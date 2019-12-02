Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tiền bạc dồi dào, tuổi Mão rủi ro tiềm tàng

Tâm linh - Tử vi 02/12/2019 05:17

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý không lo chuyện tiền bạc, tuổi Mão cẩn thận rủi ro tiềm tàng. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Không chỉ nguồn thu chính ổn định mà nguồn thu phụ cũng gia tăng. Đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, tiền bạc dồi dào hơn.

Dù vậy, chuyện tình cảm lại không như ý, vợ chồng cẩn thận những mâu thuẫn nhỏ.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu khá chật vật trong ngày mới. Dù quyết đoán nhưng bạn vẫn nên xem xét lời khuyên, góp ý của người khác.

Điểm sáng trong ngày là bạn luôn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hay người ấy.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Dần

tu vi thu ba ngay 3/12/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Dần có gia đình nên cẩn thận điềm bất hòa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể là nguồn cơn cho cuộc tranh cãi lớn.

Vận trình công việc khá tốt và suôn sẻ. Tài lộc sẽ dần tăng vào cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão cẩn thận họa khẩu nghiệp trong ngày mới. Đừng “ngồi lê đôi mách” mà mang họa vào thân nhé!

Người kinh doanh nên cân nhắc những rủi ro tiềm tàng.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp chút khó khăn về chuyện tiền bạc. Đừng vội tin người mà mất tiền mất của.

Điểm nổi bật trong ngày là tài lộc tăng, nhờ vào nguồn thu bất ngờ.

Vận đào hoa cực vượng với người độc thân.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu ba ngay 3/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Tỵ dù có có tiểu nhân nhăm nhe nhưng bạn vẫn rất tỉnh táo đề phòng. Sự cố gắng không ngừng này sẽ sớm được đền đáp.

Tuổi Tỵ nên giữ gìn sức khỏe, phòng các bệnh về đường hô hấp hay tiêu hóa.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ đừng quá để tâm lời người khác nói. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì mình đang làm.

Quý nhân sẽ giúp đỡ tuổi Ngọ trong các vấn đề tài chính bế tắc.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi độc thân có tin vui từ gia đạo hay phương xa. Đây sẽ là niềm vui khiến bạn tràn đầy năng lượng trong ngày mới.

Dù vậy, tuổi Mùi vẫn nên giữ trạng thái tập trung trong công việc, tránh mắc lỗi sai.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Thân

tu vi thu ba ngay 3/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới mang không ít may mắn đến với người tuổi Thân. Với năng lực nhanh nhạy, bạn dễ dàng nắm bắt cơ hội tài lộc lần này.

Tuy nhiên, với các quyết định quan trọng, bạn nên cân nhắc, xem xét ý kiến của người có kinh nghiệm.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu chưa có dấu hiệu khả quan, bạn nên cân nhắc chi tiêu hơn.

Điểm sáng trong ngày là có quý nhân xuất hiện giúp đỡ bạn trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Tuất

Tài lộc của tuổi Tuất có dấu hiệu gia tăng trong hôm nay.

Dù vậy, với các quyết định quan trọng trong công việc, bạn nên xem xét may rủi để không mắc sai lầm.

Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu ba ngay 3/12/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 3/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên dành thời gian giải quyết những mâu thuẫn trong tình cảm hay gia đình.

Công việc sẽ thuận lợi hơn những ngày trước, khiến tâm trạng của bạn vào cuối ngày cũng thoải mái hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp hào phóng, rộng rãi nhất, đi đến đâu cũng có người quý người thương

3 con giáp hào phóng, rộng rãi nhất, đi đến đâu cũng có người quý người thương

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này luôn rộng rãi từ tấm lòng đến vật chất với người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ vận may của mình với người khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026