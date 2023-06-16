Tử vi thứ Bảy ngày 17/6: 3 con giáp thu lợi nhuận cực lớn trong kinh doanh, gặp may mắn về tài chính, tài lộc khởi vượng, tình duyên đỏ thắm nên ai cũng phải ghen tị

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 15:37

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 17/6 này, 3 con giáp dưới đây hứa hẹn sẽ có nhiều chuyển biến trong công việc lẫn tình duyên, dễ phát tài phát lộc.

Tuổi Hợi

Bản mệnh tử vi của người tuổi Hợi luôn là con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vì vậy, chỉ cần người tuổi Hợi chăm chỉ làm việc thì sẽ có những cơ may để thành công trong sự nghiệp.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/6 này, người tuổi Hợi được sao hồng loan chiếu mệnh nên chuyện tình bạc, tình duyên hay sự nghiệp sẽ có những tin vui bất ngờ. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm với những người tuổi Hợi độc thân đây chính là dịp may để bạn có thể tìm ra một nửa của mình.

Trong công việc, người tuổi Hợi tạm thời rời xa công việc nghỉ ngơi nhưng nếu có cơ hội bạn vận tận dụng được khoản thời gian này để kiếm thêm tiền cho mình, hãy tận dụng nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/6: 3 con giáp thu lợi nhuận cực lớn trong kinh doanh, gặp may mắn về tài chính, tài lộc khởi vượng, tình duyên đỏ thắm nên ai cũng phải ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày 17/6 này, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Con giáp này tìm được cơ hội để tự đẩy mình lên, trở nên nổi bật giữa đám đông, nhất là những người có năng lực tương đương.

Sau nhiều ngày liên tiếp không may mắn thì trong thứ Bảy này, may mắn đã mỉm cười với bản mệnh trên nhiều phương diện.

Chẳng những công việc, tài lộc của bạn cũng dư dả hơn khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng hỗ trợ. Những khoản thu nhập đến với người tuổi này một cách bất ngờ, nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn nắm bắt lấy các cơ hội kinh doanh.

Thời điểm này của người tuổi Tỵ thêm phần tươi vui nhờ những suy nghĩ tích cực của bạn trong cuộc sống. Bạn biết rằng muốn vui vẻ, sáng tạo thì cứ nên ở bên những người chủ động, tích cực, thay vì những con người u ám, buồn bã.

Người độc thân chỉ cần cởi mở hơn thì ắt tìm được những người bạn tuyệt vời, thậm chí gặp được ý trung nhân của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/6: 3 con giáp thu lợi nhuận cực lớn trong kinh doanh, gặp may mắn về tài chính, tài lộc khởi vượng, tình duyên đỏ thắm nên ai cũng phải ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ Bảy này là một thời điểm đầy may mắn của những người tuổi Thìn. Với sự thông minh, nhanh nhạy, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi Thìn thường rất được người khác tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng.

Theo các chuyên gia phong thủy, khoảng thời gian này, những người tuổi Thìn làm về kinh doanh sẽ thu về nhiều lộc lá, đặc biệt là khi kết hợp làm ăn với người tuổi Thân hoặc tuổi Tý. Tuy nhiên, những người làm trong các lĩnh vực khác dự báo cũng rất khấm khá và phát đạt, được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông, suôn sẻ.

Đặc biệt, tử vi học có nói rằng, những ngày đầu tháng 6 là lúc vận hạn của người tuổi Thìn. Chỉ cần bước vào ngày 17/6 này là mọi vận đen hay xui xẻo đeo bám họ cũng sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều tin vui đến với họ vào dịp cuối tháng.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/6: 3 con giáp thu lợi nhuận cực lớn trong kinh doanh, gặp may mắn về tài chính, tài lộc khởi vượng, tình duyên đỏ thắm nên ai cũng phải ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 16/6/2023: Ngọ có được gia đình viên mãn, Sửu được Chính Ấn nâng đỡ để tránh phạm phải những sai lầm

Tử vi ngày 16/6/2023: Ngọ có được gia đình viên mãn, Sửu được Chính Ấn nâng đỡ để tránh phạm phải những sai lầm

Ngọ có được gia đình viên mãn, Sửu được Chính Ấn nâng đỡ để tránh phạm phải những sai lầm trong ngày 16/6/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 17/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ