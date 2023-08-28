Tử vi thứ Ba ngày 29/8: 3 con giáp có mặt trong sổ vàng của Thần Tài, hậu vận vô cùng xán lạn, phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm gì cũng hái ra tiền trong ngày 29/8, phát tài phát lộc vô cùng.

Tuổi Mão

Trong ngày 29/8, vận thế tuổi Mão khá tốt. Nếu như có thể nắm bắt cơ hội thì những gì bạn có được sẽ cực kỳ khả quan.

Người tuổi Mão con Mèo làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc trong năm nay. Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mão sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến.

Dù làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội. Bạn có đức tính khéo léo, kiên định nên sẽ nhận được nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức trong năm nay.

Tuy nhiên, để thành công hơn nữa, bạn nên chủ động nắm bắt cơ hội và đừng quên ơn người đã dốc lòng giúp đỡ mình.

Tử vi thứ Ba ngày 29/8: 3 con giáp có mặt trong sổ vàng của Thần Tài, hậu vận vô cùng xán lạn, phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi trong ngày 29/8 những người tuổi Sửu khá may mắn, đặc biệt là đầu tuần nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Trên con đường công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi Sửu do tính tình sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Tuần này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/8: 3 con giáp có mặt trong sổ vàng của Thần Tài, hậu vận vô cùng xán lạn, phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Tý vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay.

Sự thông minh, hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế.

Quý nhân xuất hiện trong ngày 29/8 này cũng sẽ giúp Tý gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Tuổi Tý sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Tý còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào thời điểm này.

Tử vi thứ Ba ngày 29/8: 3 con giáp có mặt trong sổ vàng của Thần Tài, hậu vận vô cùng xán lạn, phúc lộc sâu dày, tiền bạc lai láng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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