Tử vi thứ Bảy 18/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mão sự nghiệp thăng tiến, tài lộc quấn lấy thân, Tý - Thân tiền của thất thoát, công việc đen đủi đủ đường

Vận trình tình cảm của con giáp này trở nên kém sắc. Tử vi nhắc nhở con giáp này nên hạ thấp cái tôi của mình để không làm cho các cuộc xung đột gay gắt. Để giữ gìn hoà khí gia đình, người trong cuộc cần phải có sự nhường nhịn và bao dung lẫn nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Việc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung của tập thể không đem lại cho con giáp này nhiều hiệu quả trong công việc. Bản mệnh nên hạn chế việc quyết định nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại gây ra không đáng có.

Vào ngày thứ Ba, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ. Con giáp này sẽ tìm được nguồn cảm hứng khá tốt cho mình nên có động lực để liên tục tiến về phía trước. Sự từ tốn và cẩn thận còn giúp bản mệnh có thể giảm tránh được khá nhiều rủi ro cho mình.

Ngoài ra vận tài lộc của bản mệnh cũng sẽ có điểm sáng. Nhờ có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý nên người tuổi này có thể tránh được cảnh khủng hoảng tài chính. Song bạn cũng cần tìm cách cải thiện túi tiền để có thể thoải mái hơn trong chi tiêu.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm xuôi và thuận lợi. Con giáp này dần dà đã giải quyết ổn định được mọi khó khăn, vướng mắc trong công việc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến trong tương lai là rất lớn. Nhờ những kế hoạch kiếm tiền rõ ràng mà bản mệnh nắm bắt được các dự án đầu tư tốt.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tốt đẹp viên mãn. Tuổi Dần biết cách ăn nói, cộng với sự tinh tế nên dễ dàng có được tình cảm của người ấy. Cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc, thuận hoà nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão diễn ra tương đối thuận lợi và suôn sẻ. Sự nhiệt tình đã giúp con giáp này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”, đồng thời còn có mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên việc thành công trong sự nghiệp là điều không quá khó khăn đối với bản mệnh.

Bên cạnh đó, bản mệnh và người ấy luôn tràn ngập tiếng cười và đón nhận nhiều tin vui. Bản mệnh chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm đúng mực mà những người đang yêu mong muốn được nhận.



Mọi công việc của người tuổi Mão diễn ra tương đối thuận lợi và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên khá khó khăn và bất ổn. Tử vi dự báo có một vài rắc rối phát sinh bất ngờ, khiến con giáp này xảy ra xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung công sức và thời gian này cho việc giải quyết vấn đề trước mắt, tránh để tình hình công việc chuyển biến tệ hơn.

Vận trình tình cảm dễ bị rạn nứt. Tình yêu của các cặp đôi đang đẹp bỗng chốc rạn nứt, đổ vỡ lúc nào chẳng hay. Nếu vì những hiểu lầm, hãy cùng ngồi xuống trình bày suy nghĩ của bản thân để đối phương hiểu và cùng nhau tìm hướng giải quyết.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Khối lượng công việc tăng nhanh đáng kể khiến vô tình bị cuốn vào guồng xoáy của những rắc rối, áp lực. Bản mệnh nên bình tĩnh và đưa ra những phương án sắp xếp công việc hợp lý để nâng cao hiệu quả hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ không mấy khả quan. Trong cuộc sống hôn nhân, người tuổi này và người ấy dần hình thành khoảng cách rõ rệt vì bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho gia đình này.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra hầu như không gặp khó khăn gì cả. Sự nâng đỡ của Tam Hội đã giúp con giáp này có thể khắc phục được những thiếu sót trong công việc, đồng thời tháo gỡ những khó khăn mà mình đang gặp phải.

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng khởi sắc và thuận lợi. Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa ngày càng bền chặt. Giữa các cặp đôi dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông không ngờ. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào trí tuệ và các quyết định của bản thân trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn.

Vận trình tình cảm của người tuổi này hạnh phúc, viên mãn. Bản mệnh và nửa kia của mình đang đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Người độc thân có thể dễ dàng tìm được mối quan hệ tình cảm với người khác giới.



Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến người tuổi Thân bị kẻ khác ghen ghét. Bản mệnh nên thay đổi cách nhìn nhận của mình, tránh độc đoán hay phiến diện trong công việc chung. Con giáp này rất thông minh nhưng cũng rất khoa trương và phóng đại, do đó con đường sự nghiệp chưa được tốt đẹp. Bản mệnh cần phải học cách khiêm tốn hơn nữa để hanh thông trong công việc.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối phát sinh. Dù là người đã lập gia đình hay đang trong mối quan hệ yêu đương cũng cần có sự chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là không cho đối phương quyền riêng tư.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ trở nên tương đối thuận lợi và suôn sẻ. Con giáp này có khả năng được cấp trên giao một vài nhiệm vụ mới quan trọng. Do đó, bạn hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt để sự nghiệp ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Chuyện tình cảm êm đềm hoà hợp. Tử vi cho thấy tình yêu lứa đôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân ngoại cảnh. Dù mối quan hệ vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt nhưng người trong cuộc luôn biết cách để dung hòa lẫn nhau.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra thiếu hiệu quả. Tâm trạng không tốt khiến người tuổi này khó lòng tập trung giải quyết tốt cho những vấn đề mình gặp phải. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận thế mạnh của con giáp này là biết nắm bắt tâm lý của người khác.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ lạnh nhạt thấy rõ. Tác động của hung tinh khiến khoảng cách của những người trong nhà ngày một xa dần. Một phần là vì gánh nặng tài chính đang tạo áp lực lên đời sống hôn nhân.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra gặp chút vất vả trong ngày hôm nay. Bạn làm lãnh đạo có thể gặp rắc rối do cấp dưới gây ra, đồng thời phải dùng đến tiền bạc mới có thể giải quyết một cách triệt để. Chính vì vậy, bản mệnh hãy thật cẩn trọng, bình tĩnh và lý trí để tránh sai lầm khác.

Bù lại, vận trình tình cảm hướng tới lâu dài. Đào hoa vượng là cơ hội lý tưởng để các cặp đôi xây dựng lại nền tảng của tình yêu. Sự hiểu lầm dần được gỡ bỏ, con giáp này nhận ra đâu mới là phương hướng mà trái tim mình hướng tới.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra gặp chút vất vả trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.