Tử vi thứ Bảy 8/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân vận trình ảm đạm, công việc khó khăn muôn phần

Vận trình tình cảm của con giáp này dần khởi sắc hơn trước. Người độc thân vẫn luôn nỗ lực đi tìm tình yêu đích thực của mình, song cuối cùng, bạn cũng tìm được “bến đỗ” cho đời mình. Bên cạnh đó, các cặp đôi đang lên kế hoạch hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi chơi xa.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra không đáng lo. Bản mệnh là một người dám nghĩ dám làm nên dường như không có thách thức nào có thể làm khó. Dường như công danh mở rộng trông thấy và chỉ đợi người tuổi này nắm bắt cơ hội thăng tiến trước mắt. Nỗi lo về tài chính dần được tháo gỡ nên con giáp này có thể an tâm tận hưởng các thành quả lao động của mình dưới sự giúp sức của Thực Thần.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ hanh thông và khởi sắc hơn trước. Bạn và người ấy dần có sự cảm thông, chia sẻ với những nỗi vất vả của đối phương. Những hiểu lầm ấy dần được thay thế bằng những cử chỉ quan tâm nhiều hơn.

Được cấp trên giao cho nhiệm vụ thích hợp, người tuổi Sửu sẽ có thể phát huy tốt thế mạnh của mình và dễ dàng có bước thăng tiến đáng kể. Có thể nói, những công sức trong thời qua cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Con giáp này không nên chi tiêu quá trớn trong ngày vì cho dù túi tiền của bạn có rủng rỉnh đến mấy thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ rơi vào cảnh “cháy túi”.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông hết mực và thuận lợi đủ đường. Bước đường thăng tiến có dấu hiệu tăng tiến một cách rõ rệt nhờ khả năng giao tiếp cũng như tài ăn nói khéo léo của người tuổi này. Ngoài ra, sự nỗ lực và chăm chỉ làm việc giúp bản mệnh nhận được phần thưởng xứng đáng.

Hơn thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng đón nhận nhiều điều viên mãn, hạnh phúc. Chuyện tình yêu vợ chồng giữa bạn và đối phương được dung hòa tốt đẹp do cả hai luôn biết quan tâm, yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau trong hầu hết mọi việc.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ lên xuống thất thường. Dường như là nguồn thu nhập của con giáp này gặp một vài vấn đề nhỏ vì khoản chi phí phát sinh bất ngờ trong ngày này. Họa tiểu nhân đeo bám khiến cho con giáp này thất thoát một khoản tiền không nhỏ. Hãy sớm lên kế hoạch kiếm tiền dự phòng để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này dường như khá kém sắc và gặp chút trắc trở. Mối quan hệ tình cảm có nguy cơ rạn nứt do ảnh hưởng của Ngũ hành bản mệnh sinh xuất. Bản mệnh nhạy cảm và trách móc đối phương bởi những lý do khó hiểu.



Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ lên xuống thất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Người tuổi này có thể dành các ngày cuối tuần để làm việc mình thích khi hầu hết các nhiệm vụ công việc đều được giải quyết một cách ổn thỏa. Con giáp này có thêm nhiều khoản thu bên ngoài nên không cần phải lo lắng chi trả cho các nhu cầu cá nhân. Thậm chí là bạn còn có một khoản để tiết kiệm cho mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển khả quan. Dường như bạn luôn nhận được lời yêu thương từ mọi người. Đặc biệt là nữ độc thân được yêu chiều còn nam độc thân có chính kiến hơn vào lựa chọn của mình

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn. Đường công danh có nhiều bước tiến đáng kể khi người tuổi này được cấp trên tin tưởng và giao thêm nhiều trọng trách mới. Nguồn thu nhập dư dả, dồi dào đến chủ yếu từ công việc chính và một phần từ nghề tay trái. Nhờ đó, bạn có thể gạt bỏ nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Nguồn thu nhập dồi dào nhờ công việc làm ăn thuận lợi, nhất là người làm ăn kinh doanh có được nguồn thu nhập “khủng” trong ngày.

Chuyện tình cảm hòa hợp, êm ấm. Vì luôn biết cách hâm nóng tình cảm nên mối quan hệ giữa bạn và đối phương hiếm khi nào cãi vã hoặc nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống với nhau.

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này tìm được cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Do đó, hãy nhanh chóng chớp lấy thời cơ này để có thể cải thiện được nguồn thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại. Song, con giáp này chớ vội vàng đầu tư trong ngày nếu không sẽ dễ rơi vào cảnh thất thoát. Hãy bình tĩnh và chờ đợi thời cơ thích hợp để nâng cao nguồn thu nhập.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định, tốt đẹp. Bạn và người ấy vì quá yêu nhau nên cả hai đều rất chú ý đến mọi cử chỉ cũng như từng hành động nhỏ nhặt của đối phương. Nhất là nam giới độc thân sẽ gặp được tin vui liên quan đến phương diện này. Với nữ giới độc thân, bạn cần mở lòng hơn nữa mới tìm được người phù hợp để yêu đương.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tiến triển hanh thông. Trước sóng gió hay khó khăn gì, người tuổi này cũng giữ được tâm thế vững vàng. Có thể nói, không có điều gì có thể cản trở được niềm đam mê chinh phục thành công của bản mệnh. Con giáp này cũng không phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu như trước đây nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh, buôn bán.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Trong ngày hành Thổ tương hòa, những khúc mắc trước đó giữa bạn và người ấy đều sớm được tháo gỡ. Người độc thân có thể sẽ phải lòng với người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tiến triển hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này lúc nào cũng có lòng hăng say, nhiệt huyết với công việc. Ngoài ra, bản mệnh luôn suy nghĩ cho người khác nên rất được lòng xung quanh. Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Đặc biệt là những người làm kinh doanh tìm thấy được nhiều cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập hiện có.

Hơn thế nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối khả quan. Nhờ có tính cách thân thiện và hòa đồng, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình càng thêm khăng khít, vui vẻ.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ tốt hơn một chút. Nếu bản mệnh đã có mục tiêu thì nên kiên trì thực hiện, đừng nghi ngờ về bất cứ điều gì, có thái độ kiên định thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn. Người tuổi này có cơ hội phát huy mọi sở trường của mình trong công việc nhờ trí thông minh và sự nhạy bén nên có thể biến khó khăn thành cơ hội.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm nhận được sự yêu thương chân thành, nồng nàn. Bạn và người ấy có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió trong chuyện tình yêu do sự xuất hiện kịp thời của Lục hợp Quý nhân.

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ tương đối suôn sẻ, hanh thông. Tính chất công việc được Quý Nhân trợ mệnh. Tinh thần thoải mái và tập trung cao độ giúp cho bản mệnh sớm hoàn thành dự định đặt ra trước đó. Con giáp này có thể tự chủ về mặt tài chính chỉ trong một khoản thời gian ngắn do biết cách nắm bắt cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Bạn và người ấy xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài sau đó lại trở về bên nhau. Thổ sinh Kim giúp cho chuyện tình cảm của bạn và người ấy thêm tươi mới và ngập tràn tiếng cười. Ngoài ra, việc coi trọng tình nghĩa giúp người độc thân nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với người khác giới.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên hanh thông và rực rỡ. Dường như vấn đề chi tiêu không còn là nỗi lo lớn khi con giáp này không có sự chủ động trong lĩnh vực tài chính. Hãy sớm lên kế hoạch quản lý tiền bạc nếu không muốn bị “rỗng túi vào cuối tháng”.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Bạn và người ấy đang chìm đắm trong mật ngọt vào ngày Tam Hợp. Cả hai yêu nhau bằng tình cảm chân thành và sự tin tưởng lẫn nhau. Tam Hợp nâng đỡ không có nghĩa là chuyện tình cảm nhận nhiều tin vui. Đặc biệt, nếu bạn xem nhẹ mối quan hệ hiện tại thì có thể chẳng đi được lâu dài.



Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên hanh thông và rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.