Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tiền bạc dồi dào, tuổi Mão rủi ro tiềm tàng

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Không chỉ nguồn thu chính ổn định mà nguồn thu phụ cũng gia tăng. Đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, tiền bạc dồi dào hơn.

Xem tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Công việc của tuổi Sửu khá chật vật trong ngày mới. Dù quyết đoán nhưng bạn vẫn nên xem xét lời khuyên, góp ý của người khác.

Dù vậy, chuyện tình cảm lại không như ý, vợ chồng cẩn thận những mâu thuẫn nhỏ.

Điểm sáng trong ngày là bạn luôn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hay người ấy.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Dần có gia đình nên cẩn thận điềm bất hòa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể là nguồn cơn cho cuộc tranh cãi lớn.

Vận trình công việc khá tốt và suôn sẻ. Tài lộc sẽ dần tăng vào cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão cẩn thận họa khẩu nghiệp trong ngày mới. Đừng “ngồi lê đôi mách” mà mang họa vào thân nhé!

Người kinh doanh nên cân nhắc những rủi ro tiềm tàng.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp chút khó khăn về chuyện tiền bạc. Đừng vội tin người mà mất tiền mất của.

Điểm nổi bật trong ngày là tài lộc tăng, nhờ vào nguồn thu bất ngờ.

Vận đào hoa cực vượng với người độc thân.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Tỵ dù có có tiểu nhân nhăm nhe nhưng bạn vẫn rất tỉnh táo đề phòng. Sự cố gắng không ngừng này sẽ sớm được đền đáp.

Tuổi Tỵ nên giữ gìn sức khỏe, phòng các bệnh về đường hô hấp hay tiêu hóa.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ đừng quá để tâm lời người khác nói. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì mình đang làm.

Quý nhân sẽ giúp đỡ tuổi Ngọ trong các vấn đề tài chính bế tắc.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi độc thân có tin vui từ gia đạo hay phương xa. Đây sẽ là niềm vui khiến bạn tràn đầy năng lượng trong ngày mới.

Dù vậy, tuổi Mùi vẫn nên giữ trạng thái tập trung trong công việc, tránh mắc lỗi sai.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới mang không ít may mắn đến với người tuổi Thân. Với năng lực nhanh nhạy, bạn dễ dàng nắm bắt cơ hội tài lộc lần này.

Tuy nhiên, với các quyết định quan trọng, bạn nên cân nhắc, xem xét ý kiến của người có kinh nghiệm.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu chưa có dấu hiệu khả quan, bạn nên cân nhắc chi tiêu hơn.

Điểm sáng trong ngày là có quý nhân xuất hiện giúp đỡ bạn trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Tuất

Tài lộc của tuổi Tuất có dấu hiệu gia tăng trong hôm nay.

Dù vậy, với các quyết định quan trọng trong công việc, bạn nên xem xét may rủi để không mắc sai lầm.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên dành thời gian giải quyết những mâu thuẫn trong tình cảm hay gia đình.

Công việc sẽ thuận lợi hơn những ngày trước, khiến tâm trạng của bạn vào cuối ngày cũng thoải mái hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.