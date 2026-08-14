Tử vi thứ Bảy 15/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc dư dả, của cải đong đầy, Mão - Thìn khó khăn chồng chất, vận trình tài lộc ảm đạm

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. May mắn là được Quý Nhân đưa đường dẫn lối nên người độc thân có thể tìm thấy được mối nhân duyên tốt đẹp cho mình. Hãy mạnh dạn và tự tin hơn nữa để có thể chiếm trọn lấy trái tim của người ấy.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ chẳng đáng lo. Nhờ sự giúp đỡ của Tam Hợp, những kế hoạch, dự định của người tuổi này đều tiến triển suôn sẻ. Qua đó, bản mệnh có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo của mình để có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo lại năng lực tích cực cho bản thân.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu thể hiện đức tính siêng năng và thận trọng trong mọi việc mình đảm nhiệm. Cùng với đó, thái độ làm việc nghiêm túc giúp cho bản mệnh luôn nhận được đánh giá cao từ phía cấp trên. Vận trình tài lộc không có gì đáng lo trong thời điểm hiện tại. Con giáp này có thể mua sắm thỏa thích để tự thưởng cho bản thân với sự cố gắng suốt thời gian vừa qua.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Việc cân bằng tốt giữa thời gian làm việc và cho gia đình giúp cho chuyện tình cảm giữa bạn với người bạn đời của mình thêm mặn nồng, thắm thiết.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần hanh thông về mọi mặt. Trước những khó khăn và thách thức, người tuổi này đều linh hoạt và nhạy bén để tìm cách xử lý khéo léo. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng từng bước khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình để chinh phục đỉnh cao trên con đường công danh. Với khả năng kiếm tiền thông minh, con giáp này có được nguồn thu nhập khiến nhiều người mơ ước. Thông qua đó, bạn có thể tự mình giải quyết vấn đề “cơm áo tiền mặt” cho gia đình trước đó.

Vận trình tình cảm của con giáp này hài hòa, ấm êm. Tình cảm giữa các cặp đôi trải qua những giây phút yên ả, ấm êm. Quan hệ vợ chồng êm ấm và ngập tràn yêu thương chính là điểm lý tưởng của nhiều người khao khát.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng và gặp trục trặc. Người tuổi này có vẻ như gặp khó khăn một chút. Người tuổi này thường dễ nhẹ dạ cả tin người khác nên hãy cẩn thận trong tuần mới. Tử vi khuyên bản mệnh hãy nên kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ và giữ cho mình sự hoài nghi nhất định trước khi quyết định hợp tác với đối phương.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ chẳng đi tới đây. Ngũ hành tương xung đem đến không ít những chuyện không vui trong mối quan hệ của đôi lứa yêu nhau. Người độc thân vì mải mê với việc phát triển sự nghiệp nên chẳng còn tâm ý cho chuyện yêu đương.



Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng và gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn đang khá đáng lo. Ngay bây giờ, con giáp này nên chi tiêu có kế hoạch hơn là cứ mua sắm vào những món đồ mình thích. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì túi tiền của bạn cũng “không còn một xu dính túi”. Và do ảnh hưởng của cục diện Tương Xung khiến cho công việc của người tuổi này gặp trắc trở, trở ngại. Tốt nhất là bản mệnh cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng nào đó.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp sóng gió. Do ảnh hưởng của Dần Thân tương xung nên cả hai nảy sinh nhiều tranh cãi, cãi vã về những chuyện không đâu. Nếu hai người không chịu chia sẻ cho nhau những vấn đề khúc mắc thì khó mà giải quyết triệt để.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Con đường công danh của người tuổi này được cải thiện rõ rệt. Đó cũng chính là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực trước đó. Chính vì thế, bản mệnh đừng ngần ngại hy sinh và cố gắng để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Ngoài thu nhập từ công việc chính thì con giáp này còn có những khoản thu nhập khá rủng rỉnh từ công việc phụ. Việc này giúp cho bạn giảm bớt nỗi lo về chuyện tiền bạc.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Quý Nhân trợ mệnh giúp bạn có cơ hội hàn gắn tình cảm với một nửa yêu thương của mình. Theo đó, bạn cảm thấy thật hạnh phúc với những gì mình đang có.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối “dễ thở”. Nhờ nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, đồng nghiệp nên người tuổi này sớm giải quyết các vấn đề đang tồn động. Có thể nói, bản mệnh không cần tốn nhiều trí lực mà vẫn có có được thứ mình muốn. Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Tử vi cho biết, con giáp này không chi tiêu quá tốn kém trong khoảng thời gian này. Bởi lẽ, bạn muốn để dành tiền cho cách hoạt động du lịch hơn, thay vì mua sắm quần áo.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của người tuổi này cũng sẽ thuận lợi. Sự kết hợp giữa Ngũ hành Tương Xung với đào hoa vượng giúp cho người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Sự hòa đồng và khéo léo giúp bạn tạo ấn tượng tốt với đối phương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ không cần phải lo lắng vì các kế hoạch dường như đi vào quỹ đạo ổn định. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ về cho mình. Người làm công ăn lương nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra trong thời gian vừa qua.

Vận trình tình cảm cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm khăng khít, bền chặt nhờ được Quý Nhân soi sáng. Đồng thời, người độc thân cũng vì thế mà sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp.



Người tuổi Mùi sẽ không cần phải lo lắng vì các kế hoạch dường như đi vào quỹ đạo ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không như mong đợi. Người đang theo đuổi công danh sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ khi mà mọi thứ tưởng chừng như thu được thành quả. Tốt hơn hết là bản mệnh cần tìm đến sự trợ giúp của mọi người để tránh sai sót không đáng.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên kém sắc. Tình cảm của bạn và đối phương dễ gặp trở ngại do ảnh hưởng của cục diện Tương Xưng. Việc đối phương không trân trọng tình cảm của bản mệnh sẽ khiến cho tổn thương nhân lên gấp nhiều lần.

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ chẳng đáng lo. Nhờ sự giúp đỡ của Tam Hợp, những kế hoạch, dự định của người tuổi này đều tiến triển suôn sẻ. Qua đó, bản mệnh có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo của mình để có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo lại năng lực tích cực cho bản thân. Nhất là những người đang làm công việc kinh doanh dễ thu về cho mình những khoản lợi nhuận đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn có được nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính.

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. May mắn là được Quý Nhân đưa đường dẫn lối nên người độc thân có thể tìm thấy được mối nhân duyên tốt đẹp cho mình. Hãy mạnh dạn và tự tin hơn nữa để có thể chiếm trọn lấy trái tim của người ấy.

Tuổi Tuất

May mắn là người tuổi Tuất đã sớm nhận ra được thế mạnh của mình và đang có những phương pháp phát triển đúng đắn. Thế nhưng, bản mệnh chú ý đừng quá tự mãn mà xem thường ý kiến đóng góp của người khác. Người làm kinh doanh có khả năng “phát tài, phát lộc” nhờ có Thần Tài trợ mệnh. Với người làm công ăn lượng, nguồn thu nhập của bạn tăng đáng kể nhờ làm thêm các công việc phụ khác.

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Bạn và người ấy có những giây phút ngọt ngào và lãng mạn cùng nhau. Hai người yêu nhau bằng những cảm xúc chân thành, đồng thời còn sẵn sàng bao dung cho những thiếu sót của người ấy.

Tuổi Hợi

Vì ngày Lục Hợp nên người tuổi Hợi sẽ sớm tìm ra được những hướng đi phù hợp đúng với năng lực của bản thân. Với sự dẫn dắt của cấp trên, bản mệnh sớm phát huy được thế mạnh của bản thân. Về phương diện tài chính, con giáp này có thể chi tiêu cho cuộc sống thường ngày một cách thoải mái hơn trước. Thế nhưng, bạn cũng cần để dành một khoản để cho tương lai của mình tốt đẹp hơn.

Vận trình tình cảm chưa thấy khởi sắc. Đây chính là lúc mà bạn cần phải quan tâm nhiều hơn đến lời nói, suy nghĩ của đối phương. Việc này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy có thể bền lâu, gắn bó hơn trước.



Vì ngày Lục Hợp nên người tuổi Hợi sẽ sớm tìm ra được những hướng đi phù hợp đúng với năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.