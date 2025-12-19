Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Bên cạnh đó, vận tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên thắm thiết rực rỡ. Vợ chồng luôn có sự cảm thông, thấu hiểu và càng trải qua sóng gió thì tình cảm càng thêm sâu sắc. Những cặp đôi đang tìm hiểu dần tính chuyện về ra mắt gia đình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối tươi sáng và hanh thông bất ngờ. Bạn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, tăng cường tương tác với mọi người xung quanh sẽ thu hái được nhiều kết quả tốt trong ngày. Ngoài ra, quý nhân cũng sẽ xuất hiện báo hiệu đây sẽ là một ngày thuận lợi và suôn sẻ với những người này.

Tài lộc của người tuổi Sửu trong hôm nay diễn ra tương đối ổn định. Tuổi Sửu là người có quan niệm “năng nhặt chặt bị” nên làm rất tốt trong mọi công việc. Do đó, bạn không cần phải lo lắng gì về vấn để tài chính cả. Ngoài ra, khi làm việc, bản mệnh cần thay đổi suy nghĩ, tiếp thu góp ý từ đồng nghiệp để có kết quả tốt hơn trong công việc.

Vận tình duyên của con giáp này có điểm sáng. Con giáp này có thể nhận được sự quan tâm của người ấy, song bạn nên dành thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi xác lập mối quan hệ chính thức. Nhờ sự mai mối của người thân, người độc thân có được một mối lương duyên tốt đẹp. Người đang yêu đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thuận. Việc xây dựng tốt các mối quan hệ xã giao giúp cho người tuổi này có được nhiều cơ hội “ăn nên làm ra” trong công việc kinh doanh. Do vậy, vận trình tài lộc được đà tăng cao. Con giáp này có được một cuộc sống đáng mơ ước trong khoảng thời gian này khi thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh từ công việc chính.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt và gắn bó hơn trước rất nhiều. Mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa và gắn kết hơn trước. Theo đó, việc chủ động dành sự quan tâm giúp cho tình cảm đôi lứa thêm mặn nồng. Dù chưa tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình nhưng người độc thân vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ không như mong muốn. Bản mệnh nên đầu tư phát triển bản thân nhiều hơn để có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Nếu cứ duy trì trạng thái hiện tại, bạn sẽ bị người khác vượt mặt nhanh chóng. Khoản chi tiêu này không thể cắt giảm nên bạn chỉ đành cố gắng tìm kiếm cơ hội bì lại khoản hao hụt trong thời gian tới.

Chuyện tình duyên sẽ có chút thử thách. Ngũ hành xung khắc khiến cho gia đình có chút không hài lòng về mối quan hệ của bạn với người yêu. Tuy nhiên, chỉ cần cả hai kiên trì và cố gắng thuyết phục sẽ nhanh chóng có được sự chấp thuận và chúc phúc.



Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra dễ dàng tốt đẹp. Bản mệnh không quá chú trọng đến lợi ích cá nhân, luôn vì tập thể mà cố gắng hết mình nên nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp và cấp trên. Con giáp này có được cuộc sống ổn định hơn trước nhờ nguồn thu nhập được cải thiện một cách rõ rệt.

Vận tình duyên của tuổi này nhẹ nhàng hòa hợp. Bạn nên tâm sự những điều phiền muộn trong lòng với người ấy, điều này sẽ giúp bạn nhẹ lòng và dễ dàng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Những mâu thuẫn và tranh cãi đều được người trong cuộc bình tĩnh giải quyết. Sóng gió qua đi, các cặp đôi giờ đây chỉ còn dành cho nhau những tình cảm chân thật nhất.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra hanh thông. Đây được xem là thời điểm lý tưởng đối với người tuổi này khi được Quý Nhân “truyền” cho năng lượng tích cực, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình nâng cao nguồn thu nhập của con giáp này nhìn chung không gặp trở ngại nào cả. Nhờ đó, bạn luôn có nguồn thu đáng mơ ước để chi tiêu cho cuộc sống cá nhân của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên nở rộ đào hoa. Quý nhân Lục Hợp soi chiếu đem tới cho con giáp này tin vui tới tấp trong phương diện tình cảm. Con giáp này và nửa kia đang tận hưởng những phút giây thật sự vui vẻ bên cạnh tình yêu của mình. Người độc thân được người thân giới thiệu, mai mối cho mối duyên số tốt lành.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong ngày có điều mới mẻ, thuận lợi. Thiên Ấn ghé thăm giúp bản mệnh tự tin thoát khỏi những khuôn khổ cứng nhắc, tìm thấy cơ hội mới giúp công việc được thăng tiến nhanh chóng. Vận trình tài lộc rực rỡ, vững chắc. Hôm nay có nhiều cát khí, tuổi Ngọ làm việc có chủ kiến, hiệu quả cao nên mang nhiều điều tốt về vận tài lộc.

Vận tình duyên của người tuổi Ngọ cũng sẽ hạnh phúc viên mãn. Nhờ Thiên Tài che chở và nâng đỡ, mệnh chủ và người ấy tiến triển nhanh chóng, có thể tính đến “chuyện trăm năm”. Người độc thân hãy tận dụng khoảng thời gian này để bày tỏ tình cảm trong lòng vì đối phương cũng đang để ý tới bạn. Còn tình cảm vợ chồng luôn giữ được sự hòa thuận, ấm êm.

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và hanh thông tốt đẹp. Sự tự tin, quyết đoán trong việc đưa ra quyết định giúp bạn dễ dàng gặt hái nhiều thành công cho mình. Cát tinh nâng đỡ mang tới nhiều cơ hội tiến thân cho bản mệnh trên đường công danh bổng lộc. Người tuổi này hoàn toàn có thể hoàn thành tốt công việc được giao nhưng cách làm việc thụ động khiến cho bạn không được lòng đồng nghiệp khi làm việc cùng nhau.

Vận tình duyên của con giáp này phát triển tốt đẹp. Tam Hợp ghé thăm khiến tuổi Mão mở lòng để trải nghiệm cảm giác yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái hơn. Người độc thân nhận được nhiều lời tỏ tình của người khác, trong khi tình cảm các cặp vợ chồng ngày càng gắn kết hơn.



Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này. Hung tinh tương xung gây ra ít nhiều cản trở cho người tuổi này trong quá trình làm việc, đặc biệt là khi kết hợp với người khác. Những ý kiến bất đồng cần được thống nhất, ít nhất là thông qua một cuộc nói chuyện rõ ràng. Bản mệnh cũng nên phát huy năng lực làm việc để củng cố vận tiền tài của mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ gặp đủ sóng gió. Kim – Mộc xung khắc báo hiệu về những trắc trở, mâu thuẫn lên lứa đôi. Tình yêu thiếu niềm tin lâu dần trở nên lạnh nhạt, xa cách và khó hàn gắn.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ không được hanh thông, thuận lợi. Khí Lục Hại xuất hiện khiến cho bản mệnh bị chèn ép, gây khó dễ trong công việc. Tử vi khuyên bạn nên đề phòng và tránh tiếp xúc với những người không thân thiết. Con giáp này luôn tự hành động theo ý mình nên công việc kết quả công việc không đạt theo yêu cầu, vì thế tài chính không có chuyển biến tốt.

Bản mệnh có vận tình duyên cải thiện tốt dần. Tam Hợp dự báo người độc thân sẽ gặp được người quan trọng để cùng xây dựng tương lai. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng hạnh phúc viên mãn nhờ thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những cuộc hẹn hò riêng tư.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên thuận lợi dễ dàng. Chính sự thông minh và một chút liều lĩnh đã mang lại cho con giáp này nhiều sự tín nhiệm từ cấp trên của mình. Bản mệnh hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để phát huy năng lực của mình và tạo nền tảng cho bước tiến sau này. Sự khôn ngoan trong các quyết định tài chính đã mang lại cho bản mệnh nguồn thu nhập khủng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đong đầy hạnh phúc. Bản mệnh và người thương đang trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời mà tình yêu đem tới. Hạnh phúc trở nên mãnh liệt, đong đầy hơn khi cả hai đều biết vun vén cho mối quan hệ này.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay thuận lợi suôn sẻ. Tương Hội mang tới cho con giáp này niềm tin, sự may mắn và giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Thêm nữa là các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp đường thăng tiến của bản mệnh rộng mở. Công việc thuận lợi mang đến cho cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định, thậm chí là rủng rỉnh để có thể chi tiêu thỏa thích hơn so với trước đó.

Tuy nhiên, tình duyên của con giáp này có chút xa cách. Bàn cố hết sức để vun vén tình cảm, nhưng người ấy lại không cảm nhận được, khiến cho mối quan hệ ngày càng rạn nứt. Thay vì làm theo suy nghĩ của mình, bạn nên quan sát để biết cách làm cho người ấy vui vẻ.



