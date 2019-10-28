Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất họa bủa vây, tuổi Hợi ngồi không hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 28/10/2019 12:00

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của 12 con giáp, tuổi Tuất họa thị phi bủa vây khiến bản mệnh lao đao. Tuổi Hợi ngồi không tiền cũng tự động đổ vào túi, tiêu xài thoải mái.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của 12 con giáp nhìn chung có lúc thăng, lúc trầm nhưng vẫn có thể vượt qua dễ dàng nhờ có quý nhân đứng sau hậu thuẫn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Tý

Gia đạo của Tý gặp nhiều chuyện không vui. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều chuyện buồn. Những việc này bạn đều đứng ra giải quyết nên tâm trạng bất ổn. Nói chung vận trình của bạn trong ngày vô cùng xấu, công việc không suôn sẻ, chuyện tình cảm cũng không như ý muốn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu ba ngay 29/10/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Sửu sự nghiệp lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có cơ hội đổi đời, một bước lên mây trong ngày thứ Ba. Tuy nhiên bạn không mấy tự tin nên thường bỏ lỡ những cơ hội tốt đến với mình. Sửu nên thay đổi những tư tưởng của bản thân. Hãy tự tin, tự hào về bản thân để nắm bắt thời cơ tiến thân, hốt trọn tiền bạc của thiên hạ.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Dần

Dần dính phải kiện tụng, pháp luật trong ngày. Vì vậy mà tâm trạng của bạn tụt dốc không phanh. Chuyện buồn liên tục đổ về khiến bạn không đứng vững. Không ai ở bên cạnh nên bạn cảm thấy vô cùng cô đơn và tủi thân. Tuy nhiên Dần hãy tự vực dậy tinh thần của mình, sau cơn mưa này bạn sẽ thấy được cầu vồng.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Mão

tu vi thu ba ngay 29/10/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Mão gặp chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão có nhiều chuyện vui về tình cảm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn mới nên khả năng thoát ế rất cao. Người có gia đình sớm có tin vui về đường con cái. Nói chung vận trình của bạn trong ngày vô cùng bình ổn, không xảy ra quá nhiều chuyện khiến bản thân buồn phiền không yên.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn nhận được nhiều quà cáp từ bạn bè. Bạn có một ngày vui trọn vẹn, không phải sợ ai làm phiền hay hãm hại. Tiền bạc, chuyện tình cảm của bạn đều hanh thông, thuận lợi. Vì vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng tốt, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu ba ngay 29/10/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Tỵ có cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ thoát khỏi vùng an toàn của mình và hoàn toàn lột xác thành con người khác. Những việc bạn làm đều được quý nhân nâng đỡ nên công việc ngày một khởi sắc. Chuyện buồn phiền trước đây đã không còn giúp tinh thần của bạn vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp giàu sang. Bạn muốn tiền có tiền, chỉ cần ngửa tay là lộc lá rơi xuống, không cần phải vất vả bôn ba như trước. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Bạn và người ấy xảy ra nhiều cãi vã, có kẻ thứ ba chen vào khiến mối quan hệ của bạn dần rạn nứt.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu ba ngay 29/10/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Mùi ăn nói khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Mùi ăn nói khéo léo nên được nhiều người thương. Bạn không quá giỏi giang nhưng có tài giao tiếp nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Những người làm ăn kinh doanh sớm bội thu tiền tỷ. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được nhiều lời khen từ cấp trên, sự mến mộ của đồng nghiệp.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Bạn là người lương thiện, không bao giờ tìm cách hạ bệ ai để đưa mình tiến thân. Vì vậy bạn được Thần Phật che chở, gặp nạn lớn đến mấy cũng nhanh chóng vượt qua mà không sợ bất cứ ai cản đường.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Dậu

tu vi thu ba ngay 29/10/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Dậu trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Dậu sẽ sớm trở thành đại gia. Bởi bạn chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó nên được nhiều người yêu mến. Khi có cơ hội gì, mọi người xung quanh đều ưu ái cho bạn. Nhờ vậy mà bạn đạt được nhiều thành tựu tốt, được cấp trên khen ngợi.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tuất bị họa thị phi bủa vây, làm gì cũng gặp chuyện buồn. Điều này khiến vận trình của bạn đi xuống thảm hại. Nếu không tập trung, bạn sẽ bị cấp trên quở trách, thậm chí còn cắt chức, đánh mất nhiều cơ hội tốt sắp đến.

Tử vi thứ Ba ngày 29/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi rơi trúng biển tiền tha hồ vùng vẫy, vui chơi. Ngày thứ Ba của bạn không quá nặng nề. Bạn chỉ cần ngồi không, tiền tự động rơi vào túi, tiêu xài thoải mái, không lo thiếu thốn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt, đánh đâu thắng đó, không sợ bất cứ ai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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