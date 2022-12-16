Theo tử vi ngày 17/12/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tý bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn có thể bắt tay vào làm những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước để có thể gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Khi bạn đánh giá thấp một nhiệm vụ là bạn sẽ đồng thời rút ngắn thời gian hoàn thành nó. Đó thực sự là một suy nghĩ chủ quan khác khiến cho công việc chẳng bao giờ đến nơi đến chốn. Hãy chấn chỉnh lại bản thân nếu không bạn sẽ phạm rất nhiều sai sót, mất thời gian sửa chữa mặc dù tưởng như nhiệm vụ đã hoàn thành.

Người trẻ tuổi hãy mạnh dạn nêu ý kiến của mình trước tập thể, bởi bạn có thể thổi một luồng gió mới cho những công việc, nhiệm vụ vốn đã đi theo lối mòn của mọi người. Đây cũng là cơ hội để bạn gây ấn tượng sâu sắc cho người làm lãnh đạo.

Đừng nghĩ rằng sở hữu trong tay chút tiền là bạn có thể tiêu xài hoang phí để thể hiện bản thân giàu có trong mắt mọi người là điều hay. Thực tế là, phần lớn những người chi tiêu nhiều không có nhiều tiền (trừ khi họ xuất thân từ một gia đình có gia thế khủng và tài sản khủng).

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chớ vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ. Hung thần Thiên Quan đang rình rập, báo hiệu họa thị phi đeo bám con giáp này trong thứ Bảy ngày 17/12/2022.

Ngày này người tuổi Dần gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm. Hai người thiếu sự chia sẻ với nhau những chuyện gặp phải, những vấn đề đang tồn tại nên khó lòng thông cảm được với những lúc không sắp xếp được tình cảm và cuộc sống.

Ngày này người tuổi Dần gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/12/2022 mang tới thách thức thực sự cho tuổi Mão. Nhưng con giáp này nhận ra, trở ngại sẽ đem lại một ngày vô cùng ý nghĩa để thêm hiểu biết và trải nghiệm. Thế nên đây là ngày để đón nhận và tự tin thể hiện mình.

Tam hợp mang tới những tín hiệu tích cực cho tuổi Mão đang độc thân, có nhiều người có cuộc hẹn hò lãng mạn, thú vị trong thời gian này. Nhiều cặp đôi còn bàn tính tới chuyện cưới hỏi khi tình cảm chín muồi. Các cặp vợ chồng dễ nhận được tin vui sau một thời gian mong ngóng.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Thìn

Đừng để thái độ hay lời nói của ai đó có thể tác động tuổi Thìn trong ngày này. Kiếp Tài xuất hiện lúc này là khi bạn hãy để thế giới bên ngoài trôi theo nhịp điệu của riêng nó, còn bạn thì lắng nghe những cảm xúc của mình ngày này. Hãy trân trọng chính những cảm xúc thật nhất nơi con người bạn và biến chúng thành hành động thực tế, thay vì phải hòa theo nhịp bước của bất cứ ai.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy có một số việc không được như ý, bạn đang nóng lòng muốn biết kết quả của một việc gì đó mà bạn đã làm thời gian qua. Thế nhưng những gì bạn nhận được vào lúc này vẫn không đủ làm bạn hài lòng, có thể đó là vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Tị

Theo tử vi ngày 17/12/2022 của 12 con giáp, dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tị kiêu ngạo nên dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Bạn đang đánh giá quá cao những thành công mà mình gặt hái được đấy.

Thái độ tự mãn sẽ dễ khiến bạn rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ, chủ quan, lơ là, tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Hãy luôn ý thức được điều kiện thực tế và năng lực của bản thân để tránh ảo tưởng, đưa ra những đánh giá thiếu chính xác.

Thủy khắc Hỏa cho thấy người độc thân đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình. Bạn không nên mong muốn tìm một người tình hoàn hảo, bởi trên đời chẳng có ai thập toàn thập mỹ. Hãy lựa chọn người chân thành với mình.

Người tuổi Tị kiêu ngạo nên dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Ngọ

Trong lĩnh vực sự nghiệp, Thiên Ấn tạo điều kiện thuận lợi để người tuổi Ngọ khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Bạn là người làm việc có đầu có đuôi, luôn nghiêm túc nên sẽ nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Khi được giao cho những nhiệm vụ khó, con giáp này chớ nên nản lòng, bởi đó chính là cơ hội để bạn bước từng bước vững chắc trên con đường thăng tiến. Hãy rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ để xứng đáng với địa vị tương lai của mình.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày này, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Mùi

Tử vi ngày mới cho biết thứ Bảy ngày 17/12/2022, người tuổi Mùi bị sự thúc đẩy của Kiếp Tài nên nhiệt tình, hào hứng hơn trong công việc một cách thái quá và đó là lý do bạn nóng vội, dễ gây bất đồng với đồng nghiệp. Tốt hơn hết là nên tránh thể hiện thái độ vì dường như bạn đang không kiểm soát tốt lời nói cũng như hành vi của mình như trước đây.

Trong cuộc sống công nghệ như hiện tại, mọi người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những nhận xét vá đánh giá của cư dân mạng. Nhưng nghĩ lại mà xem, cuối cùng cũng chỉ là những ý kiến mang tính cá nhân và thiếu cơ sở, chỉ có bạn mới hiểu vấn đề của mình vì thế, hãy xem ý kiến trên chỉ để tham khảo nếu không mọi việc sẽ càng rối tinh khi có quá nhiều quan điểm khác nhau cho một sự việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Thân

Thứ Bảy ngày 17/12/2022 tình cảm gia đình và bạn bè của con giáp tuổi Thân lúc này rất hòa hợp nhờ vào sự che chở của Lục Hợp, không những thế, việc hợp tác làm ăn cũng có lợi khi bạn tìm được đối tác phù hợp, có ý định làm ăn lâu dài và thể hiện sự thật thà, chân thành.

Chính Ấn hỗ trợ cho thấy, đây là ngày giúp con giáp tuổi Thân được sáng tỏ một vấn đề gì đó, từ đó giải tỏa những lo âu, căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua trong tâm lý của bản mệnh. Dường như bạn đã có câu trả lời và điều này khiến cho bạn cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/12/2022 mang tới vận may, những điều tuyệt vời mà tuổi Dậu nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi, khuyến khích phù hợp.

Ngũ hành tương sinh cho thấy không chỉ tình hình tài chính của bản mệnh có được tín hiệu lạc quan mà chuyện tình cảm lúc này cũng có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Các cặp đôi có cơ hội để xoa dịu mâu thuẫn, gia tăng tình cảm đôi bên.

Đây chính là ngày tốt để làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, khai trương, bản mệnh có thể tiến hành những công việc liên quan.

Thứ Bảy ngày 17/12/2022 mang tới vận may, những điều tuyệt vời cho tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Tuất

Kiếp Tài cho thấy mọi việc không thực sự suôn sẻ, con giáp tuổi Tuất nên xem xét mọi việc với thái độ thận trọng trong thứ Bảy ngày 17/12/2022, không vội vàng, hấp tấp. Quan sát các tín hiệu để biết những thông điệp mà bạn được mách bảo, từ đó sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp. Đừng vội vàng tin cậy vào những cảm nhận ban đầu nhé.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy sức khỏe không tốt, bạn thiếu khả năng tập trung nên bạn không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì. Đây có thể là tác nhân khiến bạn dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa đấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/12/2022 của tuổi Hợi

Tiếp nối tử vi ngày 17/12/2022 của 12 con giáp, người tuổi Hợi khó có thể suy nghĩ lạc quan trong ngày phải chịu sức ảnh hưởng của cục diện Tự Hình. Bạn cho rằng mình đang bị xã hội quay lưng nên làm việc gì cũng không được ủng hộ, cũng gặp phải khó khăn.

Tuy nhiên, bạn cũng nên dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân và những việc đã làm chứ không nên oán trách mọi người xung quanh quá nhiều. Có thể những điều bạn luôn cho là đúng từ trước tới nay đã không còn phù hợp với thực tế nữa.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo