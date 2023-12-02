Tử vi thứ Bảy ngày 2/12: 3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo', đường tài lộc mở rộng, tiền tài danh vọng bay cao

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị trong ngày 2/12.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Trong ngày 2/12, tử vi nói rằng những người tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa.

Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình trong ngày 2/12. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12: 3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo', đường tài lộc mở rộng, tiền tài danh vọng bay cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần trước. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay trong ngày 2/12, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12: 3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo', đường tài lộc mở rộng, tiền tài danh vọng bay cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày 2/12, người tuổi Sửu vẫn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Bản mệnh có thể sắp xếp mọi việc một cách cực kỳ khoa học nên dù có bận rộn đến đâu thì Sửu cũng vẫn giải quyết trơn tru.

Bên cạnh đó, Sửu còn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Chính nhờ vậy mà Sửu không hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào. Người tuổi Sửu đang dần trở thành tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo.

Đặc biệt, trong ngày 2/12 sẽ có cơ hội lớn đến với Sửu. Nắm bắt tốt thì Sửu sẽ chứng minh được năng lực, khẳng định được vị trí của mình. Không chỉ có công việc mà chuyện tình cảm cũng rất may mắn. Những người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng đón nhận, biết đâu Sửu sẽ tìm được người chân thành với mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12: 3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo', đường tài lộc mở rộng, tiền tài danh vọng bay cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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