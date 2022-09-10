Tử vi thứ bảy ngày 10/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu có thành công bất ngờ trong sự nghiệp, Tỵ - Ngọ cơ hội gặp được nhân duyên định mệnh

Tuy nhiên, bạn cần phải cởi mở hơn nữa trong quá trình tiếp thu ý kiến, đừng biến mình thành một người bảo thủ, khăng khăng làm theo ý kiến cá nhân. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát sự việc, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết công việc hiệu quả hơn nhiều.

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tý có thể đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao nên nhận được sự tín nhiệm của đông đảo mọi người.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà dù có hiểu lầm cũng nhanh chóng được tháo gỡ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu khó có thể đạt được thành công như mong muốn trong ngày thứ 7. Người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc hoặc bị lừa gạt mất trắng.

Người làm công ăn lương có thể gặp nhiều rắc rối khiến bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, sau khi trải qua thử thách, bạn sẽ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác.

Tuổi Dần

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Dần vốn rất thông minh và linh hoạt, bạn có thể đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đồng nghiệp và với cả cấp trên.

Tuy nhiên, bạn cần học cách hợp tác với mọi người. Đôi khi, bạn cho rằng làm việc với người khác khiến bạn không thể phát huy hết khả năng, nhưng thực ra, có nhiều lúc, nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bản mệnh hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời xác định được những việc nên làm trong tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, nếu thấy không khỏe thì nên khám bệnh ngay.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn khó mà được êm đềm. Vợ chồng bạn có thể mâu thuẫn chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt mà không ai chịu xuống nước nhường nhịn ai.

Khi xích mích nổ ra, cả bạn và người ấy đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng vì nóng giận mà nói năng hoặc hành xử thiếu kiểm soát, tạo ra vết thương lòng khó có thể chữa lành cho đối phương.

Thực Thần phù trợ, nếu là người làm nghề tự do thì bạn lại không gặp phải quá nhiều khó khăn, thậm chí, bạn nhận được một khoản kha khá tương xứng với công sức lao động mà mình bỏ ra. Khoản tiền này chính là động lực của bạn.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay, đồng thời suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện sai trái mà kẻ tiểu nhân đặt điều.

Tốt nhất, bản mệnh tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc thật cẩn thận. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ cho mọi người xung quanh một câu trả lời thuyết phục.

May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế hãy yên tâm tâm sự mọi điều với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực bạn chưa hề tiếp xúc.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng, đừng biến mình thành người thích thể hiện, "múa rìu qua mắt thợ".

Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Hãy chủ động giữ mối quan hệ với người ấy nhé.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ trong ngày thứ 7. Dù còn độc thân đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để bản thân vướng vào những mối quan hệ mập mờ hoặc dễ dàng tin theo những lời tán tỉnh.

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất và tổn hại danh tiếng của bản thân.

Thương Quan giáng họa, bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Bạn có thể cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí có ý định buông xuôi. Những cảm xúc tiêu cực khiến công việc đã khó lại càng khó hoàn thành hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Bạn chớ nên quá bi quan hoặc chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn dù đã cố gắng rất nhiều. Quan trọng là bạn đã học được điều gì sau thất bại.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Tình cảm lứa đôi dần rạn nứt chính vì những hành động vô tình hàng ngày của bạn đấy.

Tuổi Dậu

Hôm nay Chính Tài nâng bước, người tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Tuổi Tuất

Thực Thần phù trợ, người tuổi Tuất làm ăn khá thuận lợi. Người làm kinh doanh, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho tương lai.

Báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy, biết đâu bạn sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai.

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy chú ý lắng nghe nhé, bạn sẽ học được nhiều bài học quý giá mà người đó đem lại.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và chạm tới cái đích mình đã đặt ra.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!