Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ nằm không đếm tiền, tuổi Thân tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 01/05/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của 12 con giáp, tuổi Tỵ nằm không đếm tiền mỏi tay. Tuổi Thân bị tiểu nhân quấy phá khiến vận trình lận đận.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra những gì với mình để tìm cách phòng tránh kịp thời.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Tý

Ngày cuối tuần, Tý ngồi không đếm tiền mỏi tay. Bạn được quý nhân chiếu cố nên tình tiền đều không thiếu bất cứ thứ gì. Tin vui là những khoản nợ được trả hết nên bạn không còn gánh nặng. Vận trình của bạn không có quá nhiều biến động. Lời khuyên cho Tý là nên dành thời nghỉ ngơi và quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu bay ngay 2/5/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Sửu không gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Sửu không có nhiều may mắn, làm gì cũng gặp khó khăn. Bạn khá lao đao khi gặp phải tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Nhất là với đồng nghiệp thường xảy ra những vấn đề mâu thuẫn, ganh tỵ lẫn nhau nên bản mệnh vô cùng mệt mỏi, khó chịu.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Dần

Tài năng của Dần cuối cùng cũng được người khác biết đến và công nhận. Bạn không còn phải chật vật chứng minh bản thân. Cũng chẳng còn phải vất vả kiếm từng cơ hội thể hiện tài năng của mình. Theo tử vi 12 con giáp, Dần muốn gì sẽ được nấy, tình tiền đều khởi sắc.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Mão

Mão nhận được khá nhiều cơn mưa lời khen của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Công việc của bạn hoàn thành đúng tiến độ nên được yêu mến, trọng dụng. Nếu giữ vững thái độ làm việc nghiêm túc này, sớm muộn gì bạn cũng được thăng tiến, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu bay ngay 2/5/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Thìn gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn gặp nhiều chuyện buồn. Bạn không được cấp trên công nhận, cố gắng bao nhiêu cũng không nhận được thành quả xứng đáng. Đây là tin xấu khiến tâm trạng của bạn tệ hại vô cùng. Lời khuyên cho Thìn là nên biết cân bằng cảm xúc để không mất bình tĩnh trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ nằm không hưởng lộc lớn trời ban, tha hồ mua sắm nghỉ ngơi. Vì vậy tâm trạng của bạn vô cùng phấn chấn, vui vẻ. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc nhiều người nên sẽ thoát ế. Người có gia đình, người thân sớm có tin vui lớn về tiền bạc, tình cảm ngày một thăng hoa.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngày cuối tuần của Ngọ không gặp nhiều trục trặc hay rắc rối. Vận trình của bạn ở mức trung bình, không có nhiều tiền cũng không thiếu hụt. Thời gian này bạn có thể thư giãn nghỉ ngơi để chuẩn bị đón nhận nhiều thử thách trước mắt. Lời khuyên cho Ngọ, đừng tin lời người khác đầu tư vào lĩnh vực nào đó vì bạn không đủ may mắn để kiếm lời từ việc này.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu bay ngay 2/5/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Mùi được nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có cơ hội tốt để thay đổi bản thân. Nữ tuổi Mùi vịt hóa thiên nga, xinh đẹp bội phần nên có nhiều người theo đuổi. Nam tuổi Mùi khẳng định được vai trò của mình trong gia đình nên được mọi người ngưỡng mộ. Nói chung vận trình của bạn trong ngày không có quá nhiều rắc rối.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Thân

Vận trình của Thân bị tiểu nhân quấy phá. Công việc gặp nhiều trục trặc ngoài mong đợi vì có người đứng sau chơi xấu, hãm hại. Chuyện tình cảm không có nhiều khởi sắc. Mối quan hệ ở mức trung bình, thường xuyên xảy ra những tranh cãi nhỏ nhặt khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Dậu

Dậu được quý nhân yêu thương như trứng mỏng nên tiền bạc, tình duyên đều như mong muốn. Ngày cuối tuần, bạn tha hồ gặp gỡ tán gẫu cùng bạn bè sau nhiều ngày xa cách. Nói chung vận trình của Dậu vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu bay ngay 2/5/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Tuất xung đột không được hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Những xung đột của bạn vẫn còn rất gay gắt, không có cách nào hóa giải được. Những chuyện không vui cứ đổ về liên tục khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Tuất nên thay đổi tư tưởng, quan điểm của mình để trở nên tốt đẹp. Nếu thay đổi được tư duy, bạn sẽ có cuộc sống khá hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/5/2020 của tuổi Hợi

Hợi tiêu tiền như nước nên thiếu hụt không biết mượn ai. Bạn kiếm được số tiền khủng nhưng cũng chi tiêu hết trong nháy mắt. Đây là điều khiến bạn mệt mỏi và dễ sinh ra những căn bệnh liên quan đến đau đầu, tiền đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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