Tử vi thứ Bảy ngày 18/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi thăng tiến vượt trội, tuổi Dậu bị tiểu nhân phá

Tâm linh - Tử vi 18/05/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 18/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến không ngờ, tiền bạc cũng không còn phải lo lắng thiếu thốn. Tuổi Dậu cẩn thận bị tiểu nhân quấy phá, cản đường công danh.

Tuổi Tý

Tý có nhiều bứt phá trên con đường công danh của mình. Không chỉ trong công việc, bạn còn có nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ. Hôm nay, bạn gặp gỡ nhiều người và mở rộng mối quan hệ của bản thân. Đây là cơ hội tốt giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Bảy ngày 18/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi thăng tiến vượt trội, tuổi Dậu bị tiểu nhân phá - Ảnh 1
Sửu có vận trình hanh thông hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Bạn vượng vận tình duyên, tài lộc, tiền cứ đổ về liên tục không ngừng nghỉ. Tuy nhiên bạn nên khiêm tốn một chút, đừng gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Đừng để ai nắm được điểm yếu của mình.

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ Bảy của 12 con giáp, tuổi Dần hốt hết may mắn của thiên hạ. Hôm nay, bạn có nhiều cơ hội được thể hiện khả năng của mình, không sợ bất cứ ai cản đường, hãm hại. Dần không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì bạn sắp có khối tài sản khủng.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 18/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi thăng tiến vượt trội, tuổi Dậu bị tiểu nhân phá - Ảnh 2
Mão có nhiều tin vui trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Mão khá hanh thông, thuận lợi. Hôm nay bạn phải đưa ra nhiều quyết định lớn cho bản thân. Vì vậy mà bạn nên sáng suốt, bình tĩnh một chút để có những sự lựa chọn chính xác nhất có thể. Nếu bạn không tập trung, chắc chắn sẽ mắc nhiều sai lầm, ảnh hưởng đến vận trình của bản thân.

Tuổi Thìn

Thìn gặp nhiều chuyện không vui về tình duyên. Bạn và người ấy xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm có thể dẫn đến chia tay. Trong gia đình, bạn và người thân xảy ra bất hòa, anh chị em cãi nhau không dứt. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng cũng như công việc của bạn.

Tuổi Tỵ

Tinh thần của bạn hôm nay giảm sút rõ rệt. Vì vậy mà bạn không mấy tập trung vào công việc, làm gì cũng bị cấp trên quở trách, đồng nghiệp không hài lòng. Thế nên có rất nhiều tiểu nhân chờ cơ hội để hãm hại, nói xấu sau lưng bạn. Tỵ nên cẩn thận những người xung quanh mình, nhất là người thân thiết.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Bảy ngày 18/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi thăng tiến vượt trội, tuổi Dậu bị tiểu nhân phá - Ảnh 3
Ngọ gặp nhiều trở ngại trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ gặp khá nhiều trở ngại trong công việc. Bởi sự thẳng thắn của bản thân mà bạn gặp nhiều rắc rối. Những việc bạn làm đều không được công nhận, công sức bỏ ra đổ sông đổ bể. Tuy nhiên bạn lại được đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình, thế nên cũng an ủi khá nhiều.

Tuổi Mùi

Dù đang kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng có được nguồn thu nhập vô cùng khủng. Không những vậy, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai, không sợ bất cứ ai cản đường. Thêm một tin vui cho Mùi đó là chuyện tình duyên của bạn cũng khá rực rỡ. Tình cảm thăng hoa, vận đào đỏ rực giúp bạn nhanh chóng thoát ế. Người có một nửa hoặc gia đình thì mọi sự đều hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 18/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi thăng tiến vượt trội, tuổi Dậu bị tiểu nhân phá - Ảnh 4
Thân không có nhiều bước tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Thân hôm nay có nhiều bước tiến đáng kể. Bạn không cần phải vất vả cũng nhận được nhiều tin vui về công danh, tiền bạc. Ngoài sự cố gắng hết sức của bản thân, bạn còn nhận được sự hỗ trợ hết mình của quý nhân. Khi gặp khó khăn, bạn ít khi rơi vào bế tắc mà có thể vượt qua nhanh chóng. Điều này giúp ích cho con đường thăng tiến của bạn.

Tuổi Dậu

Dậu bị phân tâm vì những chuyện nhỏ nhặt nên công việc có dấu hiệu trì trệ. Bạn bị tiểu nhân đứng sau tìm cách hãm hại. Không những vậy còn gặp khá nhiều chuyện buồn trong tình cảm. Vì công việc không như ý nên bạn đâm ra cáu gắt với một nửa của mình. Thậm chí còn dẫn đến cãi nhau không hồi kết.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 18/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi thăng tiến vượt trội, tuổi Dậu bị tiểu nhân phá - Ảnh 5
Tuất có vận trình vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn đang rực rỡ, ngày hôm nay càng thêm tươi sáng hơn. Tuất muốn gì được đó, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không thiếu thứ gì. Hôm nay, bạn cũng có một ngày nghỉ ngơi vô cùng thoải mái, không phải đối mặt với nhiều công việc như trước. Tuất nên giữ gìn sức khỏe để đối mặt với nhiều thử thách trước mắt.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho thấy Hợi có điềm báo thăng tiến. Công việc có rất nhiều cơ hội làm giàu. Nhất là vấn đề tiền bạc không cần phải lo thiếu trước hụt sau như trước. Nói chung vận trình của bạn trong hôm nay vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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