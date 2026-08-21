Tử vi thứ Bảy 22/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Mão làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Thân - Tuất đen đủi đủ đường, tiền của thất thoát không ngừng

Chuyện tình cảm cũng đón nhận những tin tức đẹp đẽ. Người độc thân được trao cho cơ hội làm quen và gặp gỡ với nhiều người. Theo tử vi , bạn cần trân trọng cơ hội trước mắt này nếu để vụt mất thì sẽ khó tìm lại.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này dễ dàng hơn trong việc tạo dựng mối quan hệ xã giao để phát triển trong công việc khi được Tam Hội nâng bước. Việc chịu thương chịu khó làm ăn, kinh doanh giúp cho con giáp này kiếm được một khoản tiền có thể giúp cho gia đình thoải mái chi tiêu hơn trước.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông vô cùng. Con giáp này sẽ tìm được nguồn cảm hứng khá tốt cho mình nên có động lực để liên tục tiến về phía trước. Sự từ tốn và cẩn thận còn giúp bản mệnh có thể giảm tránh được khá nhiều rủi ro cho mình.

Ngoài ra vận tài lộc của bản mệnh cũng sẽ có điểm sáng. Nhờ có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý nên người tuổi này có thể tránh được cảnh khủng hoảng tài chính. Song bạn cũng cần tìm cách cải thiện túi tiền để có thể thoải mái hơn trong chi tiêu.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy trong ngày 9/10. Sự nâng đỡ của Chính Quan giúp cho đường công danh của người tuổi này rộng mở đến bất ngờ. Con giáp này còn có thể trích hợp khoản cho công tác thiện nguyện, giáo dục để đồng tiền mà bạn làm ra trở nên ý nghĩa hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào, thăng hoa. Tình yêu chính là nguồn động lực lớn dành cho những người đang yêu nhau. Sự lắng nghe và chia sẻ buồn vui cho nhau giúp cho mọi người phá vỡ khoảng cách tồn tại bao lâu nay. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão diễn ra tương đối thuận lợi và suôn sẻ. Nhờ tấm lòng hoà hiệp, tinh thần năng nổ mang đến cho người tuổi này nhiều cơ hội mới đúng như lĩnh vực của mình. Sự nhiệt tình đã giúp con giáp này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”, đồng thời còn có mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên việc thành công trong sự nghiệp là điều không quá khó khăn đối với bản mệnh.

Bên cạnh đó, bản mệnh và người ấy luôn tràn ngập tiếng cười và đón nhận nhiều tin vui. Bản mệnh chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm đúng mực mà những người đang yêu mong muốn được nhận.



Mọi công việc của người tuổi Mão diễn ra tương đối thuận lợi và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên khá khó khăn và bất ổn. Tử vi dự báo có một vài rắc rối phát sinh bất ngờ, khiến con giáp này xảy ra xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung công sức và thời gian này cho việc giải quyết vấn đề trước mắt, tránh để tình hình công việc chuyển biến tệ hơn.

Vận trình tình cảm dễ bị rạn nứt. Tình yêu của các cặp đôi đang đẹp bỗng chốc rạn nứt, đổ vỡ lúc nào chẳng hay. Nếu vì những hiểu lầm, hãy cùng ngồi xuống trình bày suy nghĩ của bản thân để đối phương hiểu và cùng nhau tìm hướng giải quyết.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Khối lượng công việc tăng nhanh đáng kể khiến vô tình bị cuốn vào guồng xoáy của những rắc rối, áp lực. Bản mệnh nên bình tĩnh và đưa ra những phương án sắp xếp công việc hợp lý để nâng cao hiệu quả hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ không mấy khả quan. Trong cuộc sống hôn nhân, người tuổi này và người ấy dần hình thành khoảng cách rõ rệt vì bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho gia đình này.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra hầu như không gặp khó khăn gì cả. Sự nâng đỡ của Tam Hội đã giúp con giáp này có thể khắc phục được những thiếu sót trong công việc, đồng thời tháo gỡ những khó khăn mà mình đang gặp phải.

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng khởi sắc và thuận lợi. Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa ngày càng bền chặt. Giữa các cặp đôi dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Quý Nhân trợ vận nên bạn có thể tự tìm thấy cho mình những cơ hội kiếm tiền tuyệt vời để gia tăng nguồn thu nhập một cách đáng kể. Con giáp này hiện đang có túi tiền khá rủng rỉnh, không cần lo chuyện tiền nong khi bạn biết cách lập kế hoạch quản lý tài chính thông minh và chi tiêu đúng đắn.

Vận trình tình cảm của người tuổi này hạnh phúc, viên mãn. Bản mệnh và nửa kia của mình đang đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Người độc thân có thể dễ dàng tìm được mối quan hệ tình cảm với người khác giới.



Người tuổi Mùi được Quý Nhân trợ vận nên bạn có thể tự tìm thấy cho mình những cơ hội kiếm tiền tuyệt vời để gia tăng nguồn thu nhập một cách đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến người tuổi Thân bị kẻ khác ghen ghét. Bản mệnh nên thay đổi cách nhìn nhận của mình, tránh độc đoán hay phiến diện trong công việc chung. Con giáp này rất thông minh nhưng cũng rất khoa trương và phóng đại, do đó con đường sự nghiệp chưa được tốt đẹp. Bản mệnh cần phải học cách khiêm tốn hơn nữa để hanh thông trong công việc.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối phát sinh. Dù là người đã lập gia đình hay đang trong mối quan hệ yêu đương cũng cần có sự chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là không cho đối phương quyền riêng tư.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ trở nên tương đối thuận lợi và suôn sẻ. Con giáp này có khả năng được cấp trên giao một vài nhiệm vụ mới quan trọng. Do đó, bạn hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt để sự nghiệp ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Chuyện tình cảm êm đềm hoà hợp. Tử vi cho thấy tình yêu lứa đôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân ngoại cảnh. Dù mối quan hệ vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt nhưng người trong cuộc luôn biết cách để dung hòa lẫn nhau.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra thiếu hiệu quả. Tâm trạng không tốt khiến người tuổi này khó lòng tập trung giải quyết tốt cho những vấn đề mình gặp phải. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận thế mạnh của con giáp này là biết nắm bắt tâm lý của người khác.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ lạnh nhạt thấy rõ. Tác động của hung tinh khiến khoảng cách của những người trong nhà ngày một xa dần. Một phần là vì gánh nặng tài chính đang tạo áp lực lên đời sống hôn nhân.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ được Quý Nhân phù trợ nên tránh được những rắc rối liên quan đến phương diện tiền bạc. Bên cạnh đó, nếu buộc phải đưa ra quyết định về tài chính thì bạn cũng cần suy nghĩ thật kỹ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hòa hợp, ấm êm. Ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn gắn kết hơn bao giờ hết. Việc chăm lo tốt cho gia đình giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ được Quý Nhân phù trợ nên tránh được những rắc rối liên quan đến phương diện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.