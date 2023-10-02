Tử vi thứ Ba ngày 3/10: 3 con giáp có cơ hội cá chép hóa rồng, tài vận đỏ chót như son, của cải chảy về nhiều như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội nhân đôi tài sản, hoan hỉ đón nhận nhiều tin vui trong ngày 3/10.

Tuổi Ngọ

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Ngọ vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được và đây cũng là lý do khiến xui xẻo và những kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi.

Trong ngày 3/10, tử vi dự đoán người tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong những ngày giữa và cuối tháng. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt trong thời điểm này. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

Tử vi thứ Ba ngày 3/10: 3 con giáp có cơ hội cá chép hóa rồng, tài vận đỏ chót như son, của cải chảy về nhiều như thác lũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 3/10, vận tài lộc của người tuổi Mùi quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Đương nhiên khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của người tuổi Mùi cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên.

Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này, đó là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

Tử vi thứ Ba ngày 3/10: 3 con giáp có cơ hội cá chép hóa rồng, tài vận đỏ chót như son, của cải chảy về nhiều như thác lũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tính cách gắn liền với người tuổi Tý là sự thẳng thắn, trung thực, dũng cảm cần cù và rất có năng lực kiếm tiền. Tuổi Tý sinh ra với khả năng quản lý tài chính, có đầu óc kinh doanh tài tình, nhạy bén linh hoạt và hành động đúng lúc để giành lấy thời cơ làm giàu.

Với những người tuổi Tý, bên cạnh đầu óc nhanh nhạy trong mảng kinh doanh, con giáp này còn có sự khiên chì và ham học hỏi. Chính những yếu tố này giúp Tý ngày một thành công và giàu có. Tý không ngừng cô gắng và chẳng ngại trải qua gian khổ, con giáp này sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong cuộc sống.

Đây là lợi thế khiến Tý làm gì cũng ra tiền, dễ thu hút tài lộc vào nhà trong ngày 3/10. Tài vận hanh thông, giỏi quản lý tiền bạc, ít khi phung phí.

Tử vi thứ Ba ngày 3/10: 3 con giáp có cơ hội cá chép hóa rồng, tài vận đỏ chót như son, của cải chảy về nhiều như thác lũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 2/10 tu vi ngay 3/10 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng