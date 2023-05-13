Tử vi thứ bảy ngày 13/05/2023, kinh ngạc với 3 con giáp có trong tay số ngân khố 'khủng', tài vận hanh thông dồi dào, vét sạch ví THẦN TÀI

Tử vi cho thấy ngày 13/5 sẽ là một năm vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong năm nay cũng rất thuận lợi. Thời điểm này người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn, hết mình với công việc thế nên bạn luôn gặp được người tương trợ. Bạn hãy nhớ rằng, sống có lòng tốt, bao dung độ lượng ắt có lúc gặp được người hết lòng với mình.

Trong ngày hômnay, công việc của Thân phất lên như diều gặp gió do cấp trên trao cơ hội. Tự nhiên nhận được nhiệm vụ thì chắc chắn phải hoàn thành tốt.

Nhờ công việc tiến triển tốt nên tiền bạc của tuổi Thân cực kỳ rủng rỉnh. Ai nhìn vào họ cũng cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí hơn ghen đỏ mắt.

Không những thế, túi tài của con giáp này sẽ luôn được bảo vệ nguyên vẹn, không sứt mẻ. Dự kiến thời điểm này, cuộc sống của tuổi Thân sẽ vô cùng dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, hơn nữa cung mệnh của họ luôn được Thần Tài phù trợ. Tài vận của Tỵ rất tốt, đặc biệt là trong ngày 13/5, khi bạn có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống. Trong khi đó, những người làm chủ lại mua may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng béo bở nên tiền bạc cứ thế đổ về túi ào ào.

Vận trình tình duyên của những người tuổi Tỵ trong thời điểm này cũng rất tốt. Những người độc thân vượng vận đào hoa, bạn có thể tìm thấy ý trung nhân của mình, trong khi đó các cặp đôi đang yêu nhau tình cảm gắn bó khăng khít, thậm chí đang bàn tới kế hoạch hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.