Tử vi thứ bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu được quý nhân nâng đỡ trong công việc, Mão – Mùi có cuộc hẹn cuối tuần lãng mạn

Mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. Cả bạn và người ấy đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tý tìm được cơ hội thể hiện ưu thế trong cách ngành nghệ thuật, nghiên cứu hoặc dịch vụ… Bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, một số người cần mở rộng các mối quan hệ của mình, quan tâm đến thế giới xung quanh hơn là chỉ biết có mình. Tạo quan hệ tốt với mọi người cũng giúp con đường thăng tiến của bạn thuận lợi hơn.

Tuổi Sửu

Thiên Tài nâng bước, người tuổi Sửu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Tuổi Dần

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải phụ trách nhiều nội dung công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực thì mọi việc mới có thể giải quyết nhanh chóng được, còn than thân trách phận thì chẳng mang lại bất cứ tác dụng thực tế nào. Cần nhớ, dù công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cẩu thả cho xong, bởi nếu làm không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót cũng như tốn thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục.

Tuổi Mão

Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Dù là khi bất đồng ý kiến, các thành viên trong gia đình bạn luôn bình tĩnh thảo luận để tìm ra tiếng nói chung chứ không tranh cãi lớn tiếng. Tình cảm của bạn và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi hai người có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời. Để có thể được như vậy, 2 người đã luôn không ngừng chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Tỷ Kiên gây rối, bản mệnh dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt, đưa ra những quyết định sai lầm.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Chính Tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa, bước tới một vị trí khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền hoặc cố gắng chắt bóp để vượt qua giai đoạn khó khăn thì bạn vẫn luôn dư dả, thậm chí còn có tiền đầu tư.

Tuổi Tỵ

Thương Quan cho thấy thứ 7 này không phải là một ngày phù hợp để người tuổi Tỵ phát huy các điểm mạnh của mình. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng thực tế quá khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn tìm chỗ đứng cho bản thân. Khi đối diện với thất bại, bạn không nên bỏ cuộc quá nhanh chóng. Hãy bình tĩnh phân tích mọi việc để biết mình đã sai ở đâu và cần phải khắc phục lỗi lầm như thế nào. “Thất bại là mẹ thành công”, hãy tin là như thế.

Con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

​​​​​​​Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ tính cách hiền hòa, cởi mở. Nếu còn độc thân, con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình. Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất mỗi khi gặp khó khăn và là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Trên phương diện tài lộc, do có Thiên Tài phù trợ, bạn có cơ hội phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, dù khoản tiền đó là lớn hay nhỏ, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc. Hãy kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình.​​​​​​​

Tuổi Thân

Dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất bạn luôn nên có lòng đề phòng với mọi người.

Mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất, bạn nên tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện và bắt đầu lại khi cả hai đã bình tĩnh hơn.

​​​​​​​Tuổi Dậu

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vươn tới thành công. Bạn xứng đáng giữ một vị trí cao hơn và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình không phải lúc nào cũng là tốt. Khi phê bình người khác, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc và bao dung với đối phương hơn.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và tích cực áp dụng vào thực tế cuộc sống, nhờ đó mà bạn tránh được nhiều sự cố đáng tiếc. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Đây là một trong những lý do giúp gia đình bạn luôn hạnh phúc.

Chính Tài cho thấy bạn có thể được thưởng nóng nhờ vào những cống hiến của mình trong công việc. Cấp trên đang đánh giá bạn rất cao, và đây là cơ hội để bạn dần bước lên đỉnh cao, chỉ cần không ngừng cố gắng và tập trung vào cái đích đã đặt ra.

Tuổi Hợi

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn có thể sẽ tự đẩy mình vào tình huống khó xử, khiến người khác chê cười. Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng muốn thấy kết quả. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và không ngừng cố gắng.

Bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng trước hết, bạn cần xem lại mình, có lẽ mong muốn của bạn quá sức vô lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!