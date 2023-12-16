Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên giàu sang chẳng ai bì nổi, cầu được ước thấy, hứa hẹn 98% trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cả tiền tài và sự nghiệp đều rộng mở trong ngày 16/12.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách thiện lành, sống tình cảm, biết dĩ hòa vi quý nên được mọi người hết mực yêu thương.

Trong cuộc sống, họ thường vì người hơn là vì mình nên lại được trời ban nhiều phước lành, có khó khăn trắc trở gì cũng vượt qua ngoạn mục vì luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ.

Tử vi học có nói, trong ngày 16/12, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên tầm cao mới, sự nghiệp không những vững chắc ổn định mà còn có khả năng kiếm được nhiều tiền, nhân duyên viên mãn.

Đặc biệt, từ thời điểm này trở đi, tuổi Mão sẽ có quý nhân chiếu cố, càng làm việc càng gặp được nhiều may mắn, mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ.

Điều cần làm của tuổi Mão chính là phải biết nắm bắt thời cơ và phát huy trong lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên giàu sang chẳng ai bì nổi, cầu được ước thấy, hứa hẹn 98% trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Trong ngày 16/12, Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, những chú Trâu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên giàu sang chẳng ai bì nổi, cầu được ước thấy, hứa hẹn 98% trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ có nhiều may mắn ở phương diện tài chính trong ngày 16/12. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít.

Các cơ hội hợp tác làm ăn của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho bản thân.

Vận khí có nhiều sự khởi sắc nên bạn cũng đạt được không ít bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Quý nhân tương trợ sẽ giúp con giáp này có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

Mặc dù tài chính đang khá dư dả, tiền bạc không thiếu nhưng tuổi Thân vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12: 3 con giáp phất lên giàu sang chẳng ai bì nổi, cầu được ước thấy, hứa hẹn 98% trúng số độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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