Tử vi thứ Ba ngày 31/10/2023 của 12 con giáp: Dậu tài lộc vụt sáng, Tý chất tiền đầy nhà; Ngọ - Mão tiểu nhân ghen ghét, cẩn thận chi tiêu

Trên phương diện tài lộc, nhờ có Thần Tài phù trợ nên bản mệnh làm ăn phát đạt, tiền tài thăng tiến vượt bậc. Ngoài ra, Tý còn có thể kiếm được một khoản lợi kha khá nhờ các công việc làm thêm. Bạn nên có những kế hoạch đầu tư xa hơn để giúp tài chính của mình thêm ổn định và vững mạnh. Đây là cơ hội để con giáp biến thách thức thành cơ hội cho bản thân.

Tử vi thứ Ba ngày 31/10/2023 cho thấy, tuổi Tý cần cẩn thận lời ăn tiếng nói. Con giáp vốn rất thông minh, tuy nhiên dạo gần đây lại hay nói năng thiếu suy nghĩ. Bạn cần chú ý hơn trong giao tiếp. Khi muốn góp ý với ai, Tý hãy lựa lời mà nói, dù biết bạn có ý tốt nhưng việc dùng từ ngữ quá nặng hoặc cứ xoáy sâu vào lỗi lầm của người khác dễ khiến đối phương tổn thương và làm hình ảnh của bạn xấu đi trong mắt mọi người.

Chuyện tình cảm giữa người tuổi Sửu và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên nhiều lúc chưa hiểu nhau nên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Tuy nhiên, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm hiểu về nhau hơn, vì thế bạn không nên cảm thấy quá lo lắng, bi quan.

Vào thứ Ba ngày 31/10/2023, người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Chỉ một phút mất tập trung, con giáp có thể gây ra sai sót lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Càng mắc lỗi, bản mệnh càng bị stress và không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Lời khuyên duy nhất cho Sửu trong lúc này nên thả lỏng và suy nghĩ tích cực hơn. Sai phạm có thể sửa chữa nhưng áp lực tâm lý mà con giáp mắc phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hằng ngày của bạn.

Tuổi Dần

Dự đoán, công việc của người tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi vào thứ Ba ngày 31/10/2023 này. Bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết thích hợp nhất cho mọi việc, dù cho nó có khó khăn đến đâu đi nữa. Nhờ vậy, con giáp được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên tin tưởng. Các mối quan hệ xã hội tốt là một trong những bước đệm vững chắc cho con giáp trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân sau này.

Trình tài vận của Dần cũng trở nên sung mãn trong thứ Ba này. Con giáp may mắn giành được các dự án, hợp đồng béo bở giúp bạn tạo ra nhiều tiền của và quyền lực. Thời vận đang đến nên Dần làm gì cũng thuận lợi. Con giáp hãy biết tận dụng lúc này để làm ăn, giúp tiền bạc ngày một sinh sôi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khả năng cao là sẽ đối diện với họa tiểu nhân quấy phá. Có người ghen ghét với sự thành công và nhiệt huyết của bạn nên cố tìm cách ám hại. Vì vậy, con giáp nên chú ý không để bản thân vây vào thị phi không đáng có. Ngoài ra, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên vội tin theo những lời đồn thổi, tự đưa mình vào bẫy của người khác.

Đường tài lộc trong ngày thứ 3 của con giáp này không có dấu hiệu tăng tiến. Bản mệnh nên thận trọng với những quyết định liên quan tới tiền bạc, có thể là tuổi Mão đang đi sai hướng và cái giá phải trả là tiền bạc hao hụt một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn nhất thời, nếu biết cách quản lý chi tiêu và đặt niềm tin đúng chỗ, “giông bão” sẽ qua nhanh thôi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dễ gặp phải rắc rối trong công việc vào thứ Ba ngày 31/10/2023. Bạn khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, bản mệnh cũng nên hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ, khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Hãy dùng năng lực và sự chăm chỉ để chứng minh con người bạn. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giải quyết vấn đề.

Thế nhưng, có một người sẽ luôn đứng về phía bạn. Bản mệnh và người ấy có mối quan hệ rất hòa hợp. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu cho nhau hơn. Bạn biết rằng hai người sẽ luôn ở bên nhau mỗi lúc khó khăn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất có trách nhiệm với công việc nhưng lại không tham danh lợi, luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Vì vậy, bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người, có cơ hội cất nhắc trong tương lai. Tỵ nên biết tận dụng thời cơ để phát huy hết năng lực của bản thân, nhiều khả năng, con giáp có thể tự mở ra con đường mới cho bản thân mà chẳng cần ai giúp đỡ.

Tình hình tài chính của tuổi Tỵ trong giai đoạn này khá khả quan. Con giáp kiếm tiền dễ hơn bất kỳ ai và chi tiêu không cần suy nghĩ. Dư âm từ sự thành công của các dự án cũ giúp Tỵ “đút túi” một khoản lời không nhỏ. Tuy nhiên, con giáp không nên ỷ lại mà phải biết cân nhắc tiết kiệm hoặc chia ra đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện tiền bạc vào thứ Ba ngày 31/10/2023. Dự đoán, những bữa tiệc tùng hoặc một sự kiện nào đó sắp diễn ra sẽ khiến bạn phải “chi đậm”. Dù Ngọ có khá giả đến đâu đi chăng nữa mà cứ tiêu tiền không kiểm soát thì túi tiền cũng sẽ dần vơi cạn theo thời gian.

Nếu người tuổi Ngọ đang có ý định tiến hành những việc quan trọng trong ngày hãy đảm bảo rằng mọi việc được chuẩn bị một cách kỹ càng và chi tiết nhất. Nếu còn do dự về một vài chi tiết nhỏ, bản mệnh nên chọn ngày khác thích hợp hơn để mọi việc diễn ra một cách trôi chảy. “Dục tốc bất đạt”, con giáp nên kiên nhẫn để tránh những sai lầm đáng tiếc. Ngoài ra, trong giai đoạn này, Ngọ cũng nên hạn chế thể hiện bản thân, tránh tiểu nhân ghen ghét ám hại

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi đang đi vào quỹ đạo và có sự tiến triển khá thuận lợi. Mùi sẽ được giao phó những dự án vô cùng tham vọng, nếu hoàn thành một cách thuận lợi thì bạn sẽ thu về thành quả cực kỳ đáng nể. Vậy nên, con giáp hãy cố gắng hết sức nhé. Ngoài ra, con giáp còn có thể kiếm thêm thu nhập dựa vào các công việc phụ mà Mùi yêu thích. Tuy không nhiều nhưng đây là thành quả xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.

Mối quan hệ giữa Mùi và gia đình rất hòa hợp, bạn và các thành viên trong nhà rất thân thiết và có thể chia sẻ cho nhau nhiều thứ. Tuy nhiên, có lẽ thời gian gần đây khá bận rộn nên Mùi ít có sự quan tâm cho đấng sinh thành. Dù bố mẹ không nói ra và chỉ mong bạn vui vẻ nhưng bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian cho họ nhé.

Tuổi Thân

Vốn thông minh, tài giỏi nhưng người tuổi Thân lại có phần làm việc tùy hứng, không có kế hoạch cụ thể. Điều này đôi khi giúp bạn thỏa sức sáng tạo và tìm ra những hướng đi mới trong công việc. Tuy nhiên, nó lại là nguyên nhân thường xuyên cho việc không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo. Con giáp cần chấn chỉnh, dung hòa ngay cách làm việc để tránh ảnh hưởng đến vận trình sự nghiệp phía trước.

Trong thời gian này, tuổi Thân có thể xảy ra tranh cãi. Vợ chồng bất đồng quan điểm là chuyện bình thường, bản mệnh không nên vì thế mà nổi nóng và nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống khác nhau. Bản mệnh làm việc rất hiệu quả và có năng suất trong thứ Ba ngày 31/10/2023. Bất cứ nhiệm vụ nào bạn nhận cũng được hoàn thành nhanh chóng trong một thời gian ngắn nhất. Đồng nghiệp và cấp trên đều có cách nhìn khác về bạn. Đây được xem làm giai đoạn đầu cho sự trở mình của con giáp, Dậu hãy chú ý đón nhận khi thời cơ đến nhé.

Dậu may mắn được quý nhân giúp đỡ nên tài chính bất ngờ vụt sáng. Nhờ người này đưa đường chỉ lối, bạn có thể thu được một khoản kha khá khi đầu tư đúng chỗ. Ngoài ra, vào cuối ngày, con giáp sẽ nhận được một niềm vui nho nhỏ từ gia đình hay bạn bè mang lại. Nó giúp tinh thần bạn vui vẻ và phấn chấn hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong giai đoạn này làm ăn phát đạt. Bạn có thể sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, nếu để lỡ, bạn sẽ phải nuối tiếc trong tương lai. Sự thành công của bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hầu như các quyết định của bạn đều được mọi người ủng hộ là làm theo. Tuy nhiên, khi có sai phạm xảy ra, con giáp cũng nên dũng cảm nhận lỗi thay vì tìm cách thoái thác. Những sai lầm trong công việc và cuộc sống là chuyện rất bình thường, con giáp chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Sự thăng tiến của sự nghiệp của Tuất kéo theo tài lộc thay đổi. Con giáp có khả năng kiếm tiền và đang làm điều ấy rất tốt. Hãy cứ tiếp tục phát huy, sự chăm chỉ và cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trải qua một ngày khá bình yên cả về sự nghiệp lẫn gia đạo. Trong công việc, bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có thể sẽ được chịu trách nhiệm trong những công việc quan trọng hơn. Từ đây, mở ra nhiều cánh của mới trên con đường thăng quan tiến chức.

Trong chuyện vợ chồng, cả hai hòa hợp và hiểu rõ đối phương. Bạn luôn tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời. Kể cả khi có vấn đề gì xảy ra, hai người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Người độc thân không có nhiều biến đổi trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm