Tử vi thứ Bảy ngày 16/12/2023 của 12 con giáp: Dần thoát nạn tiểu nhân, tài lộc đầy túi; Thìn - Tuất gặp nhiều vận xui, cẩn trọng tiền của

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 06:13

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 16/12/2023 của 12 con giáp. Người tuổi Dần vượt qua khó khăn nên làm ăn khấm khá, tiền bạc đầy nhà. Trong khi đó, cặp đôi Thìn - Tuất thị phi đeo bám, tài chính lâm nguy.

Tuổi Tý

Tử vi cho thấy, thứ Bảy ngày 16/12/2023, người tuổi Tý vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc làm ăn buôn bán của con giáp được hỗ trợ thuận buồm xuôi gió. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, trong giai đoạn này, các mối quan hệ của bản mệnh cũng được mở rộng không ngừng.Tuổi Tý độc thân có thể gặp được người tâm đầu ý hợp trong nay mai.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, vào thứ Bảy ngày 16/12/2023, người tuổi Sửu vận trình ảm đạm, xui xẻo đeo bám. Công việc liên tục gặp trở ngại khiến con giáp này chịu không ít áp lực về tinh thần. Bạn thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Ngoài ra, con giáp cũng bị tiểu nhân rình rập nhằm chiếm đoạt công lao. Lời khuyên cho Sửu là hãy hành xử một cách cẩn trọng, chớ để lộ bất cứ sơ hở nào. 

Tuổi Dần

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn. Con giáp thoát được nạn tiểu nhân đeo bám mà thu về những thành công không ngờ đến. Các khoản đầu tư bên ngoài do được tính toán kỹ lưỡng mà cũng đem về lợi nhuận không nhỏ. Bản mệnh dù chỉ ở yên trong nhà nghỉ ngơi, thư giãn thì tiền bạc cũng lũ lượt tìm tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12/2023 của 12 con giáp: Dần thoát nạn tiểu nhân, tài lộc đầy túi; Thìn - Tuất gặp nhiều vận xui, cẩn trọng tiền của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão vào thứ Bảy sẽ thăng hoa khởi sắc. Tuy có chút khỏi đầu có chút khó khăn nhưng con giáp vẫn làm ăn đều đều, kiếm tiền trôi chảy. Ngoài thu nhập từ công việc chính, những nghề tay trái của Mão cũng mang đến lợi nhuận khổng lồ. Nhìn chung, con giáp này sẽ có cuộc sống sung túc, viên mãn trong thời gian tới.

Tuổi Thìn

Vào thứ Bảy, người tuổi Thìn nên hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Những nhật xét có phần thái quá của bạn làm mất lòng nhiều người kể cả bạn bè thân thiết nhất. Bản mệnh cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình nếu không muốn thị phi kéo đến. Bên cạnh đó, đường tài lộc của Thìn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp dễ bị kẻ xấu hãm hại, tIêu tan hết tâm sức trước đó. 

Tuổi Tỵ

Dự đoán, người tuổi Tỵ vào thứ Bảy may mắn tràn đầy, gặp toàn chuyện vui. Trong sự nghiệp, con giáp làm một lời mười, kiếm tiền nhiều không kể xiếc. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ, con giáp thành công vang dội, khẳng định vị thến bản thân. Dù hiện đang làm việc tại nhà nhưng Tỵ cũng không nên chủ quan mà hãy tập trung cao độ, có những lúc cơ hội chỉ đến một lần, vì thế chớ nên chần chừ, do dự nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12/2023 của 12 con giáp: Dần thoát nạn tiểu nhân, tài lộc đầy túi; Thìn - Tuất gặp nhiều vận xui, cẩn trọng tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhiều dự đoán cho thấy tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều trắc trở vào ngày thứ Bảy. Con giáp này nên hết sức cẩn thận, chú ý từng chi tiết nhỏ để tránh sai sót không đáng có. Danh tiếng trước đó của bạn khiến tiểu nhân ghen ghét gây trở ngại cho con đường thăng tiến. Tuy nhiên, cục diện trước mắt chỉ là tiểu tiết, thời gian qua đi, mọi người sẽ nhận ra những phẩm chất đáng quý của bạn mà thôi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình phát đạt, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà. Con giáp sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc, những dự án dài hạn đem về nhiều thành tích đáng nể. Ngoài ra, quan hệ xã hội của Mùi đang phát triển khá tốt. Một vài người bản mệnh quen biết trong thời gian này có thể trở thành quý nhân trợ lực cho bạn trong tương lai.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy, thứ Bảy này là ngày đại cát của người tuổi Thân. Được ơn trên ban phước, tài lộc của con giáp bừng sáng không ngờ. Nhiều cơ hội làm ăn đến bất ngờ giúp cho sự nghiệp của Thân thăng tiến vượt bậc. Dẫu là ngày cuối tuần, con giáp vẫn kiếm tiền như nước, cuộc sống sung túc đủ đầy. Tuy nhiên, Thân chớ nên tiêu xài hoang phí mà hãy tiếp tục tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12/2023 của 12 con giáp: Dần thoát nạn tiểu nhân, tài lộc đầy túi; Thìn - Tuất gặp nhiều vận xui, cẩn trọng tiền của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, thứ Bảy ngày 16/12/2023, người tuổi Dậu gặp nhiều việc không như ý muốn. Con giáp liên tục gặp sai sót trong công việc khiến tâm trạng của bạn đi xuống. Do đó, ngay từ đầu khi làm gì bản mệnh phải lưu ý là có biện pháp đề phòng khi cần, đừng nên chủ quan bạn nhé. Mọi thách thức đều sẽ có hướng giải quyết, chỉ cần bản mệnh đừng bi quan, bỏ cuộc.

Tuổi Tuất

Tài chính của Tuất vào thứ Bảy này có chiều hướng đi xuống. Những vụ làm ăn thua lỗ trước đó ảnh hưởng rất lớn đến Tuất. Bản mệnh đang đứng trước nguy cơ túng thiếu tiền của thậm chí lâm vào nợ nần, tranh chấp. Trong giai đoạn thi phi hiện tại, bản mệnh nên nghiêm túc nhìn nhận lại mọi thứ, sắp xếp lại công việc và thời gian hợp lý. Ngoài ra, bạn hãy thử tìm đến những người thân cận, đó có thể sẽ là những quý nhân giúp bạn giai đoạn này.

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của tuổi Hợi vào thứ Bảy sẽ tăng trưởng rõ rệt. Con giáp nhờ Cát Tinh chiếu mệnh nên thu nhập được cải thiện đáng kể. Dù công việc làm ăn có phải trì hoãn vì những yếu tố bên ngoài nhưng con giáp vẫn có thể cố gắng xoay sở và thu về những thành quả xứng đáng. Nhiều khả năng, con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/12/2023 của 12 con giáp: Dần thoát nạn tiểu nhân, tài lộc đầy túi; Thìn - Tuất gặp nhiều vận xui, cẩn trọng tiền của - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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