Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ khá buồn tẻ và kém ấm êm. Tử vi ngày mới cho biết có quá nhiều khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ của tuổi Tý với nửa kia. Nếu không một lần nói chuyện thẳng thắn thì sẽ khó lòng tháo gỡ được những rắc rối này.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ chưa được như ý muốn. Bản mệnh dễ vướng tranh cãi với bạn bè hoặc đồng nghiệp, song bạn cần có cái nhìn thẳng thắn về vấn đề mình đang gặp phải để giải quyết mọi việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đồng thời, tử vi khuyên bạn nên đề phòng và tránh tiếp xúc với những người không thân thiết.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ đón nhiều tin cát lành và thuận lợi. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho chuyện tình cảm của con giáp này. Do đó, bạn nên tìm cách chia sẻ thật lòng để nhanh chóng xác lập mối quan hệ mới với người mà bạn yêu thích.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra may mắn tốt đẹp. Bản mệnh có quý nhân tọa mạng nên công việc thuận lợi, được cấp trên tin tưởng và giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, bản mệnh có thể may mắn được hỗ trợ tiền bạc trong ngày thứ Bảy này, nhất là những người đang kinh doanh tự do.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Nhờ có sự xuất hiện của Tam Hợp, bản mệnh có được sự tin tưởng của đồng nghiệp và lãnh đạo. Khi làm việc, bạn rất nghiêm túc và có thái độ hòa đồng nên tạo được thiện cảm với nhiều người. Dự báo con giáp này sẽ gặp thuận lợi tiền bạc nếu việc kinh doanh tuân thủ theo pháp luật, đi theo con đường chính đạo.

Bên cạnh đó, vận tình duyên của con giáp này sẽ tiến triển tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Người ấy của con giáp này là người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi họ dễ dàng đoán được suy nghĩ của bạn mà không cần nói thành lời, giúp bạn vô cùng thoải mái trong mối quan hệ này.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được suôn sẻ và hanh thông. Bản mệnh dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác. Tử vi khuyên bạn nên học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn nếu muốn tiến bộ hơn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ có lúc phạm phải sai lầm. Bạn cần bỏ qua sự tôn trọng cho người bạn đời của mình, nếu kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng rạn nứt. Nếu còn đề cao cái tôi quá mức thì rất có thể Thân thật không dễ để cứu vãn mối quan hệ này.

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ thân thiết để hoàn thành công việc nhanh chóng, giúp gia tăng thu nhập. Vận trình tài lộc rực rỡ nhờ bản mệnh rất lanh lẹ và có tài năng trong kinh doanh nên dễ dàng bắt lấy cơ hội bất ngờ để kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Thìn hôm nay có vận tình duyên cải thiện tốt dần. Tam Hợp dự báo người độc thân sẽ gặp được người quan trọng để cùng xây dựng tương lai. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng hạnh phúc viên mãn nhờ thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những cuộc hẹn hò riêng tư.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có vận trình sự nghiệp diễn ra khó tránh thị phi và tiểu nhân quấy phá. Bạn có thể đạt được thành tích tốt trong công việc nhưng lại bị tiểu nhân ghen ghét đố kỵ, mong bạn phạm lỗi. Trong mọi việc, bạn không nên quá khắt khe, nên làm chuyện gì cũng cởi mở thì cơ hội tiền bạc mới tìm đến.

Đường tình duyên của con giáp này mâu thuẫn gay gắt. Tuổi Tỵ có thể dễ khắc khẩu nên tạm dừng cuộc nói chuyện nếu có vấn đề phát sinh, đừng nên cố gắng kéo dài khiến đôi bên dễ vô tình nói ra lời tổn thương nhau. Người độc thân khó tìm kiếm "nửa kia" ưng ý của mình.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay có bước tiến thuận lợi. Bạn dễ dàng đạt được hợp tác trong làm ăn, nhất là những ai đang kinh doanh tự do. Bạn hiểu và kiểm soát được công việc thì vấn đề tiền nong sẽ không còn khiến bạn muộn phiền nữa.

Vận tình cảm rực rỡ, thăng hoa. Bản mệnh có thể nhận được nhiều lời tỏ tình trong hôm nay, vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận điều bất ngờ đó nhé. Các cặp vợ chồng ngày càng khắng khít sau bao khó khăn, thử thách, có thể bạn sẽ đón nhận tin vui về con cái.

Tuổi Mùi

Quý nhân nâng đỡ, các khía cạnh trong công việc của người tuổi Mùi đều được thực hiện dễ dàng mang lại nguồn thu nhập lớn cho bản mệnh. Ngoài ra, bạn có tính cách cởi mở và dễ thương nên nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Nhờ đó mà công việc cũng được thực hiện thuận lợi và đạt hiệu quả như mong muốn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ được mùa thăng hoa. Mối quan hệ giữa tuổi Hợi và nửa kia có sự tiến triển nhanh chóng nhờ sự đồng lòng hợp sức của hai người. Mọi sóng gió đều không thể chia rẽ mối quan hệ của hai người.

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ đối mặt khó khăn và trắc trở. Bản mệnh coi trọng thể diện, không muốn bất cứ ai nắm được điểm yếu của mình. Song, bạn không nên che giấu việc mình làm sai, điều này sẽ khiến mọi người dị nghị và mất niềm tin ở bạn. Bạn cũng không muốn nghe các góp ý của người khác, vì vậy các kế hoạch kiếm tiền của bạn không mấy khả thi.

Trong tình yêu, bản mệnh có thể gặp nhiều vướng mắc và có thể sẽ có những mâu thuẫn không đáng có trong ngày hôm nay. Tử vi khuyên bạn nên nghĩ cách làm mới mối quan hệ của mình, đừng quá phuộc thuộc vào người ấy, khiến họ cảm thấy nhàm chán.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ khởi sắc bất ngờ và diễn ra tương đối tươi sáng. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ tìm được mối làm ăn hứa hẹn, ký kết hợp đồng dễ dàng. Công việc phát như diều gặp gió tiếp thêm cho bản mệnh không ít động lực.

Hơn nữa, đường tình duyên của con giáp này lãng mạn, tích cực. Tam Hội xuất hiện nâng đỡ cuộc sống hôn nhân của người tuổi Dậu sẽ ngày càng hạnh phúc, viên mãn. Người đang yêu biết học cách chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn, giúp mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có chút bất ổn và khó khăn trong ngày thứ Sáu này. Con giáp này cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt với những thị phi, lời nói bóng gió của người làm chung công ty. Bên cạnh đó, bạn nên tránh đối đầu trực tiếp với cấp lãnh đạo nếu không muốn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bản mệnh đang phải chật vật với từng khoản phát sinh với nguồn thu nhập ít ỏi.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng cần mạnh dạn hơn. Trong đời sống hôn nhân của mình, bạn vẫn hay ghen tuông, thiếu thẳng thắn trong việc chia sẻ và giải quyết mâu thuẫn. Người độc thân tuổi này chưa thật cởi mở để đón nhận những mối nhân duyên phù hợp với mình.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay vô cùng hanh thông và thuận lợi. Sự khôn khéo và khả năng ứng biến nhanh nhạy giúp bạn có thể vượt qua mọi khó khăn một cách xuất sắc. Phía sau thách thức luôn ẩn chứa nhiều cơ hội, may mắn là bản mệnh có thể phát huy thế mạnh của mình tại đây.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn lại kém phần bình yên. Tử vi cho biết đây không phải thời điểm lý tưởng để con giáp này bày tỏ tình cảm của mình với người mình cảm mến. Sự vội vàng không giúp ích được điều gì, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.