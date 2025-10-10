Tử vi thứ Bảy 11/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Vận trình tình cảm của acon giáp này cũng sẽ vượng sắc rõ rệt. Tình cảm của các cặp đôi có nhiều chuyển biến tích cực nhờ Tý Thân nhị hợp trong ngày. Bên cạnh đó, người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình nhờ đào hoa vượng.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ thuận lợi đủ đường. Với sự thông minh và linh hoạt, người tuổi này có thể vượt qua được những thử thách trong công việc một cách ngoạn mục. Dù rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai nhưng nếu như bản mệnh có lòng quyết tâm cao độ thì chẳng sợ gì cả.

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Với sự nhạy bén và tháo vát, con giáp này có thể tìm thấy được cơ hội kiếm tiền quý báu, từ đó nâng cao nguồn thu nhập của mình một cách đáng kể. Nhờ có tính cách ôn hòa, người tuổi này không khó để mở rộng các mối quan hệ xã giao.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người độc thân tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự chân thành cũng như cá tính riêng của mình. Với các cặp đôi yêu nhau, người trong cuộc đừng quên nghĩ cho cảm xúc đối phương trước khi nói điều gì.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông hết ý. Dự đoán người tuổi này sẽ đạt bước thăng tiến mới trong ngày nhờ có Cát Tinh nâng đỡ. Chính vì thế, bản mệnh hãy nhân cơ hội này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình để nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Sự nghiệp rộng mở mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, song vẫn cẩn trọng trước mọi quyết định đầu tư kẻo tiền “không cánh mà bay”.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hòa, tốt đẹp. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ giữa bạn và người ấy bằng tình cảm chân thành cùng với sự quan tâm chu đáo của người trong cuộc.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão cần hết sức thận trọng. Người tuổi này được khuyên cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra một vấn đề quan trọng nào đó. Nếu nóng vội hay thiếu cân nhắc có thể khiến bản mệnh gặp những lỗi sai không đáng có. Con giáp này không còn phải chịu áp lực tài chính như trước đây nhờ nhận được khoản tiền khấm khá từ nghề tay trái.

Vận trình tình cảm không như mong đợi. Ngũ hành tương khắc khiến cho chuyện tình yêu của bạn có dấu hiệu tan vỡ, rạn nứt. Vì chưa tìm được tiếng nói chung nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn của các cặp vợ chồng.



Mọi công việc của người tuổi Mão cần hết sức thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

‏Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn đang trên đà giảm xuống vào ngày hôm nay. Con giáp này khả năng cao sẽ phải chi một khoản tiền kha khá cho những đồ dùng sinh hoạt thường này. Do đó, bạn cần cân nhắc trước khi muốn mua một món đồ nào đó khi điều kiện tài chính eo hợp.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên kém sắc. Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên nặng nề hơn vì không ai hiểu ai. Có thể khoảng cách tuổi tác được xem là nguyên nhân khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Tuổi Tỵ

Nhờ sự giúp đỡ tận tình từ những người xung quanh mà người tuổi Tỵ sẽ dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong ngày. Do đó, vận trình tài lộc chuyển biến tích cực. Khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ tốt là lý do giúp cho con giáp này có được nguồn thu nhập cao bất ngờ, có thể cải thiện nguồn tài chính đáng kể.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ cũng sẽ vượng sắc. Tâm trạng của bạn khá vui vẻ vì cuối cùng bạn cũng tìm được “bến đỗ” đời mình. Đó có thể là một người trầm tính, giỏi giang và dù có hơi khô khan một chút.

Tuổi Ngọ

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Quá trình hợp tác, đầu tư tiến triển khả quan mang đến những thành tựu vượt ngoài mong đợi cho người tuổi này. Nếu như bản mệnh có dự định mở rộng quy mô làm ăn thì hãy tận dụng cơ hội vào thời gian tốt này.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên khá tốt. Tuy tính cách mơ mộng nhưng bạn lại là một người cực kỳ quan tâm đến người ấy. Người độc thân dễ thu hút đối tượng khác phát bằng sự dịu dàng, hài hước của mình.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi “sóng êm biển lặng” trong ngày thứ Sáu này. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trên con đường công danh nhưng cũng cần phải nỗ lực hơn nữa mới không bỏ lỡ thời cơ quý hiếm này. Đồng thời, tài lộc nhận được một số tin vui.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng đáng lo và diễn ra thuận lợi. Dù là người độc thân hay đã có đôi đều đón nhận được hạnh phúc nhờ đào hoa vượng. Trong đó, tình cảm của các cặp đôi đều nồng nàn, mãnh liệt như thuở mới yêu.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi “sóng êm biển lặng” trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều trở ngại và phát sinh nhiều khó khăn khi thực hiện. Tác động của Tương Hình là nguyên nhân khiến cho người tuổi này tự tin quá mức, đồng thời còn không muốn nhờ cậy giúp đỡ. Điều này khiến cho bạn gặp những rắc rối phát sinh bất ngờ trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, vận trình tình cảm kém sắc. Nếu như bạn cứ mải mê lao đầu vào công việc thì mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ có thể “đường ai nấy đi”. Hãy nhận ra điều này sớm và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn để tình cảm càng khăng khít, bền chặt.

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ tương đối ổn định trong ngày hôm nay. Có lẽ, con giáp này sẽ phải chi tiền cho một vài hoạt động. Nếu những món đồ đó là cần thiết thì bạn không cần quá tiết kiệm làm gì. Tam Hội nâng đỡ giúp cho những người tuổi này gặp nhiều may mắn trong quá trình làm việc.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông. Bạn và người ấy đang cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó chính là động lực giúp hai người vượt qua những khó khăn, thử thách đang gặp phải.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” vào ngày thứ Sáu này. Chính Ấn xuất hiện mang đến nhiều điều tốt đẹp cho người tuổi này trên phương diện liên quan đến công việc. Thiên Tài xuất hiện mang đến cho con giáp này một khoản lương thưởng tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên ấm êm, tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang trong giai đoạn ngọt ngào, lãng mạn vì cả hai luôn có sự quan tâm và chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong mọi công việc được giao. Nhờ đó, bản mệnh nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và có thể được lên vị trí tốt hơn trong tương lai gần. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài, con giáp này có cơ hội phát tài trong ngày thứ Sáu này.

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động trong ngày. Người độc thân muốn tìm một người để thực hiện nhiều dự định cùng nhau. Người đã kết hôn lan tỏa tình yêu thương của mình, từ đó đem lại nguồn cảm hứng cho nhiều người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.