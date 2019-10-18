Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc tăng báo động, tuổi Mùi xung đột với đồng nghiệp

Đường tài lộc của Tý vượng sắc, tiền từ nhiều nguồn đổ về tiêu xài không hết. Bạn nên đầu tư vào bất động sản , nhà đất để thu về nguồn tiền khủng, thoải mái trong việc chi tiêu, mua sắm. Tý sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền như trước đây.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của 12 con giáp có nhiều biến động, lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh có thể nắm bắt được tình hình mà đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại mình.

Dần là con giáp thông minh, nghiêm túc trong công việc. Bạn không thích đùa giỡn, có tính cầu toàn cao nên ai cũng nể phục. Những hành động và lời nói của bạn luôn được đánh giá cao. Thậm chí còn khiến nhiều người phục tùng. Nếu làm lãnh đạo, bạn sẽ trở thành người tài ba, quang minh lỗi lạc.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì không có ai bên cạnh an ủi, quan tâm. Bạn đang khổ sở gầy dựng lòng tin của người khác. Trong công việc, bạn phải cố gắng, đánh đổi nhiều thời gian, tâm sức để cấp trên công nhận. Trong chuyện tình cảm, bạn phải nỗ lực để duy trì mối quan hệ lâu dài hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Mão gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Mão nóng nảy, bốc đồng nên gặp nhiều rắc rối trong công việc lẫn những mối quan hệ. Bạn nên kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình, đừng quá thẳng thắn khiến người khác không vui. Nhất là những mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên. Hãy tiết chế cảm xúc khi nói chuyện, đừng làm phật lòng ai.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn có lợi trong giao tiếp, gặp gỡ nhiều mối quan hệ mới. Điều này giúp bản mệnh gặp nhiều chuyện vui, được mọi người yêu mến. Người độc thân sẽ thoát ế, tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu sẽ có nhiều cơ hội về việc làm, kiếm tiền.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Tỵ tiền tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền tài của Tỵ tăng đến mức đáng báo động giúp bản thân tiêu xài không hết. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, bạn vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện tài năng của mình khiến cấp trên nể phục, đồng nghiệp trầm trồ.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ mất tập trung, thiếu kiên nhẫn nên gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bạn làm gì cũng nóng vội khiến hỏng nhiều việc lớn. Vì vậy mà cấp trên không còn tin tưởng giao cho bạn việc gì nữa. Ngọ phải mất rất nhiều công sức mới gầy dựng lại sự tín nhiệm này.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Mùi xảy ra xung đột - Ảnh minh họa: Internet

Mùi ăn nói thẳng thắn, không cả nể ai, vì vậy xảy ra xung đột, mâu thuẫn vô cùng lớn với đồng nghiệp. Nếu không sửa đổi tính cách này, bạn sẽ không thể trở thành người thành công trong tương lai. Thậm chí nhiều cơ hội đến với bạn, bạn cũng không nắm bắt được. Bên cạnh đó có nhiều người xa lánh và không còn muốn giúp đỡ bạn trong công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Thân

Thân gặp trở ngại về đường làm ăn, buôn bán. Bạn bị thất thoát khá nhiều tiền bạc, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Điều này khiến tâm trạng của bạn tụt dốc không phanh. Nếu không cân bằng mọi thứ, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội tốt trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Dậu vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có vận trình hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Về công việc, bạn được quý nhân giúp đỡ. Về chuyện tình duyên, bạn và người ấy sẽ có nhiều dự tính cho tương lai. Có lẽ sắp tới, cả hai sẽ về chung một nhà, vận trình xoay chuyển vô cùng khởi sắc.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Tuất

Tuất trở nên tự tin thái quá, kiêu ngạo về những gì mình đạt được. Vì vậy mà bạn bị nhiều người ghét ra mặt. Thậm chí có nhiều người đâm sau lưng khiến bản mệnh vô cùng lao đao lận đận. Thế nên hãy thay đổi bản thân, sống khiêm tốn để được mọi người yêu thương, nể trọng.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi có một ngày ngập tràn may mắn và hạnh phúc. Trong công việc, bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên tín nhiệm. Trong chuyện tình cảm, người yêu nhau sẽ sớm về chung một nhà, công danh, tiền bạc viên mãn đến cuối đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm