Tử vi thứ Bảy ngày 2/12/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhiều tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 06:11

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 2/12/2023 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Mão tiền của đầy nhà, vận trình rực sáng. Trong khi đó, Dậu tài lộc ảm đạm, gặp đủ chuyện xui.

Tuổi Tý

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12/2023 sẽ là một ngày suôn sẻ với người tuổi Tý. Dường như không gì có thể làm khó được con giáp. Khả năng ngoại giao tốt mang tới rất nhiều cơ hội tốt cho bạn chạm đến nhiều thành tích nhất định.

Tài lộc của con giáp trong thời điểm này khá hưng thịnh. Con giáp không còn phải áp lực vì gánh nặng cơm áo gạo tiền như trước mà có thể tự xoay xở cho cuộc sống của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vào thứ Bảy ngày 2/12/2023 thỏa sức theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp của mình. Cát tinh này mang tới những cơ hội thuận lợi để con giáp ghi tên mình vào danh sách những người thành công và giàu có. Cho nên, bản mệnh đừng chần chừ mà để vụt mất cơ hội hiếm có.

Chuyện  tình cảm của Sửu viên mãn. Người độc thân nhận được nhiều lời tỏ tình trong ngày. Tuy nhiên, việc có tiến tới được lâu dài hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Tuổi Dần

Xuất hiện những bất đồng dẫn tới tranh cãi giữa người tuổi Dần và đồng nghiệp với nhau trong thứ Bảy ngày 2/12/2023. Từ những vấn để nhỏ nhặt nhưng do có hiềm khích sẵn có nên “chuyện bé xé ra to”. Con giáp nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói bởi những lời lẽ nói ra lúc nóng giận sẽ để lại hậu quả to lớn.

Trong thứ Bảy, tình cảm có chút xáo trộn, sự can thiệp của người thứ ba khiến cả hai rơi vào khủng hoảng. Con giáp nên bình tĩnh giải quyết mọi hiểu lầm.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhiều tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể đón tin vui về tài lộc trong thứ Bảy ngày 2/12/2023. Con giáp nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Không phải ai cũng có cơ hội tốt như thế, nếu biết phát huy khả năng của mình, bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. 

Câu chuyện tình cảm của con giáp ngập tràn hạnh phúc. Đôi lứa yêu nhau đang trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và lãng mạn.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong thứ Bảy gặp nhiều trắc trở. Sự thiếu tập trung trong công việc của con giáp gây ra những sai lầm nhỏ nhặt. Thậm chí, bản mệnh còn lặp đi lặp lại tình trạng tương tự và gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Thìn để mất cơ hội thăng tiến duy nhất trong thời gian này, tài lộc cũng có dấu hiệu tắc nghẽn.Nếu không chú ý hơn tới việc chi tiêu thì con giáp này rất dễ rơi vào tình trạng túng thiếu, vay mượn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp phải nhiều xui xẻo trong thứ Bảy. Hung Tinh khiến con giáp dễ mù quáng làm theo những quy định cứng nhắc. Để khắc phục tình trạng này, bản mệnh sự linh hoạt, sáng tạo và chịu khó học hỏi điều mới.

Vận tài lộc của con giáp đi xuống. Con giáp vì một phút cả tin mà có khả năng sẽ trả giá bằng cả sự nghiệp. Tỵ nên hết sức cẩn thận với những người không thật sự thân thiết.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhiều tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nên biết giữ mình, đặc biệt tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái nơi công sở trong thứ Bảy. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn. Vì vậy, Ngọ nên nhận ra những việc mình cần làm là gì, đừng quá lo chuyện bao đồng.

Sức khỏe của người tuổi Ngọ đang gặp vấn đề khá lớn. Áp lực công việc cùng với những chuyện không hay trong cuộc sống khiến Ngọ lâm vào bế tắc.

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi vô cùng rộng mở trong thứ Bảy. Bản mệnh có những bước tiến quan trọng, đánh dấu bước phát triển trên con đường tiến thân của mình. Mùi đang là một cá nhân rất nổi bật ở nơi làm việc, thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức.

Trong tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để con giáp bày tỏ tình cảm với người mình. Đừng sợ đối phương từ chối mà bỏ qua cơ hội tốt để rồi ân hận mãi về sau. 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp quý nhân trong ngày thứ Bảy. Bạn được chỉ lối để tìm kiếm tài lộc về nhà. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, bản mệnh có thêm động lực để theo đuổi những dự định ấp ủ trong thời gian sắp tới.

Sức khỏe của Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Thân duy trì được lối sống khoa học nên không bị bệnh vặt quấy rầy, tinh thần vui vẻ, thoải mái.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhiều tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phải đối mặt với rủi ro tài chính trong thứ Bảy. Những kế hoạch đầu tư liên tục xảy ra trục trặc khiến bạn tiêu tốn không ít công sức và tiền của. Ngoài ra, con giáp bị tiểu nhân đeo bám, giăng sẵn bẩy chờ Dậu tự chui đầu vào.

Bản mệnh cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với nhiều khó khăn cùng lúc. Tuy nhiên, nếu Dậu buông xuôi trong thời điểm này đồng nghĩa với việc mất tất cả.

Tuổi Tuất

Ngày thứ Bảy được xem là ngày cát lành của những người tuổi Tuất. Các cơ hội làm ăn mới cũng lần lượt kéo đến khiến bạn lúc nào cũng bận rộn. Những dự án đầu tư trước đó cũng bất ngờ mang lại cho bạn một số tiền cực khủng

Ngoài ra, vận tài lộc của con giáp chuyển biến rõ rệt. Bạn có thể suy tính đến việc đầu tư vào một số kế hoạch, lĩnh vực mới mà bản thân đã tìm hiểu trước đó.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực đối với công việc vào thứ Bảy. Do bản tính cầu toàn, con giáp sẽ ôm đồm quá nhiều việc dẫn đến bản thân kiệt sức, những sai sót cũng từ đấy mà ra. 

Ngoài ra, con giáp cũng không được lòng những người đồng nghiệp, chuyện mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Lời khuyên cho con giáp này là hãy cẩn trọng giữa mình, tránh thị phi đeo bám.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/12/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhiều tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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