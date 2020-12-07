Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của 12 con giáp: Sửu, Thìn được thần tài điểm danh, Tỵ sức khỏe sa sút, Mùi đạp trúng hũ vàng

Tâm linh - Tử vi 07/12/2020 06:25

Xem tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của 12 con giáp cho thấy nếu Mùi một bước đổi đời thì Tỵ lại liên tục gặp tai bay vạ gió, sức khỏe tuột dốc không phanh.

Chỉ cần xem trước tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của 12 con giáp sẽ giúp gia chủ lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để chuẩn bị tinh thần ứng phó. 

tu vi thu Ba ngay 8122020 cua 12 con giap 1
Chẳng những sức khỏe sa sút, tiền mất tật mang Tý còn ôm họa thị phi vào người, lành ít dữ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Tý

Tý nổi tiếng là con giáp thông minh, bản lĩnh, cực giỏi kiếm tiền nên trước ngưỡng 30 đã nhà xe có đủ. Thế nhưng, tử vi ngày mới, thứ Ba ngày 8/12/2020 của Tý không mấy như ý. Chẳng những sức khỏe sa sút, tiền mất tật mang Tý còn ôm họa thị phi vào người, lành ít dữ nhiều.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có tử vi ngày mới với hỷ sự ập vào nhà, tiền của chui vào túi, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Đặc biệt, nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh Sửu ắt nằm duỗi mà ăn, muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Dần

Bị người mình hết lòng tin tưởng hãm hại nên Dần sẽ có ngày mới với xui xẻo ám vận, làm gì cũng thất bại ê chề. Thế nên, trước những quyết định liên quan đến tiền bạc Dần cần cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, mất hết tất cả những gì đang có. 

tu vi thu Ba ngay 8122020 cua 12 con giap 2
Chỉ cần vượt qua thứ Ba ngày 8/12/2020 Mão sẽ lại may mắn hân hoan, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Mão

Mão cần học cách kiên nhẫn, đừng vì nóng nảy, bốc đồng mà đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận cả đời. Chỉ cần vượt qua thứ Ba ngày 8/12/2020 Mão sẽ lại may mắn hân hoan, tài lộc vượng phát.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người nên Thìn dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng sẽ đắc tài đắc lộc, phú quý sang giàu. Tử vi mới nhất cho thấy, nhờ có thần tài điểm tên trong sổ vàng nên Thìn sẽ làm một hưởng mười, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Tỵ

Tỵ cần hết sức cẩn trọng khi đi lại kẻo họa Huyết Quang đeo bám, nhẹ thì xảy ra xây xát, nặng thì họa ập xuống đầu, đổ máu là điều khó tránh. Tỵ hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng bào mòn cơ thể với việc thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường. 

tu vi thu Ba ngay 8122020 cua 12 con giap 3
Không chỉ thứ Ba, mà cả tuần mới của Ngọ sẽ ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Ngọ

Làm ăn thuận lợi, công việc hanh thông nên Ngọ sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, được trời Phật nâng đỡ nên không chỉ thứ Ba, mà cả tuần mới của Ngọ sẽ ngập trong biển tiền.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Mùi

Từ 0h ngày 8/12 con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, tiền nhiều vô kể. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mùi cũng ôm bạc tỷ vào nhà, càng về cuối tuần càng vượng phát.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan và có chí tiến thủ nên năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này liên tục rước vinh hoa phú quý vào nhà. Thứ Ba, ngày 8/12 Thân sẽ đào trúng mỏ vàng, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể. 

tu vi thu Ba ngay 8122020 cua 12 con giap 4
Dậu có nguy cơ bị người mình yêu thương cắm sừng mà không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Dậu

Công việc bận rộn khiến Dậu không có nhiều thời gian để quan tâm đến một nửa của mình. Đây chính là lý do vì sao chuyện tình cảm của Dậu trắc trở, có nguy cơ bị người mình yêu thương cắm sừng mà không hề hay biết.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp có trách nhiệm, dĩ hòa vi quý và biết đối nhân xử thế. Đây là lý do vì sao dù khốn đốn lắm phen Tuất vẫn có cuộc sống ấm êm viên mãn, sự nghiệp hanh thông. Trong hôm nay, Tuất sẽ đón mưa tài lộc, tiền tài viên mãn.

Tử vi thứ Ba ngày 8/12/2020 của Hợi

Biết người biết ta, không phô trương về những gì mình đang có, không hơn thua với người khác nên Hợi được cấp trên trọng dụng, thăng tiến ầm ầm. Không chỉ hôm nay, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 Hợi sẽ sung túc đủ đầy, đời sang trang mới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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