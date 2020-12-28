Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của 12 con giáp: Tuất giàu sau một đêm, Dần tiền ùa vào túi, Tý rước họa vào người

Bị đưa vào cục diện Tương Xung nên Tý sẽ gặp phải khá nhiều chuyện không như ý, khiến bản thân vì mất bình tĩnh mà đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu không cẩn trọng Tý sẽ tự rước họa vào người, lành ít dữ nhiều.

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen, thế nên bản mệnh cần lường trước một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Trời sinh Dần là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và cực khôn ngoan. Thế nên, không chỉ hôm nay mà tử vi tuần mới của con giáp giàu sang này cũng đỏ rực như son. Buổi sáng thần tài điểm danh, buổi trưa tiền ùa vào túi, tối đến chỉ việc nằm duỗi mà ăn nên Dần không cần lo lắng chuyện tiền nong.

Sửu cần nhẫn nại trong công việc, đừng vì thích tranh đua mà xảy ra những sai sót không đáng có. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy khốn khó này Sửu sẽ lại may mắn hanh thông, mọi điều như ý.

Mão đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo mất trắng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Mão

Bị tiểu nhân quấy phá nên tử vi ngày mới của Mão khá xáo động. Chẳng những công việc gặp khó khăn, Mão còn đứng trước nguy cơ bị lừa mất số tiền khá lớn. Thế nên, Mão đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo mất trắng.

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Thìn

Phúc lộc dồi dào, tiền nhiều vô kể nên Thìn sẽ làm một người mười, làm chơi hưởng thật trong tử vi ngày mới, thứ Ba ngày 29/12/2020 này. Chỉ cần chớp lấy thời cơ Thìn ắt quơ tay hốt bạc, tiêu mãi không hết.

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Tỵ

Tỵ đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài, trước những dự án lớn bạn cũng đừng quyết định quá nhanh chóng. Hãy thật bình tĩnh, đề cao cảnh giác kẻo chỉ vì một phút bốc đồng mà tiền tài tiêu tán, nợ nần chồng chất.

Ngọ đừng lái xe khi đã uống rượu bia, càng không nên phóng nhanh vượt ẩu nếu không tai họa sẽ ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Ngọ

Bị họa Huyết Quang vây hãm nên Ngọ cần cẩn trọng khi đi lại. Đừng lái xe khi đã uống rượu bia, càng không nên phóng nhanh vượt ẩu nếu không tai họa sẽ ập xuống đầu, khiến sức khỏe của con giáp xui xẻo này suy giảm trầm trọng.

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Mùi

Vận đào hoa đeo bám nên Mùi sẽ có ngày mới ấm êm viên mãn bên một nửa hoàn hảo của đời mình. Bên cạnh đó, vận tài lộc của Mùi cũng vượng phát, hanh thông, càng về cuối ngày con giáp giàu sang này càng phú quý phát tài.

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Thân

Nếu đang kinh doanh buôn bán Thân sẽ dễ dàng phát tài chỉ sau một đêm. Thế nên, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 29/12 Thân hãy mạnh dạn đầu tư rồi bạn sẽ phải may túi ba gang để chứa tiền mới xuể.

Dậu đừng quên nhắc nhở bản thân phải đi lên bằng năng lực của mình, đừng ỷ lại vào tài nịnh bợ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Dậu

Chăm chỉ, cần cù và biết lấy lòng cấp trên nên sự nghiệp của Dậu thăng tiến cực nhanh. Tuy nhiên, Dậu đừng quên nhắc nhở bản thân phải đi lên bằng năng lực của mình, đừng ỷ lại vào tài nịnh bợ kẻo có ngày “ngã ngựa” đau đớn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Tuất

Tuất sẽ có cơ hội phát tài trong hôm nay, thế nên chỉ cần dám dấn thân, tin vào chính mình con giáp may mắn này ắt đại phát. Phú quý theo chân, thần tài điểm danh nên không chỉ hôm nay mà từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Tuất sẽ giàu sụ.

Tử vi thứ Ba ngày 29/12/2020 của Hợi

Xem tử vi ngày mới cho thấy Hợi sẽ có ngày thứ Ba ngập trong may mắn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, càng về cuối ngày càng thêm phúc thêm phần nên Hợi muốn khổ cũng chẳng được.

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