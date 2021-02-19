Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của 12 con giáp: Tý tài lộc dồi dào, Mão cẩn thận hao tiền tốn của

Tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình tài lộc của tuổi Tý cực kì dồi dào, đặc biệt người đang đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên do tiền bạc Chính vì vậy, bản mệnh cần quản lý tài chính chặt chẽ, không vung tay quá trán mà chỉ nên mua sắm những thứ thực sự cần thiết mà thôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của 12 con giáp dự báo kẻ gặp nhiều may mắn, người dễ vướng tai ương. Đọc ngay bài viết này để lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày và tìm cách đề phòng!

Vào ngày này, tuổi Sửu khả năng cao sẽ phải trải qua những tháng ngày nỗi cô đơn, buồn tẻ. Nếu con giáp này cứ thu mình thì sẽ khó hòa nhập với mọi người. Những bất đồng giữa cặp đôi nảy sinh, ai cũng muốn đối phương làm theo ý mình. Đôi bên không ai chịu nhường nhịn nên tranh cãi diễn ra là chuyện đương nhiên.

Đường tình duyên của người tuổi Tý khởi sắc rõ ràng, nếu đã có người thầm thương trộm nhớ thì hãy tỏ tình với người đó đi nhé. Thậm chí có một vài cặp đôi đã bàn tính đến chuyện kết hôn. Trong khi đó, người độc thân có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người tâm đầu ý hợp với mình.

Cũng may trong ngày không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên khi làm việc con giáp này đừng chần chừ kẻo đánh mất cơ hội, thay vì cứ đắn đo suy nghĩ, người tuổi Sửu hãy hành động thật quyết đoán, tự tin vào bản lĩnh của mình và làm theo lý trí mách bảo.

Tình hình sức khỏe của người tuổi Sửu không được tốt. Nếu gặp các vấn đề như đau nhức xương khớp thì bản mệnh nên lựa chọn các động tác dưỡng sinh hàng ngày để cải thiện. Đôi khi chỉ cần một vài động tác như ngửa đầu, nghiêng đầu, xoay tròn đầu và cổ, nhún vai cũng có tác dụng phòng bệnh rồi.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Dần

Tử vi hàng ngày cho biết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần không có chuyện gì lớn xảy ra, mọi thứ duy trì ổn định, con giáp này có đủ thời gian để tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng từ trước Tết.

Quý nhân Lục Hợp chỉ lối dẫn đường nên vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh tinh tế cảm nhận được những biến đổi trong tình yêu để có thể nắm bắt được kịp thời. Giữa người tuổi Dần và nửa kia giờ không chỉ là người yêu mà còn là bạn tâm giao, chẳng chuyện gì là không thể nói với nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Mão

Khả năng cao người tuổi Mão sẽ bị ai đó gây khó dễ nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng nổi nóng hay to tiếng. Nếu không bản mệnh sẽ rất dễ bị bôi xấu và hạ bệ hình ảnh. Vì thế bản mệnh càng phải giữ lời ăn tiếng nói cũng như cách hành xử của mình.

Con giáp này có vẻ sẽ đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong chuyện tình cảm. Người tuổi Mão dễ dàng rơi vào lưới tình khi mà chính bản thân cũng không thể ngờ được rằng mình có thể trúng ngay tiếng sét ái tình. Người ấy dù mới gặp nhưng đã cho bản mệnh cảm giác thân thuộc như quen biết lâu ngày.

Tuy nhiên trong ngày Thiên Quan cũng cảnh báo bản mệnh về nguy cơ mất tiền hao của. Khi đi ra ngoài, con giáp này tốt hơn hết nên hạn chế mang quá nhiều tiền mặt hay tư trang quý giá bên mình, bởi có thể làm rơi hoặc bị kẻ xấu cướp giật.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Thìn

Người tuổi Thìn có thể mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia của mình. Bất kể mối quan hệ nào dù thân thiết, gần gũi đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc bất hòa nên bản mệnh đừng suy nghĩ quá nhiều mà càng thêm căng thẳng nhé.

Các cặp đôi bỗng dưng lại tỏ ra hờn dỗi và đa nghi hơn. Ai chẳng có quá khứ và một vài mối tình trước khi gặp được nửa kia đích thực, việc ghen tuông với người cũ quả thực rất thiếu khôn ngoan, thay vào đó người tuổi Thìn nên học cách chấp nhận và coi như đó là một phần cuộc đời của người ấy.

Kiếp Tài nhập cục, con giáp này đang mù mờ trong cách quản lý tài chính của mình. Bản mệnh có thể vung tay tiêu hết một số tiền lớn mà chẳng hề suy nghĩ gì. Cũng chính bởi thói quen chi tiêu bạt mạng này mà những chú Rồng dễ lâm vào cảnh túng thiếu, vay mượn nợ nần đó.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này hãy dành thời gian để thể hiện sự quan tâm đến người thân trong gia đình của mình, đặc biệt là nửa kia, người đã luôn đồng hành cùng bản mệnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ngày Tỵ Hợi tương xung nên con giáp này có thể vướng phải những lời đồn đoán thị phi không đáng có. Bản mệnh cảm thấy bất an không biết nên làm gì cho đúng cả, càng giải thích thì mọi người càng hiểu lầm và suy diễn theo hướng khác. Vì vậy hãy cố chịu đựng một chút rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

Người tuổi Tỵ có thể vướng phải những lời đồn đoán thị phi không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Ngọ

Hôm nay vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Con giáp này cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí bản mệnh còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Song cây to đón gió lớn, lúc tuổi Ngọ thành công sẽ có những người nhòm ngó, ghen tỵ lần lượt kéo tới, cần hết sức thận trọng. Con giáp này càng phải khiêm tốn, chừng mực và chăm chỉ hơn, không được nóng vội, ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ càng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần bất ổn do ngũ hành tương khắc. Lời khuyên cho con giáp này là nên cân bằng giữa làm việc với nghỉ ngơi để tránh rơi vào căng thẳng, đừng chủ quan nghĩ rằng mình còn trẻ, khi không có thể trạng tốt thì làm gì cũng đạt kết quả như ý được đâu.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặp phải những chuyện rắc rối, thị phi không đáng có trong ngày hôm nay. Con giáp này cần phải bình tĩnh để lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định, nhất là trong công việc. Cố chấp có thể khiến bạn mắc phải nhiều sai lầm chí mạng.

Nhờ cục diện Mùi Hợi Tam Hợp, con giáp này hãy cân nhắc để đi tới bước tiếp theo, đừng để cho thời gian cứ mãi trôi mà đôi bên chẳng xác định được tương lai cho mình. Nếu có ý định gây dựng hạnh phúc bền lâu, bạn và người ấy có thể lên kế hoạch tìm thời điểm thích hợp để nên duyên đôi lứa. Chớ nên để cho thời gian làm tình cảm phai mờ.

Đường tài lộc kém vượng, con giáp này tỏ ra cứng đầu, cố chấp không chịu thay đổi dù rõ ràng là sai lầm đã hiện ra rất rõ. Tiền bạc không thể đùa được đâu, ấy vậy mà bản mệnh không chịu chấp nhận những sai lầm trong cách kinh doanh của mình. Vì thế nên việc hao hụt là khó có thể tránh được.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Thân

Người tuổi Thân dễ xuống sức, mệt mỏi, cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Nếu con giáp này không có việc gì quá gấp gáp, hãy ưu tiên nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều hay quá căng thẳng, có thể làm việc vào buổi sáng còn buổi chiều để thả lỏng, thư giãn.

May là bản mệnh sẽ nhận tin vui trong chuyện tình cảm và quan hệ xã giao, có thể là con giáp này sẽ gặp những người chung chí hướng, xây dựng được mối quan hệ thân tình. Ngoài ra tuổi Thân còn kết nối tình cảm được với những người xung quanh, tăng thêm sự gắn bó thân thiết.

Về phương diện tài lộc trong ngày không cần phải lo lắng gì, những việc con giáp này đã chuẩn bị chu đáo thì cứ tiến hành, chắc chắn sẽ thu được thành quả tương xứng. Bản mệnh nên tập trung vào công việc chính, tránh xao nhãng vì những lời mời chào bên ngoài.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Dậu

Hôm nay Thực Thần ghé thăm và tạo ra rất nhiều cơ hội cho tuổi Dậu có thể kiếm được bộn tiền từ chuyện làm ăn buôn bán. Con giáp này có sự nhanh nhạy hiếm có khi mà hôm nay dù chưa có dấu hiệu gì rõ rệt nhưng bạn đã nhìn xa trông rộng mà thấy được thời cơ để kiếm tiền về tay nhanh chóng.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp nhiều đối tượng có thể cân nhắc tính chuyện lâu dài. Mới đầu chỉ dừng lại ở mức quen biết, muốn tiến xa hơn thì cần thời gian tìm hiểu kỹ càng. Con giáp này không nên nóng vội, vồ vập quá khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, chóng tàn.

Tình hình sức khỏe có phần sa sút, vì ngũ hành tiêu hao nên thân thể kém, lại thêm sức đề kháng không tốt nên người tuổi Dậu dễ bị bệnh. Vì vậy khi ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn cần giữ ấm cơ thể phòng chống các bệnh về đường hô hấp trong thời điểm dịch bệnh này.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Tuất

Nhờ được dẫn đường chỉ lối mà người tuổi Tuất biết cách thể hiện khả năng của mình, tỏa sáng tại nơi làm việc. Con giáp này sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc điều chuyển sang bộ phận có nhiều tiềm năng hơn, mở rộng không gian phát triển cho bản mệnh.

Tuy nhiên cũng vì được cấp trên ưu ái nên vô tình con giáp này đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ ganh ghét, đố kỵ. Bản mệnh cần thận trọng, làm việc chăm chỉ tỉ mỉ thì tiểu nhân mới không có cơ hội làm lung lay vị trí hay ảnh hưởng tới uy tín của người giúp đỡ mình.

Ngũ hành Thủy Thổ xung khắc, các cặp đôi lục đục vì chuyện nhỏ vẫn chưa giải quyết hết. Một phần là do con giáp này có quá nhiều mối quan hệ với người khác phải, nếu không khéo léo xử lý thì dễ gây hiểu lầm và chuốc phiền phức vào mình. Tốt nhất bản mệnh nên giữ khoảng cách cần thiết nhé.

Nhờ được dẫn đường chỉ lối mà người tuổi Tuất biết cách thể hiện khả năng của mình, tỏa sáng tại nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/2/2021 của Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Hợi không làm chủ được cảm xúc của mình. Con giáp này cảm thấy buồn bã, bất an và có phần không tin tưởng vào tình cảm của đối phương dành cho mình. Điều này khiến cho người ấy cảm thấy tổn thương vì sau bao nhiêu yêu thương, hy sinh mà người ấy dành cho bản mệnh thì thứ nhận về lại chỉ toàn là những lời nghi ngờ.

Con giáp này cần phải biết không phải ai cũng sẽ dễ dàng thành công trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình, chúng ta có duyên nhưng chưa chắc đã có phận. Tuổi Hợi đang kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ hiện tại và khi không đạt được mục tiêu như mình mong muốn thì hụt hẫng, thất vọng.

Chính Quan nhập cục, trái với sự sa sút trong chuyện tình cảm, con giáp này lại làm chủ công việc của mình khá tốt và không gặp khó khăn gì trong việc xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là dành thời gian thư giãn tinh thần, tâm trạng từ đó cũng sẽ thoải mái hơn.