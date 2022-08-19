Tử vi thứ bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Thìn dễ có ‘lộc’ bất ngờ để làm giàu, Mão – Ngọ được ‘người ấy’ hỗ trợ phát triển công việc

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Đôi bên đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Tài lộc của người tuổi Tý xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc, đồng thời học cách lắng nghe đối phương.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần sẽ phải phụ trách nhiều nội dung công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực để có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng hơn, chớ nên than thân trách phận.

Dù công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cẩu thả cho xong, bởi nếu làm không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và tốn thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục.

Tuổi Mão

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Cho dù có bất đồng quan điểm với nhau, các thành viên trong nhà vẫn luôn có thể bình tĩnh thảo luận để tìm ra tiếng nói chung.

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Bạn hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và thể hiện tình cảm với người ấy rõ ràng hơn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng được dịp phát huy điểm mạnh của mình. Bạn làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy.

Trong chuyện tình cảm, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất, bạn nên khéo léo tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện để tránh việc đôi bên vô tình nói lời tổn thương lẫn nhau.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình trong các công việc có liên quan đến học tập, nghiên cứu. Vốn kiến thức rộng rãi và phong phú của bạn dễ dàng chinh phục bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Tuy nhiên, bạn không nên dễ dàng hài lòng với những gì mà mình có được.

Hôm nay con giáp này chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ là người chỉ ra cho bạn những con đường phù hợp trong tương lai.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những mặt tính cách nổi bật. Con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất của bạn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn kiên định với ý kiến của mình, cho dù có bị phản đối thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu quá trớn, bạn sẽ trở thành một người cứng đầu, bảo thủ, không chịu thay đổi.

Nhiều khi, việc bảo vệ ý kiến của bản thân bất chấp đúng sai sẽ khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối không đáng có. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ tìm ra nhiều phương pháp giải quyết hợp lý hoặc đơn giản hơn nhiều.

Tuổi Dậu

Nhiều tình huống xấu xảy đến với người tuổi Dậu, ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết mâu thuẫn, thậm chí trở mặt với nhau. Hãy giữ vững lý trí để có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề khôn ngoan nhất.

May mắn là trong chuyện tình cảm, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và lắng nghe để cải thiện điểm yếu của mình.

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình. Nhờ vậy, bầu không khí gia đình bạn luôn đầm ấm, thuận hòa.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên đốt cháy giai đoạn vì muốn thấy ngay kết quả.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng vấn đề có thể nằm ở việc bạn chưa truyền đạt mong muốn một cách rõ ràng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!