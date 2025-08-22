Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển đáng kể. Đào hoa vượng chiếu mệnh mở ra cho người tuổi Tý nhiều tin đáng mừng về tình cảm. Đôi lứa yêu nhau vượt qua nhiều ngăn trở mà tìm thấy hạnh phúc.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Những người làm buôn bán kinh doanh không sợ không tìm được khách hàng. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn đem đến cho bản mệnh nhiều cơ hội thăng quan tiến chức trên con đường quan lộ.‏

Chuyện tình cảm cũng tương đối bình ổn. Cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi vẫn viên mãn và ngập tràn hạnh phúc. Người độc thân thì vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp vì còn mãi đắm chìm trong quá khứ.

Nhờ có quý nhân xuất hiện mà người tuổi Sửu làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công lớn. Điều quan trọng là bản mệnh biết được năng lực của mình ở đâu và luôn tận dụng tốt thời cơ để phát huy thế mạnh sẵn có. Nguồn thu nhập dư dả hơn nhờ cả nguồn thu chính lẫn phụ, bản mệnh hài lòng với cuộc sống hiện có‏.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành tựu. Được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho nên khó khăn trong công việc cũng không thể khiến con giáp này gục ngã, thậm chí còn vượt qua xuất sắc và giành lấy những thành quả tốt đẹp. Với nguồn thu nhập ổn định này, con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp.

Vận trình tình duyên của con giáp này vẫn thuận lợi, các cặp đôi yêu nhau lâu dài có thể bàn tính đến chuyện trăm năm trong thời gian tới đây. Người độc thân biết cách đối xử với mọi người công bằng thoải mái nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi do được quý nhân trợ giúp. Bản mệnh cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao vị thế ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai. Do đó, tài lộc của con giáp này cũng hanh thông, rủng rỉnh. Các kế hoạch hợp tác đều đem lại kết quả rất tốt. Vậy nên điều mà bản mệnh cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để công việc đạt hiệu quả khả quan hơn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bạn và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Đây cũng là điều khiến tình cảm hai người phát triển thắm thiết mặn nồng hơn.



Mọi công việc của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi do được quý nhân trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi tăng tốc và phát tài. Quý nhân soi đường dẫn lối giúp người tuổi này cũng sẽ nhanh chóng đạt được các mục tiêu do mình đặt ra. Có vài chuyện tưởng là vượt ngoài khả năng nhưng khi bắt tay vào thì tuổi này thể hiện rất tốt.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm mơ mộng viển vông. Con giáp này cần thực tế hơn trong suy nghĩ lẫn hành động. Vì con giáp này có thể đã bỏ lỡ nhiều mối duyên tốt lành vì mơ mộng, lý tưởng hóa mọi thứ.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tưởi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống bi hài trong công việc cũng bởi vì tính cách bộp chộp, thiếu suy nghĩ của mình gây ra. Chưa kể, sự lười biếng, uể oải cũng là nguyên nhân khiến tiến độ công việc của bản mệnh bị trì hoãn trong thứ Ba này.

Chuyện tình cảm buồn nhiều hơn vui. Nếu bạn lỡ dành cả tấm lòng để yêu quý một người nhưng lại không được đáp lại tình cảm thì cũng đừng quá rầu rĩ. Tình yêu vốn là cho đi mà không mong nhận lại, vậy nên nếu thật lòng, con giáp này hãy suy nghĩ tích cực và mong cầu đối phương có thể sống hạnh phúc là đủ.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông và dễ dàng vô cùng. Sự giúp đỡ kịp thời của quý nhân giúp các kế hoạch đang thực hiện của người tuổi này có bước phát triển đột phá. Những dự định đang ấp ủ cũng hứa hẹn đem lại kết quả khả quan. Nếu bạn kinh doanh, đầu tư, buôn bán “có tâm, có tầm” thì tài lộc tự khắc đến, tiền bạc rủng rỉnh và không phải quá lo lắng việc chi tiêu cuộc sống về sau.

Ngoài ra, vận trình tình cảm cũng sẽ ổn định. Tuổi Ngọ độc thân bắt đầu có suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc đối với chuyện hôn nhân, gia đình. Tình cảm lứa đôi tiến triển tốt đẹp nhờ sự cố gắng, vun vén tình cảm từ đôi bên.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên tương đối dễ dàng và hanh thông. Mặc dù bản mệnh vẫn sẽ gặp nhiều rủi ro trong công việc do cách làm việc tùy hứng, nhưng may mắn có sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi thứ rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Công việc buôn bán kinh doanh gặp nhiều may mắn giúp người tuổi này thu về không ít tiền bạc cho mình.

Tử vi nhận thấy, người độc thân sẽ sắp tìm được mối nhân duyên xứng đôi vừa lứa qua lời giới thiệu của bạn bè, gia đình. Với những người đã kết hôn, bản mệnh sẽ có những phút giây lãng mạn, ngọt ngào và thăng hoa trong cảm xúc với nửa kia của mình.



Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên tương đối dễ dàng và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự chủ quan và làm việc theo cảm tính khiến công việc của ngời tổi Thân sẽ liên tục gặp trở ngại. Tiến độ công việc giậm chân tại chỗ, bản mệnh có thể tìm tới sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè nếu không còn cách nào khác. Nguồn thu nhập sa sút do công việc gặp sóng gió, bản mệnh phải hết sức thận trọng trong các quyết định tài chính.‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng khá ảm đạm. Tính cách bảo thủ khiến con giáp này dễ trút cơn nóng giận vô cớ lên nửa kia của mình. Điều này vô tình khiến những người bên cạnh chịu tổn thương sâu sắc.‏

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Dù là người làm kinh doanh hay những người theo đuổi con đường nghệ thuật cũng có một ngày trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt tốt cơ hội trước mắt, nếu không sẽ rất khó để tìm gặp chúng một lần nữa.

Ngoài ra, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ mở ra cho người tuổi này cơ hội đón nhận hạnh phúc cho bản thân mình. Con giáp này dễ dàng tìm gặp được ý trung nhân và hai người sớm nên duyên vợ chồng.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ và sẵn sàng đón nhận nhiều tin vui ập đến. Quý nhân che chở đem đến cho người tuổi này còn có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nhờ sự thông minh và khôn khéo mà con giáp này có thể xoay chuyển tình thế tài tình, chuyển họa thành phúc.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ vô cùng khởi sắc. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới việc hôn nhân gia đình. Tình cảm vợ chồng nồng ấm, thắm thiết nhờ sự bao dung, nhẫn nhịn và trân trọng lẫn nhau.

Tuổi Hợi

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Tử vi phương Đông báo hiệu đây không phải là ngày may mắn đối với những người cầm tinh con giáp này. Mặc dù đã miệt mài làm việc và cố gắng ra sao nhưng con giáp này vẫn khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.‏

Vận trình tình cảm biến động không dứt. Nguyên nhân khiến người tuổi này đến bây giờ vẫn còn độc thân là do quá khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời. Có thể nói bạn đã bỏ qua không ít mối nhân duyên tốt trước đó để đi tìm kiếm một “người yêu” lý tưởng nhưng quá xa rời thực tế.



‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.