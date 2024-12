Tử vi thứ Bảy 7/12/2024 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài vận lên vun vút, tiền bạc chảy về đầy túi, Mão - Tỵ mất tiền hao của, làm như trâu vẫn không thoát nghèo

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra không hề suôn sẻ, dễ dàng. Điềm báo người tuổi này có thể bị kẻ tiểu nhân đeo bám, do đó cần tránh xa những đám đông ở nơi làm việc để hạn chế “rước họa thị phi” về cho mình. Con giáp này cần nên xem lại cách chi tiêu cũng như các kế hoạch tiết kiệm của mình để hạn chế những khoản hao hụt không mong muốn.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Đào hoa vượng đem tới cho những người độc thân nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Cuộc sống vợ chồng luôn được hài hoà, ấm êm sau nhiều sóng gió.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và đón nhận nhiều tin tốt lành. Cơ hội tiến thân mở ra trước mắt, con giáp này chỉ cần kiên định với kế hoạch đã đề ra sẵn thì sẽ sớm đạt được mong ước.‏ Công việc thuận lợi đem đến cho con giáp này thu nhập ổn định. Con giáp này luôn có được số tiền rủng rỉnh, dồi dào trong tay nhờ có cách quản lý tài chính thông minh, khoa học.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ bắt đầu thăng hoa và thuận lợi. Cuộc sống gia đình theo thời gian càng thêm thắm thiết, mặn nồng. Những người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, có thể kết thành đôi.

Tuổi Mão

Tâm trạng của người tuổi Mão trở nên hỗn độn, và điều này ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn. Bên cạnh đó, các kế hoạch của bản mệnh có thể sẽ không hoàn thành đúng như dự định do có tiểu nhân cản đường.‏ Vận trình tài lộc không ổn định, bản mệnh sẽ bị tiêu hao một khoản tiền cho các chi phí ngoài luồng, trong khi nguồn thu lại không nhiều.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ diễn ra tương đối bất lợi và đón nhận nhiều tin không may mắn. Đào hoa dữ khiến bản mệnh dễ vướng vào lục đục, bất hòa trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi vì áp lực bên ngoài mà đem về trút lên người bạn đời của mình, điều này dẫn đến những cuộc tranh cãi gay gắt.

Tâm trạng của người tuổi Mão trở nên hỗn độn, và điều này ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày 7/12 của người tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi này có được nhiều cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình nhờ vào sự thông minh, sáng suốt của mình. Khả năng nắm bắt thời cơ tốt giúp con giáp này có thể gia tăng nguồn tài chính của mình một cách nhanh chóng.

Hơn thế, chuyện tình cảm thăng hoa, nở rộ. Cuộc sống nhân giữa bạn và nửa kia lúc nào cũng ấm êm, hòa thuận do cả hai đều biết cách “giữ lửa” trong tình yêu. Trong khi đó, người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa yêu thương cho mình.

Tuổi Tỵ

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn. Một vài rắc rối bất ngờ xảy ra khiến tâm trạng bạn tệ đi rõ rệt. Những người này lại mang những cảm xúc tiêu cực ấy về nhà khiến mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng.‏

Song song đó, chuyện tình cảm của bản mệnh có thể gặp sóng gió. Những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy không thể giải quyết một sớm, một chiều vì ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình mà không chịu nhường nhịn, bao dung lẫn nhau.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho rằng công việc của người tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Nhờ tài ứng biến linh hoạt, người tuổi này có thể giải quyết hiệu quả những tình huống phát sinh bất ngờ, do đó luôn nhận được những đánh giá cao từ cấp trên. Bên cạnh đó, điều này còn là cơ hội để bản mệnh có thể “thuận buồm xuôi gió” trong công việc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hòa thuận, ấm êm. Cuộc sống vợ chồng giữa bạn và người ấy có thể vui vẻ, an ổn trở lại nhờ có Cát Tinh che chở. Đồng thời, bạn còn biết chăm lo cho gia đình chứ không còn ham chơi như trước nữa.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày thứ Bảy này sẽ diễn ra rộng mở và xán lạn. Người tuổi này làm việc cũng “xuôi chèo mát mái” do có sự nâng đỡ của Quý Nhân. Nhân cơ hội này, bản mệnh hãy nên thể hiện năng lực, điểm mạnh của mình để có thể nâng cao hiệu quả công việc hơn nữa. Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng nên đã nắm bắt được cơ hội kiếm tiền một cách nhanh chóng trong khi nhiều người còn không kịp nhìn ra điều đó.

Vận trình tình cảm của người tuổi này cũng sẽ trở nên hài hòa yên ổn không ngừng. Người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống, công việc lúc này nên chưa nghĩ tới việc tìm kiếm người yêu. Tình cảm gia đình cũng vừa được hâm nóng nên đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho cả hai.

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày thứ Bảy này sẽ diễn ra rộng mở và xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được suôn sẻ, thuận lợi trong ngày thứ Sáu này. Ở nơi làm việc, người tuổi này có thể sẽ bị họa tiểu nhân đeo bám, do đó cần nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình làm việc để không tạo điều kiện cho kẻ xấu đặt điều hãm hại mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ gặp những điều buồn nhiều hơn vui. Bản mệnh cảm thấy tình cảm của mình với đối phương không được xem trọng. Lại thêm áp lực từ bên ngoài, mối quan hệ tình cảm giữa hai người sớm kém sắc.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra dễ dàng, tốt đẹp về mọi mặt. Đường công danh nhận được nhiều tin vui do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Chính vì vậy, bản mệnh không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức vẫn có thể gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi. Con giáp này có thể an tâm về nguồn tài chính của mình trong khoảng thời gian này do có sự giúp đỡ của Chính Tài Thần.

Vận trình tình cảm hòa hợp, hạnh phúc. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đôi khi cãi nhau vì bất đồng nhỏ trong cách suy nghĩ nhưng cả hai đều vượt qua được do có sự nhường nhịn, bao dung lẫn nhau.

Tuổi Tuất

Các kế hoạch mà người tuổi Tuất đang tiến hành đều nhận được tín hiệu khả quan ngoài mong đợi. Vốn là người nhạy bén và thông minh nên không khó hiểu khi mọi thứ lại luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vậy nên, công việc "thuận buồm xuôi gió" đem lại cho con giáp này một ngày dồi dào tài chính.‏

Về chuyện tình cảm, người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống, công việc lúc này nên chưa nghĩ tới việc tìm kiếm người yêu. Tình cảm gia đình cũng vừa được hâm nóng nên đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho cả hai .Những người đang trong giai đoạn yêu nhau bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân, ra mắt gia đình hai bên. ‏

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra dễ dàng nhưng cũng nên thận trọng. Đường công danh tốt đẹp, song, điều này khiến cho kẻ xấu nảy sinh lòng ghen ghét, đố kỵ. Hãy nâng cao cảnh giác trước các mối quan hệ xung quanh để tránh rước họa vào thân. Tốt nhất là con giáp này không nên chi tiêu vào ngày thứ Bảy tuần này để tránh hao hụt tài chính thêm nữa.

Ngoài ra, chuyện tình cảm hòa thuận, viên mãn. Cuộc sống vợ chồng của hai người có tiến triển tốt đẹp, các thành viên luôn dành cho nhau những sự quan tâm chân thành.

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra dễ dàng nhưng cũng nên thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.