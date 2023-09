Tử vi thứ bảy ngày 16/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi vui cả ngày, tuổi Thân cẩn thận ăn nói

Dù vậy, tuổi Tý cần phải tiếp thu đóng góp của người khác, đừng cố chấp, bảo thủ. Sự bản lĩnh sẽ giúp bạn đạt được thành công và phải chấp nhận may rủi được mất.

Tuổi Sửu

Vận trình ngày mới của người tuổi Sửu có thu nhập tương đối ổn định. Tài lộc có dấu hiệu gia tăng, bạn cần kiểm soát chi tiêu hợp lý.

Chuyện tình cảm của bạn trong hôm nay không được tốt mấy. Người còn độc thân đừng tủi thân, vì bạn nên biết bản thân chưa thực sự sẵn sàng cho một tình yêu mới. Với những ai có đôi, vì quá bận rộn nên đối phương không dành nhiều quan tâm đến bạn. Từ đây mà dễ dẫn đến mâu thuẫn khó hòa giải.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của người tuổi Dần có thể gặp vấn đề trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Dần có thể gặp vấn đề trong tình cảm. Dịp đầu năm, vì có nhiều lo toan nên bạn không có thời gian cho đối phương. Chịu nhiều áp lực, căng thẳng nên bạn vẫn chưa thể giải thích cho họ hiểu.

Về công việc, tuổi Dần cần có sự kiên định, quyết đoán hơn, cần có can đảm để dứt khoát những việc quan trọng. Ngay cả khi vẫn còn chút hoang mang thì cũng nên đã quyết thì không quay đầu lại, đúng thời điểm thành công ắt sẽ đến.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Hợi.

Tuổi Mão

Vận trình ngày mới của người tuổi Mão cần cẩn thận tránh bị lọc lừa tiền bạc. Tốt nhất là nên đề phòng bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính, đừng vì lời dụ dỗ của người khác mà mất cảnh giác.

Bạn nên nhớ không phải lúc nào may mắn cũng tìm đến bạn, đừng thấy lợi trước mắt mà có quyết định sai lầm. Dù là làm việc gì bạn cũng nên hỏi ý kiến người bên cạnh hay những ai có kinh nghiệm.

Tình duyên của tuổi Mão trong ngày mới chứa nhiều nỗi buồn. Có vẻ hôm nay vận trình tình cảm của bạn không được may mắn, dễ cãi vã.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Mùi.

Tuổi Thìn

Ngày mới của tuổi Thìn có vận tài lộc hanh thông, suôn sẻ. Hôm nay, những ai làm ăn kinh doanh thì đều có tài lộc khởi sắc, buôn may bán đắt. Ai làm công ăn lương sẽ có vận may tiền bạc hoặc may mắn trúng thưởng.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn trong hôm nay có chút khó khăn. Người độc thân khó có bước tiến mới với đối phương.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Tuất.

Tuổi Tỵ

Ngày mới của người tuổi Tỵ có nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tỵ có nhiều vận may. Bạn có thể gặt hái nhiều thành tựu trong công việc, gây ấn tượng tốt với cấp trên.

Tài vận trong ngày cũng khá tốt, ai buôn bán kinh doanh sẽ có tài lộc dồi dào.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của người tuổi Ngọ bị ảnh hưởng bởi hung tinh. Cũng vì bạn vẫn còn đắm chìm trong không khí Tết đã qua và chưa tập trung vào công việc, từ đó dễ có nhiều sai lầm.

Tốt nhất là bạn nên thay đổi nhanh chóng để bắt kịp với nhịp làm việc. Bạn nên cẩn thận trong công việc hơn, tránh bị khiển trách.

Tình duyên của tuổi Ngọ trong ngày nảy sinh mâu thuẫn. Cãi nhau là chuyện thường, nhưng đừng vì vậy mà khiến quan hệ trở nên căng thẳng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của người tuổi Mùi có tài lộc khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Tâm trạng của bạn trong hôm nay vui vẻ cả ngày.

Dù vậy, chuyện tình cảm của tuổi Mùi có chút khó khăn. Bạn cần thu xếp thời gian để dành cho đối phương nhiều hơn.

Công việc sau Tết sẽ nhiều và có thể khiến bạn căng thẳng, nhưng hãy chú ý tới sức khỏe hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Ngọ.

Tuổi Thân

Vận trình ngày mới của người tuổi Thân cần cẩn thận ăn nói, tránh vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Thân cần cẩn thận ăn nói, tránh vướng họa thị phi. Vô tâm vô tư quá mức có thể khiến bạn phải hối hận về sau.

Tài lộc trong ngày khá tốt. Tiền bạc sẽ đến lúc không ngờ, kinh doanh có thể sinh lời.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Dậu.

Tuổi Dậu

Ngày mới của tuổi Dậu có niềm vui đầy ắp về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được một nửa như ý, đi đến quan hệ lâu dài. Người có đôi sẽ có những cung bậc tình cảm ngọt ngào.

Sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày mới không có gì bất ổn. Các mối quan hệ đều được cải thiện tốt đẹp.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Dần.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của tuổi Tuất có những bước tiến mới quan trọng trong công việc. Bạn được quý nhân giúp đỡ, có cơ hội tốt để tỏa sáng.

Tử vi ngày mới của tuổi Tuất có những bước tiến mới quan trọng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc trong hôm nay cũng khởi sắc, thuận lợi, dồi dào bạc tiền. Người kinh doanh có lợi nhuận cao, người làm công ăn lương có thêm thu nhập với nghề phụ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Dần.

Tuổi Hợi

Ngày mới của người tuổi Hợi gặp khó khăn chuyện tình cảm. Cặp đôi vì thiếu chia sẻ nên không có cảm thông dành cho nhau.

Nhưng sự nghiệp trong ngày của bạn có cơ hội thăng tiến, được đánh giá cao. Từ đó, tuổi Hợi có cảm hứng làm việc hơn, càng làm tốt hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.