Tử vi thứ Bảy 1/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt tên trong sổ vàng, phúc lộc sâu dày hơn đại dương, sự nghiệp chạm nóc, tiền chất đầy két, phận số tỏa hào quang phú quý

Chính Quan mang lại nhiều dấu hiệu tốt cho người tuổi Thìn đang muốn chinh phục con đường học hành. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và vận dụng một cách linh hoạt vào bài tập, hay là với công việc trước mắt.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn khá suôn sẻ, không gặp phải trở ngại nào. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình thì sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Hơn nữa các mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa nên trăm sự đều hanh thông.

Xem tử vi hàng ngày 1/10/2022, Chính Ấn giúp sức, người tuổi Tỵ có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Tài lộc chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều hanh thông suôn sẻ. Khả năng kiếm tiền của con giáp này rất ổn, quy mô phát triển nhanh hơn so với dự định lúc ban đầu. Thậm chí có người may mắn thu về được khoản lợi khá lớn. Nhờ vào sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn mà bạn cũng sẽ đạt được năng suất cao trong công việc. Nhờ vậy mà thu về không ít tiền bạc, rủng rỉnh chi tiêu.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi những gì mà mình đã thế hiện. Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến bạn nhanh chóng được tôn trọng và cất nhắc. Bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Tỵ được Chính Tài che chở nên mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, đặc biệt là thu nhập từ công việc chính, công việc dài hạn. Người làm kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn.

Xem tử vi hàng ngày 1/10/2022, Chính Ấn giúp sức, người tuổi Tỵ có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Thứ 7 này, Thiên Ấn nâng đỡ giúp người tuổi Mão có tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời. Cứ tự tin lên rồi mọi thứ sẽ vượt qua vô cùng êm ả hơn là bạn nghĩ.

Bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng với cấp trên, giành được những thành công thuộc về mình.

Thực Thần trợ vận, tử vi thứ 7 của người tuổi Mão cho thấy Thần Tài đang đứng về phía con giáp này và trao cho bản mệnh khá nhiều vận may tài lộc. Người tuổi Mão hãy nhanh tay nắm bắt lấy thời cơ, đừng để cho mình để lỡ những cơ hội may mắn như vậy nhé.

Thứ 7 này, Thiên Ấn nâng đỡ giúp người tuổi Mão có tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm