉ qua một vài hành động, bạn còn nên xem xét dựa trên bối cảnh nữa. Đừng khắt khe với đối phương lẫn với chính mình.

Thổ - Mộc xung khắc khiến đánh giá của bạn sai và có thể sẽ bị lệch khỏi mục tiêu ban đầu của mình, nhưng hãy trở lại đúng hướng một cách thật nhanh chóng để hoàn thành các mục tiêu ban đầu của bạn nhé. Đừng vì lý do gì mà trì hoãn những mục tiêu ấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của 12 con giáp thấy, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Thìn vướng phải nhiều rắc rối bất ngờ trong công việc. Bạn cần hết sức bình tĩnh để tìm cách xử lý, tránh nóng vội kẻo mọi việc càng dễ lâm vào bế tắc hơn.

Hãy dành thời gian để xem xét lại những gì mình và mọi người đã làm, có thể bạn sẽ tìm ra vấn đề gốc rễ nằm ở đâu. Những lúc như thế này, cần tránh việc đổ lỗi cho người này người khác, vì việc đó gây chia rẽ nội bộ và không đem lại lợi ích thiết thực gì.

Thổ vượng khuyên bạn chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ nhìn nhận ra nhiều điều hữu ích và tìm ra hướng phát triển phù hợp với mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Tỵ

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh trong thứ Bảy ngày 21/1/2023, đặc biệt nếu như bạn là người làm nghề tự do. Danh tiếng giúp bạn nhận được nhiều lời mời hợp tác của đối tác, khách hàng, đem lại nhiều lợi nhuận lớn lao.

Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp nên tìm cách mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình. Khi quen biết với nhiều người, bạn làm gì cũng dễ dàng hơn vì thường được giúp sức. Hãy nhớ cư xử với mọi người chân thành thì cũng sẽ được đón nhận tình cảm tương tự.

Người tuổi Tỵ và nửa kia có một ngày hạnh phúc. Dù bận rộn đến mấy, hai người cũng dành thời gian để trò chuyện, tâm sự cũng nhau. Cũng nhờ việc này, hai người có thể kịp thời giúp đỡ nhau và hóa giải nhiều hiểu lầm không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Ngọ

Thứ Bảy ngày 21/1/2023 có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Ngọ có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí của mình. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn vì đã có người chỉ bạn đi đúng đường.

Đây cũng là ngày tốt để Tuổi Sửu mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Ngọ. Đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Thứ Bảy ngày 21/1/2023 có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Ngọ có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy ngày 21/1/2023 có Thực Thần độ mệnh. Có thể nói công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Trong công việc bạn có chính kiến của riêng mình, nhiều ý tưởng đóng góp sáng tạo nên được mọi người ghi nhận.

Mệnh có Thực Thần chủ một ngày tài vận sung túc. Bởi Thực Thần sinh Tài tinh, đem tới vận khí tiền bạc cuồn cuộn. Người tuổi Mùi có thiên tính hướng nội đa sầu đa cảm, dễ chi tiêu vào chuyện ăn uống, chơi bời.

Đường tình duyên của người tuổi Mùi có Thực Thần tọa mệnh. Bạn và người ấy có thể gặp phải một vài rắc rối trong ngày, đôi bên có thể nảy sinh một vài ý kiến bất đồng mà chưa thể thống nhất ngay được.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023, tuổi Thân liên quan đến việc gặp gỡ đúng người, đúng thời điểm nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Thông qua đó, bạn cũng học được những bài học giá trị về cách cảm thông, chia sẻ với mọi người thay vì chỉ bảo vệ quan điểm của chính mình và có phần khắt khe với những người xung quanh.

Sự thiếu quyết đoán hoàn toàn không phải điều gì tồi tệ, cho thấy bạn yếu kém như cách tư duy tiêu cực mà người tuổi Thân đang nghĩ trong ngày Thiên Quan xuất hiện, điều đó đơn thuần cho thấy rằng bạn cần phải dành thêm thời gian để động não, nhằm xác định rõ xem mình nên làm gì, phải làm thế nào cho đúng mà thôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Dậu

Thứ Bảy ngày 21/1/2023 Tam Hội dự báo điều mà tuổi Dậu mong muốn là có được những phút giây thật vui vẻ, phấn khích nơi gia đình, bên người thân. Thế nên không có gì là lạ khi bạn dành khá nhiều thời gian trong ngày để có thể huy động không khí, trêu chọc mọi người, với hy vọng tất cả có những phút thật vui bên nhau.

Chính Quan là lời nhắc nhở con giáp tuổi Dậu nên tập trung vào sức mạnh của mình mà lâu nay bạn đang lãng phí cho những việc không đâu. Lúc này bạn có thể thực hiện được những mục tiêu tưởng như rất khó khăn, không thể vượt qua.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Tuất

Thiên Tài giúp người tuổi Tuất có một khoản tiền lời lãi dư dả trong thứ Bảy ngày 21/1/2023. Đó có thể là khoản tiền từ các công việc làm thêm hoặc do may mắn tìm đến bạn. Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể kiếm được một mối béo bở do đối tác, khách hàng giới thiệu.

Mỗi khi có được một khoản tài chính dù lớn hay nhỏ, bản mệnh chú ý không nên tiêu xài hoang phí cho những thú vui phù phiếm, mà nên giữ lại một phần phòng khi cần thiết. Có khoản dự trữ trong người, bạn sẽ cảm thấy yên tâm và tự tin hơn trong mọi việc.

Thiên Tài giúp người tuổi Tuất có một khoản tiền lời lãi dư dả trong thứ Bảy ngày 21/1/2023. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 21/1/2023 của tuổi Hợi

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Hợi khẳng định được vị thế của mình giữa tập thể. Bạn đưa ra nhiều cách giải quyết công việc hợp lý khiến ai cũng phải tâm phục khẩu phục.

Tuy nhiên đôi khi bản mệnh trở nên gay gắt với con cái vì muốn chúng đạt được điều mà mình mong muốn. Song bạn cần bình tĩnh nghĩ lại xem mình có đang đặt quá nhiều áp lực lên con cái không, từ đó có cách thay đổi phù hợp.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày, bạn có thể đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo