Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi vận trình trắc trở, tuổi Dậu tài lộc khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 17/01/2020 05:12

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp: tuổi Mùi có vận trình trắc trở, tuổi Dần có vận tài lộc khởi sắc. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý gặp vận may tài lộc. Bạn gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Dù vậy, tuổi Tỵ có điềm mâu thuẫn trong gia đạo.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu được đánh giá cao trong công việc, được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ.

Chuyện tình có chút tranh cãi vào giữa ngày, nhưng có thể hàn gắn nếu bạn kiên nhẫn hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Dần

tu vi thu bay ngay 18/1/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có tin vui từ phương xa, về tài lộc hoặc công việc. Đây là mong muốn từ lâu của bạn.

Người độc thân có vận đào hoa, nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có một ngày mới bình yên, nhiều thuận lợi. Vận trình công việc khá tốt, các mối quan hệ hài hòa.

Tài lộc dồi dào sẵn sàng để bạn đón Tết sung túc.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn khá mệt mỏi trong ngày mới. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn sẽ thấy thoải mái hơn vào cuối ngày.

Tình duyên có chút mâu thuẫn với người có đôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu bay ngay 18/1/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Tỵ có nhiều điều phải lo lắng. Công việc cần phải cố gắng hơn. Tiền bạc cũng chưa ổn định.

Dù vậy, tình duyên lại khởi sắc với cả người độc thân và các cặp đôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Ngọ

Thời gian cuối năm khá vui vẻ với người tuổi Ngọ. Kết quả công việc khiến bạn càng tự tin và hài lòng hơn.

Dù vậy, tuổi Ngọ có đôi nên cẩn thận điềm tiểu nhân xen vào.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có vận trình trắc trở. Bạn tốn khá nhiều thời gian để giải quyết khó khăn phát sinh.

Điểm sáng trong ngày là tiền bạc tăng nhanh, đặc biệt là nguồn thu chính.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Thân

tu vi thu bay ngay 18/1/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao khiến bạn tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng đây là sự đầu tư có sinh lời trong tương lai.

Về tình duyên, tuổi Thân độc thân dù đang để ý ai cũng nên cẩn trọng tìm hiểu.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Dậu

Tài lộc của tuổi Dậu dần khởi sắc. Bạn sẽ thấy thoải mái hơn trong những ngày sắp tới.

Thời gian này là lúc để tuổi Dậu xem xét lại cả năm và chuẩn bị cho kết hoạch năm mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một ngày mới nhiều điều tốt lành, đặc biệt là trong tình cảm và tài lộc. Người có đôi hạnh phúc tràn đầy. Người độc thân gặp vận may tiền bạc.

Dù vậy, tuổi Tuất nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu bay ngay 18/1/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 18/1/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có lộc ăn uống. Vận tài lộc đến bất ngờ vào giữa ngày.

Tuổi Hợi nên giữ thái độ ôn hòa với người thân, để những tranh cãi dần dịu xuống.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Mùng 1 Tết: 12 con giáp ‘xông đũa’ món gì để hút tài lộc, may mắn cho cả năm?

Mùng 1 Tết: 12 con giáp ‘xông đũa’ món gì để hút tài lộc, may mắn cho cả năm?

Trong những ngày đầu năm mới, mỗi con giáp sẽ có một món ăn riêng mang lại phú quý, may mắn cả năm. Đặc biệt là ngày mùng 1 Tết, 12 con giáp nên ăn gì?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay