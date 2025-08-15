Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tâm linh - Tử vi 15/08/2025 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ không có quá nhiều biến động trong khoảng thời gian hiện tại. Các khoản thu chi đều nằm trong kế hoạch mà này đã lên từ trước. Hiếm khi thấy bạn chi tiêu vô tội vạ, mua gì cũng suy tính kỹ.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn với người bản mệnh cảm mến bấy lâu. Tình cảm đôi lứa cũng được gắn kết trở lại sau những lần bất hoà, cãi vã.

 

Tuổi Sửu 

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay hanh thông. Dễ thấy bạn từng bước bắt kịp nhịp độ trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực nên thay đổi được đánh giá của người khác về mình. Các hạng mục đầu tư đều gặp may mắn, nhờ vậy mà túi tiền được cải thiện đáng kể.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hạnh phúc bền chặt. Đào hoa nở rộ giúp tình cảm những người yêu nhau càng thêm khăng khít. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Ngũ hành tương sinh khuyến khích người độc thân "bật đèn xanh" với người bạn cảm mến. Đây là thời điểm thích hợp để thành đôi, kết hôn.

Tuổi Dần

Tiến độ công việc tốt giúp cho người tuổi Dần sẽ tăng thêm sự tự tin vào quyết định của mình. Tuổi này cũng rất siêng năng, chăm chỉ trong công việc và vẫn biết cách sắp xếp thời gian để tận hưởng trọn vẹn. Nếu gặp phải khó khăn ngoài khả năng, bản mệnh nên nhờ sự giúp đỡ từ những người thân cận thay vì tự mình cố gắng tìm ra cách giải quyết.

Vận trình tình cảm của con giáp này đôi lứa ấm êm, hài hòa. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và bản mệnh không cần thêm gì nữa. Trong khi những tuổi Sửu độc thân vẫn chưa thoát khỏi chuyện quá khứ nên vận trình tình duyên còn gặp khó khăn.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ không được may mắn. Tử vi khuyên con giáp này không nên tin vào những lời đường mật của người khác và đầu tư vào những khoản có tính rủi ro cao. Bản mệnh nên tránh để tài chính cá nhân bị hao hụt.

Chuyện tình cảm còn gặp nhiều trở ngại. Vì quá tập trung vào công việc mà bản mệnh quên mất sự hiện diện của nửa kia. Điều này đang khiến cho mối quan hệ của con giáp này xa cách hơn và dần rơi vào bế tắc. Theo tử vi, tuổi Tý nên cân bằng giữa công việc và tình yêu, dành thời gian để chăm sóc mối quan hệ của mình.

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ không được may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi. Thật may vì người tuổi này vẫn giữ được sự bình tâm và can đảm khi đối diện với những điều không vui trước mắt. Tuổi Hợi vẫn luôn tin rằng nếu làm việc siêng năng, cầu tiến và kiên trì thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đẹp đẽ vui vẻ. Người tuổi này may mắn có được sự thấu hiểu, cảm thông của nửa kia trong thời gian này. Bản mệnh biết chăm lo cho gia đình hơn khi ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ làm việc với tinh thần nghiêm túc và không khó khăn nào có thể cản trở. Nếu duy trì động lực và sự nhiệt tình trong công việc, bản mệnh sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuổi Tỵ đã bắt đầu biết cách chi tiêu hợp lý và đề cao việc tiết kiệm hơn. Con giáp này sẽ bất ngờ với số tiền mình tích lũy được và khoản tiền đó có thể giúp bản mệnh thực hiện được những kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ lâu.

Hơn nữa, chuyện tình cảm khá khởi sắc và suôn sẻ. Nếu đang có cảm tình với ai, tuổi này  nên mạnh dạn và chủ động bộc lộ cảm xúc của mình với đối phương. Bởi vì đây chính là một cách khả quan để chinh phục trái tim của người bạn yêu thương.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận trình khá ổn định, không có biến động lớn, không xảy ra tình huống rủi ro bất ngờ nào. Tài lộc của con giáp này ngày càng khởi sắc, càng đến cuối tháng càng tốt. Những người này có thể có thể làm ăn phát đạt. Điều quan trọng, bạn sẽ gặp quý nhân, nhận được quà tặng lớn, bất ngờ, lợi nhuận tăng vọt.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui mới. Tình cảm trong sáng, nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau sẽ là trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân hai người. Người độc thân có cơ hội nhận được lời tỏ tình từ người bạn mới quen.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi vẫn diễn ra suôn sẻ nên tuổi Mùi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và phấn chấn hơn trong ngày. Ngoài ra, bản mệnh luôn có trách nhiệm với công việc nên hay được giao những nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù gặp thử thách và khó khăn, nhưng tuổi Mùi vẫn duy trì tài chính ở mức ổn định. Con giáp này có khả năng quản lý tài chính tốt và không bao giờ phải lo lắng về việc hết tiền.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Tam Hợp giúp sức nên con giáp này có góc nhìn khác, ấm áp hơn trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi lên kế hoạch cho một chuyến đi xa để hâm nóng tình cảm.

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Mùi vẫn diễn ra suôn sẻ nên tuổi Mùi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và phấn chấn hơn trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Hợi Thân sẽ diễn ra vất vả và trắc trở đôi phần. Tác động của họa tiểu nhân đẩy con giáp này vào những cảnh huống khó lường trước. Tử vi ngày mới cho biết những cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh sẽ sớm được đổi bằng những kết quả xứng đáng.

Về chuyện tình cảm, nửa kia luôn tỏ ra hờ hững dù cho con giáp này đã nhún nhường, hy sinh nhiều hơn. Tình yêu không còn đem đến cho tuổi Hợi những cảm xúc mới lạ như thuở ban đầu. Tử vi còn dự báo sẽ có cãi vả, giận hờn giữa các thành viên trong gia đình. Nếu người trong cuộc không giữ được thái độ bình tĩnh sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ trở nene suôn sẻ dễ dàng. Dường như không có điều gì có thể làm khó con giáp này khi bạn có được sự tích cực và chủ động. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn quyết đoán hơn, đưa ra quyết định sau cùng cho một kế hoạch nào đó.

Người còn độc thân có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh khi Hỏa sinh Thổ, sức quyến rũ của bản mệnh sẽ tăng lên gấp bội, mở ra nhiều trải nghiệm ngọt ngào.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông rực rỡ. Các kế hoạch của người tuổi Dậu có bước tiến đáng kể nhờ sự giúp sức của quý nhân. Bản mệnh hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nhờ sự tự tin, bản lĩnh của mình. Bạn cũng thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Do đó, bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình và thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên trọn vẹn hạnh phúc. Tam Hợp xuất hiện đem tới một ngày lãng mạn và tràn ngập tình yêu cho con giáp này. Các cặp đôi có được một ngày hẹn hò trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi sẽ trở nên khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh vào thời điểm tới. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Đồng thời, bạn vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài. 

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên - Ảnh 3
Tài vận của người tuổi Hợi sẽ trở nên khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh vào thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

