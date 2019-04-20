Tử vi thứ Bảy ngày 20/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu công sức được ghi nhận, tuổi Mão tiền trong ngân hàng tăng lên đáng kể

Tâm linh - Tử vi 20/04/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 20/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Sửu được cấp trên trọng dụng, khả năng được công nhận và có thể sẽ được thăng chức. Tuổi Mão sở hữu số tiền khủng, tài khoản ngân hàng tăng lên chóng mặt.

Tuổi Tý

Ngày hôm nay, Tý sẽ gặp được nhiều mối nhân duyên khá tốt. Bạn được lòng của nhiều người khác phái. Thế nên vận tình duyên vô cùng rực rỡ, hanh thông. Tý đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý và nổi bật giữa đám đông khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Bảy ngày 20/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu công sức được ghi nhận, tuổi Mão tiền trong ngân hàng tăng lên đáng kể - Ảnh 1
Sửu có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực bao lâu nay của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cấp trên nhận ra được nhiều điều thú vị và tài năng của bạn nên cân nhắc cho lên chức, tăng lương. Nói chung hôm nay, Sửu sẽ nhận được khá nhiều tin vui về công việc.

Tuổi Dần

Dần có chuyện tình yêu đẹp như trong mơ. Bạn gặp được đúng người của cuộc đời mình, cả hai có thể sẽ tính chuyện lâu dài. Ngày hôm nay, có rất nhiều tin vui đổ về khiến bạn choáng váng. Vì vậy hãy giữ vững tinh thần để đón nhận nhiều điều bất ngờ khác.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 20/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu công sức được ghi nhận, tuổi Mão tiền trong ngân hàng tăng lên đáng kể - Ảnh 2
Mão nhận được nhiều nguồn tiền đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tài chính của Mão tăng lên trông thấy. Đường công danh của bạn nở hoa rực rỡ, tiền cứ đổ về liên tục. Ngày hôm nay, tiền trong tài khoản của bạn tăng lên trông thấy, không sợ bất cứ tiểu nhân nào đứng sau hãm hại. Nói chung bạn nên mua thêm két sắt để đựng tiền.

Tuổi Thìn

Người đang yêu sẽ dễ cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Người độc thân thì không có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái nên chuyện tình duyên không như ý. Ngày hôm nay khá ảm đạm khiến tinh thần của bạn vô cùng tệ hại. Đây là nguyên nhân khiến bạn mất tập trung làm ảnh hưởng đến tiến độ của công việc.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 20/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu công sức được ghi nhận, tuổi Mão tiền trong ngân hàng tăng lên đáng kể - Ảnh 3
Tỵ dễ bị tiểu nhân hãm hại trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay, Tỵ dễ bị những cảm xúc tiêu cực tác động. Bạn bị chi phối bởi những lời khó nghe của người khác. Vì vậy mà mọi sự mưu tính đều không hanh thông. Đổi lại bạn còn tự gây nhiều chuyện buồn phiền cho bản thân.

Thế nên hãy cho mình khoảng không gian riêng để tự suy ngẫm về những chuyện mà mình đã làm. Đừng nổi nóng vô cớ kẻo ảnh hưởng đến những mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ vô cùng vượng phát về đường tài lộc. Bạn có nhiều quyết định sáng suốt trong công việc nên giải quyết được nhiều chuyện rắc rối. Nhờ tài ứng biến tài tình mà bạn được cấp trên trọng dụng, có thể sẽ tăng lương, thăng chức trong tương lai gần.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 20/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu công sức được ghi nhận, tuổi Mão tiền trong ngân hàng tăng lên đáng kể - Ảnh 4
Mùi nên dành thời gian thư giãn cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên tận dụng thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi thư giãn. Hãy bỏ hết những áp lực và gánh nặng công việc sang một bên để tận hưởng ngày nghỉ thật thoải mái. Bởi sau ngày hôm nay, bạn sẽ khá vất vả đối mặt với nhiều thử thách trong công việc. Có thể những thử thách đó khiến tinh thần của bạn không được tốt, gây ra nhiều chuyện buồn phiền.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, Thân vướng phải nhiều chuyện thị phi. Có thể mối quan hệ của bạn sẽ vướng vào tình tay ba. Kẻ thứ ba sẽ chen ngang khiến bạn và nửa kia trở mặt thành thù. Tuy nhiên hãy chia tay trong hòa bình, đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn nên nhớ có chuyện gì cũng nên bình tĩnh đưa ra những quyết định tốt nhất cho mình.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 20/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu công sức được ghi nhận, tuổi Mão tiền trong ngân hàng tăng lên đáng kể - Ảnh 5
Dậu có nhiều nguồn thu nhập đổ về cùng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có nhiều nguồn tiền đổ về. Không chỉ là nghề chính mà với nghề tay trái, bạn cũng có nguồn thu nhập ổn định. Nói chung ngày hôm nay, Dậu có thể thoải mái hưởng thụ, mua sắm, ăn uống không cần lo về giá. Dậu nên tận dụng cơ hội này để giải tỏa những áp lực mà bản thân đã đeo mang bấy lâu nay. Chắc chắn bạn sẽ thoát khỏi được những điều khiến mình buồn phiền.

Tuổi Tuất

Hôm nay, Tuất có khá nhiều áp lực đè nặng trên vai. Vì vậy nên cân nhắc trước khi nhận thêm bất cứ dự án nào. Bởi một mình bạn sẽ không kham hết, đổi lại chỉ khiến bản thân mệt mỏi, mất ngủ. Lời khuyên cho Tuất là đừng ép buộc mình quá nhiều, hãy làm những điều cần thiết, đừng ôm đồm quá nhiều việc.

Tuổi Hợi

Hợi phải đối mặt với chuyện tình cảm không như ý muốn. Bạn bị đối phương phản bội. Cả hai xảy ra nhiều cuộc cãi vã không dứt. Thậm chí vì những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bạn cáu gắt. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống thường nhật của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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