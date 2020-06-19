Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu cạn túi, tuổi Mão khó khăn được tháo gỡ

Tâm linh - Tử vi 19/06/2020 05:19

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp: tuổi Sửu cẩn thận cạn túi, tuổi Mão khó khăn được tháo gỡ. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có một ngày với khá nhiều tin vui. Từ tài lộc, sự nghiệp đến tình duyên đều khởi sắc.

Tuổi Tý có thể thư thả tận hưởng ngày thuận lợi như hôm nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Sửu

Dù gặp chút bất lợi trong công việc nhưng không ngăn cản được tuổi Sửu thể hiện bản lĩnh. Đây là điểm cấp trên hài lòng nhất về bạn.

Tài chính tổn hại vì một chuyện bất ngờ.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Bay ngay 20/6/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần tuy có cơ hội kiếm tiền nhưng nên cân nhắc rủi ro. Dù là vận may cũng nên nắm bắt đúng lúc đúng cách.

Trong tình cảm, bạn nên thể hiện sự quan tâm với đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Mão

Khó khăn trong hôm nay của tuổi Mão được tháo gỡ. Bạn dần lấy lại những gì đã mất trong thời gian qua.

Tài lộc có dấu hiệu tăng rõ rệt, từ một vận may bất ngờ.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày sáng rỡ vì quý nhân giúp đỡ. Các mối quan hệ xung quanh cũng hỗ trợ bạn không ít.

Trong gia đạo, bạn nên chấp nhận có lúc đến cả người thân cũng không thể cùng quan điểm. Cách giải quyết là tìm cách hòa hợp.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Bay ngay 20/6/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ gặp khó khăn trong công việc. Đường tiến thân mờ mịt, khiến bạn không vui.

Nhưng bù lại tình duyên được cải thiện, đặc biệt với người độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tự tin là điều tốt nhưng đừng trở nên kiêu căng trong mắt người khác.

Giữ vững tinh thần học hỏi, tuổi Ngọ sẽ càng tỏa sáng hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Mùi

Đầu ngày, tuổi Mùi không gặp nhiều thuận lợi. Nhưng cố gắng giữ tinh thần tích cực thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Trong hôm nay có điềm tranh cãi, bạn nên cẩn thận trong ăn nói.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Bay ngay 20/6/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần mệt mỏi của bạn trong hôm nay là do cả công việc và tình cảm đều có áp lực. Bạn nên giữ bình tĩnh, giải quyết từng vấn đề một.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tiến bộ trong công việc. Nhưng bạn vẫn phải nỗ lực nhiều hơn.

Tài lộc chỉ tăng khi bạn có thêm cơ hội mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất đừng quá để tâm thị phi xung quanh, tất cả chỉ đang làm nền cho bạn mà thôi.

Tài lộc chưa tăng, bạn nên chi tiêu tiết kiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Bay ngay 20/6/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 20/6/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi dễ vướng vào tranh chấp không đáng có.

Lời khuyên cho bạn là nên tránh những chuyện không có lợi cho mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 6 - 7 - 8 năm 2020: 3 con giáp có cung tài lộc mở bung, vận may được thổi bùng

Tháng 6 - 7 - 8 năm 2020: 3 con giáp có cung tài lộc mở bung, vận may được thổi bùng

3 tháng 6, 7, 8 năm 2020 cho 3 con giáp này thời vận rực rỡ nhất năm. Tài vận đỏ như son, vận may, tin vui liên tục ập vào nhà họ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng