Tử vi thứ Bảy ngày 2/9/2023 của 12 con giáp: Ngọ tiền bạc dư giả, tăng thưởng tăng lương; Mão gặp họa tiểu nhân, thất thoát tiền của

Ở trong môi trường làm việc đầy rẫy thị phi nếu không biết giữ mình, cân nhắc kĩ trước khi nói thì có thể con giáp này sẽ rơi vào vòng tranh đấu danh lợi, cuối cùng bị lợi dụng mà không biết lí do tại sao. Tốt hơn hết bạn nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/9/2023 dự báo, dấu hiệu chẳng chút tốt lành cho công việc trong ngày của người tuổi Tý. Bản mệnh cần thận trọng từng lời nói của mình, không nên tham gia vào những câu chuyện bao đồng, thị phi kẻo lỡ gây hại đến hình ảnh cũng như phá hoại công việc của mình.

Hôm nay, công việc của con giáp này cũng rất thuận lợi. Tinh thần làm việc của Sửu hăng say, chăm chỉ và luôn cố gắng nỗ lực hết mình nên được đồng nghiệp cũng như cấp trên nhìn nhận. Cơ hội thăng tiến của bản mệnh rất rộng mở ở phía trước vì vậy hãy tranh thủ thời cơ để có bước đột phá trong sự nghiệp.

Vận tài lộc của Sửu trong ngày mới này tương đối tốt, nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu trong ngày hôm nay. Bản mệnh đi theo kế hoạch đã lập ra cho nên giải quyết vấn đề tài chính, cân bằng thu chi của bản thân cũng như gia đình.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới cho thấy, tuổi Dần có cơ hội kiếm được tiền bạc một cách khá dễ dàng trong hôm nay. Nếu bản mệnh có kế hoạch đầu tư, khai trương, kinh doanh thì cũng có thể chọn ngày hôm nay để tiến hành, đặt những bước đi đầu tiên.

Tuy nhiên, ngũ hành Thủy Thổ tương xung báo hiệu chuyện tình cảm có những dấu hiệu không tốt cho lắm. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy trục trặc là do đôi bên chưa xác định được tình cảm của mình nên dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động.

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Tuổi Mão

Xem tử vi ngày hôm nay tuổi Mão có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn trong công việc. Những kẻ tiểu nhân cố tình dồn ép và khiến cho bản mệnh phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm không phải do bản thân con giáp này gây ra.

Bù lại vận tài lộc có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng, tuổi Mão nắm bắt được những cơ hội kiếm tiền hiếm có, khả năng phát tài phát lộc là rất lớn. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán càng có cơ hội nhiều hơn, giàu sau một đêm cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày cuối tuần này sẽ có nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Thìn nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tuy nhiên, sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay sẽ gặp quý nhân phù trợ mang đến cho bạn nhiều sự may mắn, niềm vui hơn những ngày thường. Đường sự nghiệp của tuổi Tỵ vô cùng hanh thông, thuận lợi. Những ai đang muốn tìm kiếm công việc mới sẽ được như ý, không những thế công việc còn phù hợp và lương còn cao gấp đôi vị trí cũ.

Vận tài lộc may mắn ghé thăm mang đến cho người tuổi Tỵ những cơ hội đầu tư hay kinh doanh buôn bán khá lớn. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì bản mệnh sẽ có một ngày lợi nhuận vào túi không ngừng nghỉ. Một ngày bận rộn nhưng thu lại về một khoản tiền lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận tài lộc của tuổi Ngọ hôm nay khởi sắc vô cùng, tiền bạc dư dả thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng gì. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, song cũng đồng nghĩa là bạn sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.

Với người buôn bán kinh doanh cũng sẽ có một ngày làm ăn tấn tới, hàng hóa rất đắt khách. Bản mệnh cũng là người có duyên với buôn bán nên được khách hàng tin tưởng và kéo đến mua ngày một nhiều.

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy tuổi Mùi không phải chịu quá nhiều áp lực về tài chính vì thu nhập tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương tuy bận rộn nhưng có thêm khoản thu phụ bên ngoài, tuy là nghề tay trái nhưng cũng đủ giúp bạn vượt qua những áp lực tiền bạc hiện tại.

Vận tình cảm của tuổi Mùi có chút khởi sắc, vận trình trong ngày cũng có nhiều điểm sáng, vớt vát phần nào những chuyện buồn trong tình cảm. Những tuổi Mùi độc thân hôm nay sẽ tìm được đối tượng như ý. Tuy nhiên, bản mệnh cần mở lòng đáp lại tình cảm thay vì ậm ừ cho qua.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy, ngày thứ Bảy ngày 2/9/2023, tuổi Thân gặp vận may về tài chính, tiền bạc dư dả nhưng không nên vung tay quá trán. Dù sao số tiền này bạn cũng phải vất vả lắm mới kiếm được, vì thế ngay khi có tiền hãy nghĩ tới việc tích lũy, để dành cho khi túng thiếu.

Tuy vậy, bản mệnh cũng cần thận trọng trong chuyện tiền bạc, phải hết sức tỉnh táo, đừng vội đặt hết niềm tin vào bất cứ ai. Bởi bản mệnh không thể lường trước rằng, những người thân, bạn bè lại có thể là những "kẻ tiểu nhân" đứng sau bòn rút tiền bạc của mình một cách không thương tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 2/9/2023, những người tuổi Dậu có lộc vật chất, được mời đi ăn hoặc được tặng quà, cho tiền. Nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy tinh thần của mình tươi vui hơn bao giờ hết, song dù nhận được bất cứ điều gì cũng đừng vui quá mà quên cảm hơn họ đấy nhé.

Dậu Tỵ tam hợp nên con giáp này cũng làm quen và kết giao được với nhiều bạn mới, có thể còn được giới thiệu cho một người tâm đầu ý hợp nữa. Không chỉ là niềm vui đơn thuần mà mối quan hệ này còn hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong thời gian tới.

Tuổi Tuất

Đường tài lộc của Tuất có dấu hiệu tăng tiến trong ngày hôm nay. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, khá ổn định và có xu hướng tăng lên, con giáp này hoàn toàn có thể thỏa mãn những sở thích mua sắm nhỏ của bản thân.

Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiết kiệm và luôn để dành một khoản phòng khi cấp bách. Cuộc sống vốn nhiều biến cố, không phải lúc nào bạn cũng gặp may nên phải biết dự phòng cho tình huống không hay bất cứ lúc nào.

Tuổi Hợi

Đường công danh sự nghiệp của Hợi có thể gặp phải chút rắc rối, công việc bị trì hoãn vì tiểu nhân cố tình bày mưu hãm hại. Tuổi Hợi cần kiểm tra kỹ lưỡng những việc mình đang làm để tránh sơ sẩy khiến kẻ xấu bắt thóp.

May mắn đường tài lộc hanh thông. Thu nhập ổn định nên tuổi Hợi có thể thoải mái làm những điều mình thích, mua sắm những món quà tặng người thân hoặc tổ chức một chuyến dã ngoại sẽ giúp bản mệnh tiêu tiền hợp lý và gắn kết được tình cảm gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm