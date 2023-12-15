Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, vận may tới tấp đến, hỷ sự ồ ạt về, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang sung túc, sự nghiệp viên mãn trong ngày 16/12.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là những người mạnh mẽ, quyết đoán và có sự tự lập rất cao. Dù có khả năng tài chính hay không thì họ cũng không bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác mà luôn tự mình phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Có thể nói tuổi Dần là những người không bao giờ thực sự thất bại, vì mỗi lần vấp ngã là họ lại vươn mình đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Trong thời gian trước đây, tuổi Dần là một trong số những con giáp dính họa tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ nên gặp phải không ít trở ngại, khó khăn. Hầu như làm gì họ cũng khó có được kết quả như ý. 

Tuy nhiên, trong ngày 16/12, tuổi Dần được cho là sẽ đón nhận một cơn mưa tài lộc không ngừng. Được sao tốt chiếu rọi, họ làm gì cũng được trời Phật phủ hộ, gặp may mắn không ngừng, công việc không những thăng hoa, phát triển, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ tận tình, mà cuộc sống riêng tư cũng có nhiều khởi sắc. 

Đặc biệt, tử vi học có nói, trong ngày 16/12 tuổi Dần sẽ như cá gặp nước, được tiếp xúc với nhiều cơ hội thuận lợi, sự nghiệp lên như diều gặp gió mà tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn bao giờ hết. 

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, vận may tới tấp đến, hỷ sự ồ ạt về, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày 16/12 sẽ rất thách thức với tuổi Sửu, nhưng là cơ hội cần thiết để họ khẳng định tài năng của bản thân.Lúc này, tuổi Sửu sẽ tham gia 1 loại hình cạnh tranh nào đó, có thể là 1 ván video game với bạn bè, cũng có thể là 1 giải thi đấu. Hãy cố gắng nhé, vì khả năng bạn giành được chiến thắng là rất cao đấy.

Vào thời điểm này, tuổi Sửu cũng sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt và bất ngờ từ nửa kia của mình, cho thấy sự quan tâm và chăm sóc của họ đối với bạn. Hãy trân trọng mối quan hệ này nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, vận may tới tấp đến, hỷ sự ồ ạt về, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi 12 con giáp, có Thực Thần nâng đỡ, vận trình tài lộc của người tuổi Mùi vượng phát. Đặc biệt, người theo nghiệp buôn bán kinh doanh sẽ rất có lợi, tiền bạc thu về không ít, có thêm tự tin để mở rộng quy mô buôn bán.

Vận số người tuổi Mùi trong ngày 16/12 như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, phát huy tốt, không phải lo lắng về thu nhập ở thời điểm này.

Đặc biệt là thời gian người tuổi Mùi có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, vận may tới tấp đến, hỷ sự ồ ạt về, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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